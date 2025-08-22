ETV Bharat / state

नौकरानी रोज धुले बर्तनों पर छिड़कती थी पेशाब; 10 साल से कर रही थी गंदा काम, CCTV कैमरे ने खोली पोल - BIJNOR MAID URINATE

नौकरानी कई बार रसोई में अपने कपड़े ठीक करते हुए मिली थी. चोरी का शक होने पर तलाशी ली गई लेकिन, कुछ नहीं मिला.

बिजनौर में नौकरानी बर्तन धुलने के बाद उसमें छिड़कती थी पेशाब. (Photo Credit; CCTV)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 22, 2025 at 5:21 PM IST

2 Min Read

बिजनौर: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक व्यापारी के घर काम करने वाली नौकरानी 10 साल से गंदी हरकत कर रही थी, जो अब खुली है. नौकरानी रोज किचन में बर्तन धुलने के बाद एक गिलास में पेशाब करती थी, फिर उसे धुले बर्तनों पर छिड़क देती थी.

यह घटना घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. इस पर परिवार वालों ने पुलिस को जानकारी दी. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जब्त कर लिया और नौकरानी को गिरफ्तार करके शांति भंग में चालान कर दिया.

बिजनौर में नौकरानी की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद. (Video Credit; Family)

नगीना थाना क्षेत्र के रहने वाले व्यापारी सत्यम मित्तल के घर पर कई वर्षों से एक महिला नौकरानी के रूप में काम कर रही थी. कुछ दिन पहले परिवार वालों को नौकरानी के चाल-चलन पर शक हुआ. क्योंकि, वह कई बार रसोई में अपने कपड़े ठीक करते हुए मिली थी. शक होने पर घर की महिलाओं ने उसकी तलाशी ली लेकिन, कुछ नहीं मिला. इस पर व्यापारी ने किचन के सामने एक सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया.

नौकरानी की गंदी हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. नौकरानी रसोई घर में पेशाब करते हुए और बर्तनों पर उसे छिड़कते हुए पकड़ी गई. इस तरह की घटना सामने आने के बाद पुलिस को जानकारी दी गई. पुलिस ने नौकरानी को गिरफ्तार करके शांति भंग में जेल भेज दिया.

घटना को लेकर नगीना के सीओ अंजनी चतुर्वेदी ने बताया कि एक व्यापारी के घर में नौकरानी द्वारा पेशाब करके बर्तनों में छिड़कने का मामला सामने आया है. पुलिस ने सीसीटवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई करते हुए महिला का शांति भंग में चालान कर दिया है.

