निकाह में जूता चुराई की रस्म में रखी 50 हजार की डिमांड, न देने पर दूल्हा पक्ष को कहा भिखारी, विवाद - CONTROVERSY JUTA CHURAI RITUAL

बिजनौर ; जूता चुराई रस्म के दौरान विवाद. ( Photo Credit : ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : April 7, 2025 at 7:28 AM IST | Updated : April 7, 2025 at 8:54 AM IST 2 Min Read

बिजनौर : नजीबाबाद क्षेत्र में आई बारात में जूता चुराई रस्म के दौरान विवाद में जमकर मारपीट हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्ष के लोगों को थाने ले गई. जहां बाद में दोनों पक्षों में समझौता करा दिया गया. सीओ नजीबाबाद का कहना है कि शादी समारोह के दौरान विवाद हुआ था. दोनों पक्ष थाने आए थे. दोनों पक्षों ने आपस में समझौता कर लिया है. किसी पक्ष की ओर से तहरीर नहीं दी गई है.

बताया गया शनिवार को देहरादून के रहने वाले युवक की बारात बिजनौर क्षेत्र के एक गांव आई थी. बारात आने के बाद निकाह संपन्न हुआ. इसके बाद जूता चुराने की रस्म के तहत वधू पक्ष की लड़कियों ने जूता वापस करने के लिए 50 हजार रुपये की मांग रख दी. इस पर दूल्हे पक्ष के लोग भड़क गए और बुरा भला कहने लगे. आरोप है कि लड़की पक्ष के लोगों ने लड़के पक्ष को भिखारी कह दिया. इसके बाद बात बढ़ गई और दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए.

दूल्हे का आरोप है कि दुल्हन पक्ष के लोगों ने उसे और पिता समेत अन्य परिजनों को बंधक बनाकर मारापीटा. इसके चलते विदाई की रस्म टल गई और मामला पुलिस तक पहुंच गया. उधर दुल्हन पक्ष की ओर से दहेज को लेकर दूल्हा पक्ष पर आरोप लगाया गया है. हालांकि थाने पहुंचने पर दोनों पक्षों में सहमति हो गई थी. नजीबाबाद सीओ नितेश प्रताप सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपस में समझौता कर लिया है. किसी पक्ष की ओर से तहरीर नहीं दी गई है.

