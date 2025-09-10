ETV Bharat / state

बिजली बिल हाफ योजना में कटौती के विरोध में कांग्रेस का घेराव, बिजली दफ्तर पर ताला जड़ फेंकी चाबी

कांग्रेसियों ने सूर्य ऊर्जा मुफ्त बिजली योजना पर भी सवाल उठाए.

BIJLI BILL HALF SCHEME
बिजली बिल पर कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 10, 2025 at 4:54 PM IST

Updated : September 10, 2025 at 5:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: कांग्रेस ने राज्य सरकार की बिजली बिल हाफ योजना में की गई कटौती को गरीब और आम जनता के खिलाफ करार देते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के कार्यालय का घेराव कर दफ्तर पर ताला जड़ा और चाबी फेंक दी. साथ ही सौर ऊर्जा मुफ्त बिजली योजना को ढकोसला बताते हुए सवाल उठाए कि गरीब परिवार इतनी बड़ी राशि लगाकर पैनल कैसे लगाएंगे और फ्लैट में रहने वाले लोगों को इसका लाभ कैसे मिलेगा. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार की यह योजना जनता को गुमराह करने वाली है.

कांग्रेस का घेराव और तालाबंदी: प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता बिजली कार्यालय पहुंचे और बाहर सड़क पर बैठकर नारेबाजी की. कार्यालय के गेट पर ताला जड़कर चाबी फेंक दी गई. कार्यकर्ताओं ने बैनर-पोस्टर भी लगाए, जिनमें बिजली बिल बढ़ने से जनता पर हो रहे असर को दिखाया गया था. एक पोस्टर में बल्ब के अंदर आम आदमी को बिजली के झटके खाते हुए दर्शाया गया था, वहीं भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल को उल्टा दिखाया गया.

बिजली बिल पर कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)

बढ़ते बिजली बिल से परेशान महिलाएं: प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने बताया कि बिजली बिल में लगातार बढ़ोतरी से घरेलू बजट पर गहरा असर पड़ रहा है. उनका कहना था कि महंगी बिजली का सीधा असर परिवार के खर्चों पर पड़ रहा है और यह भार उठाना गरीब परिवारों के लिए मुश्किल होता जा रहा है.

BIJLI BILL HALF SCHEME
बिजली बिल हाफ योजना में कटौती (ETV Bharat Chhattisgarh)

मुफ्त सौर ऊर्जा योजना पर सवाल: कांग्रेस नेताओं ने सूर्य ऊर्जा मुफ्त बिजली योजना को जनता के साथ धोखा करार दिया. जिला अध्यक्ष गिरीश दुबे ने कहा कि सरकार बिजली बिल हाफ योजना में कटौती कर रही है और दूसरी ओर मुफ्त बिजली के दावे कर रही है. गरीब परिवार लाखों रुपये खर्च कर सोलर पैनल कहां से लगाएंगे? फ्लैट और छोटे मकानों में रहने वाले लोग इस योजना का लाभ कैसे लेंगे? यह सरकार जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है.

BIJLI BILL HALF SCHEME
कांग्रेसियों ने किया बिजली ऑफिस का घेराव (ETV Bharat Chhattisgarh)

कांग्रेस नेताओं के आरोप: पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि भाजपा सरकार लगातार जनता से छल कर रही है. पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 400 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना लागू की थी, लेकिन मौजूदा सरकार ने उसमें कटौती कर दी. सरप्लस बिजली उत्पादन होने के बावजूद घंटों बिजली कटौती की जा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता की समस्याएं सुनने को तैयार नहीं है, इसी कारण कांग्रेस लगातार सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है.

खाद की किल्लत को लेकर बैलगाड़ी में प्रदर्शन, कांग्रेस ने किसानों के साथ निकाली रैली
बलरामपुर में एसीबी का एक्शन, रिश्वतखोरी के आरोप में पटवारी गिरफ्तार
मोदी की गारंटी का क्या हुआ, छत्तीसगढ़ मितानिन संघ का सरकार से सवाल
दंतेवाड़ा साप्ताहिक बाजार में दिनदहाड़े युवक ने दी जान
Last Updated : September 10, 2025 at 5:14 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

बिजली बिल हाफ योजनाकांग्रेस प्रदर्शन रायपुरCONGRESS PROTEST RAIPURRAIPUR NEWSBIJLI BILL HALF SCHEME

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धमतरी के किसान ने जैविक खेती से किया कमाल, खेत में उगाई 6 फीट की लौकी, तीन फीट की बरबट्टी

नक्सल प्रभावित गांव का स्कूल बना मॉडल, प्रिंसिपल की सोच से बच्चे बोल रहे फर्राटेदार अंग्रेजी

पीएम किसान सम्मान योजना से 58 हजार किसान किये गए अपात्र, आदिवासी जिले में योजना से वंचित हुए अन्नदाता

अबूझमाड़ की 'लाइफलाइन' अब 'डेंजर जोन', नारायणपुर–ओरछा रोड पर 'भ्रष्टाचार-लापरवाही के गड्ढे'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.