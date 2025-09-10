ETV Bharat / state

बिजली बिल हाफ योजना में कटौती के विरोध में कांग्रेस का घेराव, बिजली दफ्तर पर ताला जड़ फेंकी चाबी

बिजली बिल पर कांग्रेस का प्रदर्शन ( ETV Bharat Chhattisgarh )

Published : September 10, 2025 at 4:54 PM IST | Updated : September 10, 2025 at 5:14 PM IST

रायपुर: कांग्रेस ने राज्य सरकार की बिजली बिल हाफ योजना में की गई कटौती को गरीब और आम जनता के खिलाफ करार देते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के कार्यालय का घेराव कर दफ्तर पर ताला जड़ा और चाबी फेंक दी. साथ ही सौर ऊर्जा मुफ्त बिजली योजना को ढकोसला बताते हुए सवाल उठाए कि गरीब परिवार इतनी बड़ी राशि लगाकर पैनल कैसे लगाएंगे और फ्लैट में रहने वाले लोगों को इसका लाभ कैसे मिलेगा. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार की यह योजना जनता को गुमराह करने वाली है. कांग्रेस का घेराव और तालाबंदी: प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता बिजली कार्यालय पहुंचे और बाहर सड़क पर बैठकर नारेबाजी की. कार्यालय के गेट पर ताला जड़कर चाबी फेंक दी गई. कार्यकर्ताओं ने बैनर-पोस्टर भी लगाए, जिनमें बिजली बिल बढ़ने से जनता पर हो रहे असर को दिखाया गया था. एक पोस्टर में बल्ब के अंदर आम आदमी को बिजली के झटके खाते हुए दर्शाया गया था, वहीं भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल को उल्टा दिखाया गया. बिजली बिल पर कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)

