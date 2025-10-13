बीजापुर के भोपालपटनम में आईईडी ब्लास्ट, एसटीएफ के जवान घायल
बीजापुर ASP चंद्रकांत गवर्णा ने IED ब्लास्ट की पुष्टि की है.
October 13, 2025
Updated : October 13, 2025 at 1:49 PM IST
बीजापुर: बीजापुर जिले के नक्सल प्रभावित भोपालपटनम क्षेत्र में माओवादियों के लगाए गए प्रेशर IED में ब्लास्ट होने से जवान घायल हो गया. घटना की आधिकारिक पुष्टि बीजापुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रकांत गवर्णा ने की है.
IED पर जवान का पड़ा पैर: जानकारी मिली है कि इस आईईडी ब्लास्ट में तीन जवान घायल है लेकिन एएसपी ने एक जवान के घायल होने की पुष्टि की है. ASP से मिली जानकारी के अनुसार, सुरक्षा बलों की टीम सुबह एरिया डॉमिनेशन के लिए रवाना हुई थी. टीम जब जंगल के अंदरूनी हिस्से से गुजर रही थी, तभी माओवादियों द्वारा लगाए गए प्रेशर IED पर एक जवान का पैर पड़ गया और जोरदार विस्फोट हुआ. धमाके में एक जवान घायल हो गया. घायल जवान को तुरंत मौके से सुरक्षित निकालकर प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रायपुर भेजा गया. ASP चंद्रकांत ने बताया कि घायल जवान की हालत फिलहाल सामान्य है और वह खतरे से बाहर है.
ब्लास्ट वाले एरिया में सर्च ऑपरेशन तेज: घटना की जानकारी मिलते ही अतिरिक्त सुरक्षा बलों को क्षेत्र में रवाना किया गया है. सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है ताकि घटना के लिए जिम्मेदार माओवादियों तक पहुंचा जा सके. अधिकारी ने कहा कि ऐसी घटनाओं से जवानों का मनोबल कमजोर नहीं होगा, बल्कि नक्सल विरोधी अभियान और मजबूती से जारी रहेगा.
भोपालपटनम का यह इलाका लंबे समय से माओवाद प्रभावित रहा है. पुलिस और सुरक्षा बल लगातार इस क्षेत्र में गश्त और डॉमिनेशन अभियान चला रहे हैं ताकि माओवादियों के नेटवर्क को खत्म किया जा सके. फिलहाल पुलिस ने आसपास के इलाकों में चौकसी बढ़ा दी है और मामले की जांच जारी है.
बस्तर में साल 2025 में IED ब्लास्ट की घटनाएं
10 अक्टूबर: बीजापुर में IED ब्लास्ट में आदिवासी बच्चा घायल
9 अक्टूबर: नारायणपुर में 5 किलो का आईईडी मिला, बीडीएस ने किया नष्ट
4 अक्टूबर: बीजापुर के मद्देड़ थाना क्षेत्र में IED विस्फोट, महिला नक्सली घायल
29 सितंबर: अबूझमाड़ में भारी मात्रा में आईईडी बरामद, 5 विस्फोटक नष्ट
29 सितंबर: बीजापुर में 10 किलो का IED बरामद
30 अगस्त: बीजापुर के गोरना और मनकेली के बीच 10 किलो का IED मिला
18 अगस्त: बीजापुर IED ब्लास्ट में जवान शहीद
14 अगस्त: बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट में जवान जख्मी
5 अगस्त: बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट में ग्रामीण घायल
20 जुलाई: भोपालपट्टनम में नक्सलियों के आईईडी ब्लास्ट में नाबालिग घायल
14 जुलाई: बीजापुर के मद्देड़ थाना क्षेत्र में IED पर पड़ा पैर, चार घायल
2 जुलाई: बीजापुर में पुटु बीनने के लिए गया ग्रामीण आईईडी की चपेट में आया
9 जून: सुकमा आईईडी ब्लास्ट में ASP शहीद
30 मई : बीजापुर के मद्देड़ नेशनल पार्क में आईईडी ब्लास्ट, 3 ग्रामीण घायल.
6 मई : बीजापुर IED ब्लास्ट में CRPF अधिकारी घायल.
26 अप्रैल: बीजापुर में डीआरजी का जवान IED ब्लास्ट की चपेट में आया.
21 अप्रैल: बीजापुर IED ब्लास्ट, सीएएफ जवान शहीद
9 अप्रैल: बीजापुर में IED ब्लास्ट, CRPF जवान घायल.
7 अप्रैल : अबूझमाड़ के जंगल में IED ब्लास्ट, एक ग्रामीण घायल
4 अप्रैल : नारायणपुर में नक्सलियों का आईईडी ब्लास्ट, 1 की मौत, एक घायल
30 मार्च : बीजापुर नक्सल एनकाउंटर के दूसरे दिन IED ब्लास्ट, महिला की मौत
28 मार्च : नारायणपुर में आईईडी ब्लास्ट, बस्तर फाइटर्स का जवान घायल. बीजापुर के चेरपाल पालनार में 45 किलो का IED बरामद
23 मार्च : बीजापुर में एसटीएफ की गाड़ी IED ब्लास्ट की चपेट में 2 जवान घायल
20 मार्च : बीजापुर में गंगलूर के कुरचोली और भीमाराम 3 आईईडी बरामद. अबूझमाड़ में आईईडी ब्लास्ट, 2 जवान घायल
7 मार्च : नारायणपुर में आईईडी ब्लास्ट, मजदूर की मौत, एक घायल
21 फरवरी: अबूझमाड़ में आईईडी ब्लास्ट, डीआरजी जवान घायल
15 फरवरी : बीजापुर में IED ब्लास्ट, जवान घायल
18 जनवरी : नारायणपुर आईईडी विस्फोट में बीएसएफ के 2 जवान घायल
16 जनवरी: बीजापुर में आईईडी विस्फोट, दो कोबरा कमांडो घायल
12 जनवरी: सुकमा आईईडी ब्लास्ट में 10 साल की बच्ची घायल, बीजापुर में दो पुलिसकर्मी घायल
10 जनवरी : ओरछा में प्रेशर आईईडी विस्फोट की 2 घटनाएं, ग्रामीण की मौत, 3 घायल
06 जनवरी : बीजापुर मे आईईडी ब्लास्ट कर गाड़ी उड़ाई, 8 जवान शहीद
3 जनवरी : बीजापुर आईईडी ब्लास्ट में डीआरजी के 3 जवान घायल