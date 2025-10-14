ETV Bharat / state

बीजापुर: KGH Foothills से बहुत भारी मात्रा में विस्फोटक और बीजीएल बनाने का सामान मिला, बड़ी तैयारी में थे नक्सली

कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर सर्च ऑपरेशन: कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर भारी मात्रा में नक्सलियों ने विस्फोटक सामग्री छुपा कर रखी थी. जिसे जवानों ने बरामद किया. इनमें विस्फोटक सामग्री और बीजीएल (बारूदी ग्रेनेड लॉन्चर) निर्माण के उपकरण बरामद हुए.

बीजापुर: 13 अक्टूबर को ताड़पाला बेस कैंप से कोबरा 206, केंद्रीय रिजर्व पुलिस 229, 153 और 196 बटालियन की संयुक्त टीम ने KGH Foothills क्षेत्र में एक व्यापक सर्च अभियान चलाया. यह अभियान क्षेत्र में माओवादियों की गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद चलाया गया. अभियान के दौरान दोपहर लगभग 15:00 बजे सुरक्षा बलों की टीम का जंगल के भीतर संदिग्ध गतिविधियों के संकेत मिले. जिसके बाद जवानों ने जो देखा, वो देखकर उनके भी होश उड़ गए.

नक्सलियों ने छुपा रखा था भारी मात्रा में विस्फोटक बनाने का सामान: बरामद वस्तुओं में 51 जिंदा बीजीएल, 100 बंडल एचटी एल्युमिनियम तार, 50 स्टील पाइप, 20 लोहे की शीट, 40 लोहे की प्लेट और भारी मात्रा में बिजली के तार शामिल हैं. ये सभी सामग्री माओवादियों द्वारा सुरक्षा बलों पर बड़े हमले की तैयारी के लिए इकट्ठा की गई थी.

सुरक्षा बलों को तलाशी के दौरान पांच प्रेशर IED (इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) भी मिले, जिन्हें माओवादियों ने जवानों को निशाना बनाने के उद्देश्य से लगाया था. बीडीएस (बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वॉड) की टीम की मदद से इन सभी IED को मौके पर ही सुरक्षित रूप से निष्क्रिय कर नष्ट किया गया. अभियान के दौरान मिली इस सफलता को सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है.

नक्सलियों की थी बड़ी प्लानिंग: मिले विस्फोटक और बम बनाने के सामग्री से पता चल रहा है कि लगातार कार्रवाई से बौखलाए नक्सली जवानों को गंभीर नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे थे. लेकिन जवानों की सतर्कता, अनुशासन और त्वरित कार्रवाई ने उनकी इस योजना को पूरी तरह नाकाम कर दिया.

काफी मात्रा में विस्फोटक बनाने का सामान (ETV Bharat Chhattisgarh)

बीजापुर एसपी ने जवानों का बढ़ाया हौसला: बीजापुर पुलिस अधीक्षक डॉ जीतेन्द्र यादव ने बताया कि यह कार्रवाई सुरक्षा बलों की सतत् सर्चिंग और इलाके में सक्रिय उपस्थिति का परिणाम है. उन्होंने कहा कि इस अभियान से न केवल माओवादियों की एक बड़ी साजिश विफल हुई है, बल्कि उनके विस्फोटक निर्माण के नेटवर्क को भी गंभीर झटका लगा है.सुरक्षा बलों की इस संयुक्त कार्रवाई से स्थानीय क्षेत्र में शांति और विश्वास का माहौल मजबूत हुआ है. एसपी ने बताया कि ताड़पाला बेस कैंप से आगे भी आसपास के इलाकों में सघन सर्च अभियान जारी रहेगा ताकि किसी भी तरह की नक्सली गतिविधि को जड़ से समाप्त किया जा सके.