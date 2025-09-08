ETV Bharat / state

बीजापुर में युवक की हत्या, 15 दिन बाद आरोपी गिरफ्तार, इस वजह से किया मर्डर

बीजापुर के गंगालूर थानाक्षेत्र में 26 अगस्त को युवक का शव मिला था. शुरुआती जांच में इसे नक्सली वारदात माना जा रहा था.

BIJAPUR CRIME
बीजापुर हत्या (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 8, 2025 at 9:18 AM IST

Updated : September 8, 2025 at 9:32 AM IST

2 Min Read

बीजापुर: गंगालूर क्षेत्र में बीते 26 अगस्त को एक युवक की हत्या कर दी गई. युवक की पहचान गोंगला गांव के निवासी सुरेश उज्जी के रूप में हुई. जिसकी हत्या ग्राम पोटेनार के पास पहाड़ी में कर दी गई थी. शुरुआत में गांव वाले इसे नक्सली हत्या मान रहे थे. लेकिन प्रारंभिक जांच पड़ताल में वारदात नक्सली घटना से अलग लग रही थी. जिसके बाद बीजापुर पुलिस ने बारीकी से जांच शुरू की.

पारिवारिक विवाद में हत्या: युवक की हत्या सिर और चेहरे पर ठोस वस्तु से गंभीर चोट पहुंचाने से हुई थी. हत्या के 15 दिन बाद पुलिस ने अंधे कत्ल के मामले को सुलझा दिया. हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी युवक का नाम बामन सोढ़ी है. युवक से पूछताछ के बाद पुलिस ने हत्या का खुलासा किया है. जांच में पता चला है कि पारिवारिक विवाद और आपसी रंजिश के चलते आरोपी युवक ने सुरेश उज्जी की हत्या की थी.

बीजापुर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार: आरोपी बामन सोढ़ी ने बताया कि 23 अगस्त को दोनों युवक मिलकर खाना खा रहे थे. इसी दौरान दोनों के बीच विवाद हुआ. जिसके बाद उसने सुरेश की पत्थर मारकर हत्या कर दी. आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयोग किया पत्थर बरामद कर लिया है. जांगला थाना में कार्रवाई के बाद आरोपी बामन सोढ़ी को गिरफ्तारी कर कोर्ट में पेश किया गया. जहां से उसे जेल भेज दिया गया है.

छत्तीसगढ़ में बीते कुछ दिनों में हत्या की वारदातें:

7 सितंबर 2025: जांजगीर चांपा में चरित्र शंका में पत्नी की हत्या, पति ने खुद भी दी जान देने की कोशिश

7 सितंबर 2025: गरियाबंद में मछली की सब्जी नहीं बनाने पर बेटे ने की मां की हत्या

7 सितंबर 2025: दुर्ग में खाना खाने के दौरान विवाद, युवक ने की दूसरे युवक की हत्या

6 सितंबर 2025: मनेंद्रगढ़ में युवक की हत्या

पत्नी की हत्या कर पति ने दी जान देने की कोशिश, दोनों की थी दूसरी शादी
कोर्ट परिसर से दुष्कर्म का आरोपी पुलिस कस्टडी से फरार, GPM में 2 पुलिकर्मियों को चकमा देकर भागा
गणेश प्रतिमा विसर्जन हादसा, आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार, चार लोगों की छीनी थी जिंदगी
Last Updated : September 8, 2025 at 9:32 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

BIJAPUR POLICEBIJAPUR MURDERबीजापुर हत्याBIJAPUR CRIME

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धमतरी के किसान ने जैविक खेती से किया कमाल, खेत में उगाई 6 फीट की लौकी, तीन फीट की बरबट्टी

नक्सल प्रभावित गांव का स्कूल बना मॉडल, प्रिंसिपल की सोच से बच्चे बोल रहे फर्राटेदार अंग्रेजी

पीएम किसान सम्मान योजना से 58 हजार किसान किये गए अपात्र, आदिवासी जिले में योजना से वंचित हुए अन्नदाता

अबूझमाड़ की 'लाइफलाइन' अब 'डेंजर जोन', नारायणपुर–ओरछा रोड पर 'भ्रष्टाचार-लापरवाही के गड्ढे'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.