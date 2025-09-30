ETV Bharat / state

नक्सलगढ़ बीजापुर में स्कूटी पर जानलेवा स्टंट, चार आरोपी गिरफ्तार

बीजापुर पुलिस की कार्रवाई ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : September 30, 2025 at 2:11 PM IST 3 Min Read