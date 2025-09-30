ETV Bharat / state

नक्सलगढ़ बीजापुर में स्कूटी पर जानलेवा स्टंट, चार आरोपी गिरफ्तार

बीजापुर में स्कूटी पर स्टंट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तगड़ा एक्शन लिया है.

बीजापुर पुलिस की कार्रवाई (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 30, 2025 at 2:11 PM IST

बीजापुर: नक्सलगढ़ बीजापुर में सड़कों पर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. 28 सितंबर 2025 को यह वीडियो सोशल मीडिया पर आया था. इस वीडियो में एक नीले रंग की स्कूटी पर पांच युवक सवार थे और सफर कर रहे थे. स्कूटी ड्राइव करने वाला युवक बिना हेलमेट के था. सभी पांचों लोगों में एक नाबालिग लड़का भी शामिल है.

बीजापुर मेन रोड की घटना: स्कूटी पर सभी पांच युवक सवार होकर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए. बीजापुर पुलिस ने वीडियो की जांच की तो पता चला कि यह घटना बीजापुर शहर के मुख्य राजमार्ग की है. सभी देर रात को स्कूटी की सवारी कर रहे थे. बीजापुर एसपी डॉ. जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देशन में थाना कोतवाली एवं यातायात पुलिस बीजापुर ने तत्काल इस घटना पर संज्ञान लिया.

29 सितंबर शाम को हुई कार्रवाई: बीजापुर पुलिस ने इस केस में 29 सितंबर की शाम को कार्रवाई की. स्टंट में शामिल सभी 4 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. एक नाबालिग को भी पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया. सभी आरोपियों के खिलाफ विभिन्न कानूनी धाराओं के तहत कार्रवाई की गई. पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पांचों लोगों पर केस दर्ज कर लिया है. वाहन के मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है.

बीजापुर ट्रैफिक पुलिस ने दी सख्त हिदायत: इस घटना पर बीजापुर ट्रैफिक पुलिस ने सख्त हिदायत दी है. कार्रवाई के जरिए यह स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की गई है कि शहर में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी. स्टंट करने वाले युवाओं के खिलाफ सख्ती से पेश आया जाएगा चाहे वो कोई भी हों.

एक पल का रोमांच, जीवनभर का पछतावा बन सकता है. हेलमेट न पहनना और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करना बहादुरी नहीं, बल्कि लापरवाही है. वीडियो बनाने या वायरल करने के लिए जान जोखिम में डालना सही नहीं है.परिवार की चिंता को अनदेखा कर सड़क पर स्टंट करना खतरनाक है. सड़क पर स्टंट नहीं, सुरक्षित यातायात को बढ़ावा दें- डॉक्टर जितेंद्र यादव, एसपी, बीजापुर

बीजापुर पुलिस की अभिभावकों से अपील: बीजापुर पुलिस के एसपी डॉक्टर जितेंद्र यादव ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने नाबालिग बच्चों को वाहन बिल्कुल भी ना दें. जो बालिग बच्चे वाहन चला रहे हैं उन्हें ट्रैफिक नियमों के पालन के लिए अभिभावक समझाएं. सड़क पर लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाना न केवल स्वयं के लिए बल्कि अन्य लोगों के लिए भी खतरा बन सकता है.

