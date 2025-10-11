ETV Bharat / state

बीजापुर IED ब्लास्ट, कोबरा 206 का हेड कॉन्सटेबल घायल

बीजापुर ब्लास्ट ( ETV Bharat Chhattisgarh )

Published : October 11, 2025 at 12:44 PM IST

बीजापुर: आज सुबह बीजापुर जिले के पुजारीकांकेर स्थित एफओबी (FOB) से सुरक्षा बलों की एक टीम एरिया डॉमिनेशन पर निकली हुई थी. जवान सड़क किनारे और जंगल में नक्सलियों के प्लांट IED की तलाश कर रहे थे. तभी IED विस्फोट हो गया. जिससे कोबरा 206 बटालियन का एक जवान घायल हो गया.

घायल जवान को भेजा गया हायर सेंटर: घटना उस समय हुई जब टीम घने जंगल के रास्ते गश्त कर रही थी. अचानक हुए धमाके से इलाके में हलचल मच गई. साथी जवानों ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए घायल को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और प्राथमिक उपचार दिया. बाद में जवान को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर भेजा गया. पुलिस अधीक्षक डॉ जीतेन्द्र यादव ने बताया कि घायल जवान की हालत सामान्य और खतरे से बाहर है.

जंगल में सर्च ऑपरेशन जारी: घटना के बाद सुरक्षाबलों ने आसपास के क्षेत्र में सघन सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है ताकि माओवादियों के मूवमेंट का पता लगाया जा सके. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, नक्सलियों की यह हरकत उनकी हताशा को दर्शाती है. लगातार हो रही सुरक्षा कार्रवाईयों से उनके नेटवर्क पर दबाव बना हुआ है. बीजापुर में सुरक्षाबल क्षेत्र को माओवादियों से मुक्त कराने के लिए लगातार अभियान चला रहे हैं.

