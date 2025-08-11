ETV Bharat / state

बीजापुर में 22 गांवों के किसान वन विभाग के खिलाफ लामबंद, विधायक से की शिकायत - BIJAPUR FARMERS MOBILIZED

बीजापुर में 22 गांवों के किसानों ने वन विभाग पर खेत से बेदखली का आरोप लगाया है.

बीजापुर में किसानों का हल्ला बोल (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 11, 2025 at 9:20 PM IST

बीजापुर: नक्सल प्रभावित बीजापुर में 22 गांवों के किसानों ने वन विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. ये सभी किसान तारालागुड़ा इलाके के चार ग्राम पंचायतों के रहने वाले हैं. ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों और कर्मियों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. गांव वालों का कहना है कि वे कई वर्षों से अपनी पैतृक और पट्टे की जमीन पर खेती करते आ रहे हैं. अब वन विभाग खेती करने से रोक रहा है.

वन विभाग पर जब्ती का आरोप: किसानों ने वन विभाग के ऊपर ट्रैक्टर और हल की जब्ती का आरोप लगाया है. ग्रामीणों का कहना है कि वे अपनी जमीन पर खेती कर रहे हैं उसके बावजूद वन विभाग उन्हें उनके खेत से बेदखल करने पर अड़ा है.

विक्रम मंडावी से मिलता किसानों का दल (ETV BHARAT)

विधायक विक्रम उसेंडी से मिले गांव के लोग: ग्रामीणों ने सोमवार को विधायक विक्रम मंडावी के जनदर्शन कार्यक्रम में पहुंचकर अपनी पीड़ा बताई. उन्होंने कहा कि वन विभाग के कुछ कर्मचारी बदले की भावना से किसानों को परेशान कर रहे हैं.

ग्रामीण विशेष रूप से बीट गार्ड चलपत गोटा के रवैये से परेशान हैं. यह मामला गंभीर है. गरीब आदिवासियों को उनकी पैतृक जमीन से बेदखल करना गलत है. ग्रामीणों की जमीन का सीमांकन कर उन्हें जमीन वापस दी जाए. अगर वह काबिज भूमि है तो वन अधिकार पट्टा भी दिया जाए. बीट गार्ड को हटाया जाए और किसानों को परेशान करने वाले वन कर्मियों पर कार्रवाई की जाए- विक्रम मंडावी, कांग्रेस विधायक

किसानों से बात करते विधायक विक्रम मंडावी (ETV BHARAT)

क्या है वन विभाग का तर्क ?: इस पूरे मामले में वन विभाग की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है. बीजापुर डीएफओ रामकृष्ण ने कहा कि जिन किसानों की जमीन पैतृक होगी, उनका राजस्व सीमांकन कर उन्हें जमीन दिया जाएगा. साल 2021-22 में जिन लोगों ने वन भूमि पर कब्जा किया है, उनकी जानकारी सैटेलाइट सर्वे में सामने आई है. ऐसे मामलों में कार्रवाई की जा रही है.

साल 2005 से पहले से जिनका जमीन पर कब्जा है. उन्हें वन अधिकार पट्टा प्रदान किया जाएगा- रामकृष्ण, डीएफओ

इस पूरे घटनाक्रम को लेकर किसानों और ग्रामीणों ने कलेक्टर से भी शिकायत की है. अब देखना होगा कि इस केस में किसानों को कब तक उनकी जमीन मिलती है.

