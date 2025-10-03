ETV Bharat / state

बीजापुर में फिर नक्सल विरोधी अभियान में सफलता, 5 लाख का इनामी नक्सली एनकाउंटर में ढेर, हथियार भी मिले

बीजापुर में 2 दिन पहले 103 नक्सलियों ने सरेंडर किया था. अब 5 लाख का इनामी नक्सली मारा गया है.

5 लाख का इनामी नक्सली एनकाउंटर में ढेर, हथियार भी मिले
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 3, 2025 at 7:28 PM IST

बीजापुर: जिले में फिर एक बार नक्सल मामले में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली है. विश्वसनीय सूचना के आधार पर डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने थाना गंगालूर इलाके के गमपुर-पुरंगेल के जंगलों में 2 अक्टूबर को सर्चिंग अभियान चलाया. सुबह करीब 11 बजे से पुलिस और माओवादियों के बीच रुक-रुक कर मुठभेड़ होती रही. इस दौरान एक माओवादी ढेर हुआ है.

हथियार समेत कई सामग्री मिली: मुठभेड़ स्थल की तलाशी के बाद सुरक्षाबलों ने एक माओवादी का शव बरामद किया. साथ ही मौके से भारी मात्रा में हथियार और नक्सली सामग्री भी जब्त की गई. सुबह मुठभेड़ स्थल से मारे गए नक्सली का शव और बरामद हथियार जिला मुख्यालय लाया गया, जहां उसकी शिनाख्त की गई.

BIJAPUR NAXAL ENCOUNTER
हथियार समेत कई सामग्री मिली (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

5 लाख का था इनामी: मृत नक्सली की पहचान आयतु पोड़ियाम (उम्र 35 वर्ष), निवासी गमपुर, थाना गंगालूर जिला बीजापुर के रूप में हुई है. वह गंगालूर एरिया कमेटी में एसीएम पद पर सक्रिय था और आयतु पर सरकार ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था.

ये सामग्री हुई बरामद

  • 1 नग बीजीएल लॉन्चर
  • 3 नग बीजीएल सेल
  • 1 नग सिंगल शॉट बंदूक
  • 3 नग राउंड
  • वॉकी-टॉकी
  • टिफिन बम
  • कार्डेक्स वायर, सेफ्टी फ्यूज समेत दैनिक उपयोग के सामान

यह कार्रवाई सुरक्षाबलों के मनोबल को बढ़ाने वाली है और इससे नक्सल संगठन को भी बड़ा झटका लगा है. लंबे समय से गमपुर-पुरंगेल के जंगलों में नक्सली गतिविधियों की सूचना मिल रही थी.पुष्टि होने पर डीआरजी और एसटीएफ की टीम को सर्चिंग के लिए रवाना किया गया था- बीजापुर पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र यादव

पुलिस और सुरक्षा बल क्षेत्र के नागरिकों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं. माओवादी हिंसा का रास्ता छोड़ें, निर्दोष ग्रामीणों को नुकसान पहुंचाना बंद करें और सरकार की पुनर्वास नीति का लाभ उठाकर मुख्यधारा से जुड़ें- बस्तर IG, सुन्दरराज पी.

तारीखएनकाउंटर
22 सितंबर 2025अबूझमाड़ में दो टॉप नक्सल कमांडर राजू दादा और कोसा दादा ढेर
18 सितंबर 2025सुकमा मुठभेड़ में महिला नक्सली ढेर की गई
11 सितंबर 2025गरियाबंद में 10 नक्सली मारे गए
10 सितंबर 2025कांकेर में 8 लाख का इनामी नक्सली मासा ढेर हुआ
5 सितंबर 2025नारायणपुर-दंतेवाड़ा बॉर्डर पर एनकाउंटर में भी नक्सली ढेर
1 सितंबर 2025बीजापुर के दक्षिण-पश्चिमी इलाके में मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए थे
12 अगस्त 2025बीजापुर में नक्सल एनकाउंटर, दो जवान घायल
6 अगस्त 2025बीजापुर में एक नक्सली ढेर
29 जुलाई 2025सुकमा में एक नक्सली ढेर, 3 जवान घायल
27 जुलाई 2025बीजापुर के गंगलूर में एनकाउंटर, 4 इनामी नक्सली मारे गए
18 जुलाई 2025नारायणपुर एनकाउंटर में 6 नक्सली ढेर
5 जुलाई 2025बीजापुर में एक नक्सली की मौत
7 जून 2025मुठभेड़ में 5 नक्सली मारे गए
6 जून 2025बीजापुर एनकाउंटर, तेलंगाना स्टेट कमेटी सदस्य ढेर
5 जून 2025सेंट्रल कमेटी मेंबर सुधाकर उर्फ गौतम का खात्मा
21 मई 2025अबूझमाड़ मुठभेड़, नक्सली कमांडर बसवराजू समेत 28 नक्सली मारे गए
15 मई 2025कर्रेगुट्टा पहाड़ पर 31 नक्सली मारे गए
12 अप्रैल 2025दंतेवाड़ा-बीजापुर बॉर्डर पर मुठभेड़, 3 नक्सली मारे गए
31 मार्च 2025दंतेवाड़ा-बीजापुर बॉर्डर पर इनामी महिला नक्सली ढेर
29 मार्च 2025सुकमा नक्सली मुठभेड़ में 17 नक्सलियों का खात्मा
20 मार्च 2025बीजापुर और कांकेर में नक्सल एनकाउंटर, 30 नक्सली ढेर
9 फरवरी 2025बीजापुर मुठभेड़ में 31 माओवादी ढेर
20-21 जनवरी 2025गरियाबंद मुठभेड़ में 16 माओवादी मारे गए
19 जनवरी 2025जयराम उर्फ चलपथी सहित 14 नक्सली ढेर किए गए
16 जनवरी 2025बीजापुर जिले में मुठभेड़, 18 माओवादियों को फोर्स ने मार गिराया

2 दिन पहले बड़ी संख्या में सरेंडर: बीजापुर जिले में ही विजयादशमी के दिन 103 नक्सलियों ने सरेंडर किया है. सरेंडर करने वाले सभी नक्सलियों पर कुल 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम घोषित था. सरेंडर करने वाले 5 नक्सलियों पर 8-8 लाख का इनाम था, वहीं 4 पर 5-5 लाख का इनाम था. ज्यादातर नक्सली संगठन में एक्टिव पदों पर तैनात थे.

पुलिस और सुरक्षाबलों ने साफ किया है कि, माओवादियों के पास 2 ही विकल्प बचे हैं या तो हथियार छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हों या कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहें.

