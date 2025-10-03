बीजापुर में फिर नक्सल विरोधी अभियान में सफलता, 5 लाख का इनामी नक्सली एनकाउंटर में ढेर, हथियार भी मिले
बीजापुर में 2 दिन पहले 103 नक्सलियों ने सरेंडर किया था. अब 5 लाख का इनामी नक्सली मारा गया है.
बीजापुर: जिले में फिर एक बार नक्सल मामले में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली है. विश्वसनीय सूचना के आधार पर डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने थाना गंगालूर इलाके के गमपुर-पुरंगेल के जंगलों में 2 अक्टूबर को सर्चिंग अभियान चलाया. सुबह करीब 11 बजे से पुलिस और माओवादियों के बीच रुक-रुक कर मुठभेड़ होती रही. इस दौरान एक माओवादी ढेर हुआ है.
हथियार समेत कई सामग्री मिली: मुठभेड़ स्थल की तलाशी के बाद सुरक्षाबलों ने एक माओवादी का शव बरामद किया. साथ ही मौके से भारी मात्रा में हथियार और नक्सली सामग्री भी जब्त की गई. सुबह मुठभेड़ स्थल से मारे गए नक्सली का शव और बरामद हथियार जिला मुख्यालय लाया गया, जहां उसकी शिनाख्त की गई.
5 लाख का था इनामी: मृत नक्सली की पहचान आयतु पोड़ियाम (उम्र 35 वर्ष), निवासी गमपुर, थाना गंगालूर जिला बीजापुर के रूप में हुई है. वह गंगालूर एरिया कमेटी में एसीएम पद पर सक्रिय था और आयतु पर सरकार ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था.
ये सामग्री हुई बरामद
- 1 नग बीजीएल लॉन्चर
- 3 नग बीजीएल सेल
- 1 नग सिंगल शॉट बंदूक
- 3 नग राउंड
- वॉकी-टॉकी
- टिफिन बम
- कार्डेक्स वायर, सेफ्टी फ्यूज समेत दैनिक उपयोग के सामान
यह कार्रवाई सुरक्षाबलों के मनोबल को बढ़ाने वाली है और इससे नक्सल संगठन को भी बड़ा झटका लगा है. लंबे समय से गमपुर-पुरंगेल के जंगलों में नक्सली गतिविधियों की सूचना मिल रही थी.पुष्टि होने पर डीआरजी और एसटीएफ की टीम को सर्चिंग के लिए रवाना किया गया था- बीजापुर पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र यादव
पुलिस और सुरक्षा बल क्षेत्र के नागरिकों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं. माओवादी हिंसा का रास्ता छोड़ें, निर्दोष ग्रामीणों को नुकसान पहुंचाना बंद करें और सरकार की पुनर्वास नीति का लाभ उठाकर मुख्यधारा से जुड़ें- बस्तर IG, सुन्दरराज पी.
|तारीख
|एनकाउंटर
|22 सितंबर 2025
|अबूझमाड़ में दो टॉप नक्सल कमांडर राजू दादा और कोसा दादा ढेर
|18 सितंबर 2025
|सुकमा मुठभेड़ में महिला नक्सली ढेर की गई
|11 सितंबर 2025
|गरियाबंद में 10 नक्सली मारे गए
|10 सितंबर 2025
|कांकेर में 8 लाख का इनामी नक्सली मासा ढेर हुआ
|5 सितंबर 2025
|नारायणपुर-दंतेवाड़ा बॉर्डर पर एनकाउंटर में भी नक्सली ढेर
|1 सितंबर 2025
|बीजापुर के दक्षिण-पश्चिमी इलाके में मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए थे
|12 अगस्त 2025
|बीजापुर में नक्सल एनकाउंटर, दो जवान घायल
|6 अगस्त 2025
|बीजापुर में एक नक्सली ढेर
|29 जुलाई 2025
|सुकमा में एक नक्सली ढेर, 3 जवान घायल
|27 जुलाई 2025
|बीजापुर के गंगलूर में एनकाउंटर, 4 इनामी नक्सली मारे गए
|18 जुलाई 2025
|नारायणपुर एनकाउंटर में 6 नक्सली ढेर
|5 जुलाई 2025
|बीजापुर में एक नक्सली की मौत
|7 जून 2025
|मुठभेड़ में 5 नक्सली मारे गए
|6 जून 2025
|बीजापुर एनकाउंटर, तेलंगाना स्टेट कमेटी सदस्य ढेर
|5 जून 2025
|सेंट्रल कमेटी मेंबर सुधाकर उर्फ गौतम का खात्मा
|21 मई 2025
|अबूझमाड़ मुठभेड़, नक्सली कमांडर बसवराजू समेत 28 नक्सली मारे गए
|15 मई 2025
|कर्रेगुट्टा पहाड़ पर 31 नक्सली मारे गए
|12 अप्रैल 2025
|दंतेवाड़ा-बीजापुर बॉर्डर पर मुठभेड़, 3 नक्सली मारे गए
|31 मार्च 2025
|दंतेवाड़ा-बीजापुर बॉर्डर पर इनामी महिला नक्सली ढेर
|29 मार्च 2025
|सुकमा नक्सली मुठभेड़ में 17 नक्सलियों का खात्मा
|20 मार्च 2025
|बीजापुर और कांकेर में नक्सल एनकाउंटर, 30 नक्सली ढेर
|9 फरवरी 2025
|बीजापुर मुठभेड़ में 31 माओवादी ढेर
|20-21 जनवरी 2025
|गरियाबंद मुठभेड़ में 16 माओवादी मारे गए
|19 जनवरी 2025
|जयराम उर्फ चलपथी सहित 14 नक्सली ढेर किए गए
|16 जनवरी 2025
|बीजापुर जिले में मुठभेड़, 18 माओवादियों को फोर्स ने मार गिराया
2 दिन पहले बड़ी संख्या में सरेंडर: बीजापुर जिले में ही विजयादशमी के दिन 103 नक्सलियों ने सरेंडर किया है. सरेंडर करने वाले सभी नक्सलियों पर कुल 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम घोषित था. सरेंडर करने वाले 5 नक्सलियों पर 8-8 लाख का इनाम था, वहीं 4 पर 5-5 लाख का इनाम था. ज्यादातर नक्सली संगठन में एक्टिव पदों पर तैनात थे.
पुलिस और सुरक्षाबलों ने साफ किया है कि, माओवादियों के पास 2 ही विकल्प बचे हैं या तो हथियार छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हों या कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहें.