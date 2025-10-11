ETV Bharat / state

नक्सल इलाके में जिला अस्पताल के स्टाफ का कमाल, समय से पहले जन्मे बच्चे की देखभाल कर बचाया

बीजापुर जिला अस्पताल में नवजात देखभाल की मिसाल, सीमित संसाधनों में मिली असाधारण सफलता

bijapur doctors save premature baby
नक्सल इलाके में जिला अस्पताल के स्टाफ का कमाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 11, 2025 at 5:06 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

बीजापुर: नक्सलगढ़ इलाके में जिला अस्पताल के डॉक्टर्स ने कमाल किया है. अस्पताल के स्टाफ ने साबित कर दिया कि, सीमित संसाधनों में भी बड़ी से बड़ी चिकित्सा चुनौती पर विजय प्राप्त की जा सकती है. दरअसल, हाल ही में यहां की नवजात गहन चिकित्सा इकाई (NICU) में एक काफी अल्प वज़नी नवजात को बचाने की पहल की गई. जिसने न केवल चिकित्सकीय जगत को प्रभावित किया है, बल्कि पूरे जिले में आशा और विश्वास की नई किरण जगाई.

क्या है मामला जानिए: भट्टीगुड़ा (उस्कालेड) निवासी 25 वर्षीय ललिता गोटे को 28 जून की रात लगभग 9:30 बजे पेट में तेज़ दर्द और मूत्र रुकने की गंभीर शिकायत के साथ जिला अस्पताल बीजापुर में भर्ती किया गया. प्राथमिक जांच में पता चला कि वह 27वें सप्ताह की जुड़वां गर्भावस्था में थीं. यह स्थिति अत्यंत संवेदनशील थी, क्योंकि इतनी कम अवधि में जन्म लेने वाले नवजातओं के जीवित रहने की संभावना बहुत कम मानी जाती है.

यहां से स्टाफ ने शुरू की तैयारी: गंभीरता को भांपते हुए अस्पताल के चिकित्सकों ने तत्काल उच्च स्तरीय प्रबंधन प्रारंभ किया. गर्भवती की स्थिति पर निरंतर निगरानी रखी गई और इलाज के दौरान मातृ एवं भ्रूण दोनों के स्वास्थ्य को स्थिर करने का प्रयास किया गया. 29 जून 2025 की सुबह 4:25 बजे ललिता ने समय से पहले जुड़वां नवजातओं को जन्म दिया. पहले बच्चे का वजन मात्र 700 ग्राम और दूसरे का 750 ग्राम था. दोनों ही अत्यंत नाजुक स्थिति में थे.

एक बच्चे ने तोड़ा दम: दोनों नवजातों को तुरंत NICU में भर्ती किया गया था. तमाम प्रयासों के बावजूद एक नवजात को बचाया नहीं जा सका. इसके बाद भी स्टाफ ने हार नहीं मानी और दूसरे बच्चे को बचाने में लग गए. नवजात को बचाने के लिए डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ, तकनीकी कर्मचारियों और सहयोगी दल ने लगातार 100 दिनों तक दिन-रात सेवा दी. हर घंटे निगरानी, हर मिनट सावधानी और हर पल समर्पण का उदाहरण इस दौरान देखने को मिला.

100 दिन बाद एक किलो तक बढ़ा वजन: मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बी. आर. पुजारी के नेतृत्व में NICU टीम ने आधुनिक तरीकों का उपयोग किया. ऑक्सीजन सपोर्ट, विशेष पोषण, संक्रमण नियंत्रण और तापमान संतुलन जैसी प्रक्रियाओं पर निगरानी रखी गई. इस संवेदनशील देखभाल के परिणामस्वरूप नवजात का स्वास्थ्य धीरे-धीरे सुधरता गया और 100 दिनों बाद उसका वजन बढ़कर 1.75 किलोग्राम हो गया.

सीमित संसाधनों में बड़ी सफलता: वर्तमान में नवजात पूरी तरह स्वस्थ है. नक्सल प्रभावित इलाकों में ऐसी स्वास्थ्य सेवाओं और कर्मियों की निष्ठा ने ऐसा काम किया जो बाकी जिलों के लिए भी प्रेरणा बन गया है. मुख्य चिकित्सक डॉ. बी.आर. पुजारी और सिविल सर्जन डॉ. रत्ना ठाकुर के नेतृत्व में यह मुमकिन हो पाया. जिला कलेक्टर और CEOके मार्गदर्शन में स्वास्थ्य सेवाओं को मज़बूती देने की कोशिश जारी है.

स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान को मिली मजबूती: यह उपलब्धि जिले में चल रहे स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार" अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य है, सुरक्षित प्रसव, पोषण, नियमित जांच और नवजात देखभाल को बेहतर बनाना. बीजापुर जैसे दूरदराज और संसाधन-विहीन इलाके में यह सफलता यह दिखाती है कि अगर समर्पण, संवेदना और सेवा हो, तो कोई भी चुनौती असंभव नहीं होती.

धमतरी में नहर किनारे धमेले में मिली नवजात बच्ची, डॉक्टर ने कहा- समय से पहले हुई बच्ची लग रही है
मिलावटी मिठाइयों से सावधान: दीपावली से पहले फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट का एक्शन शुरु
राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र जमीनी हक और जाति प्रमाण पत्र जैसी सुविधाओं से वंचित, कागजी कार्यवाही में उलझा पूरा गांव

For All Latest Updates

TAGGED:

BIJAPUR DISTRICT HOSPITALHOSPITAL STAFF WONDER WORKबीजापुर जिला अस्पतालनवजात की देखभालBIJAPUR DOCTORS SAVE PREMATURE BABY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गांव करा रहा नक्सलगढ़ के बोर्ड टॉपर स्टूडेंट्स को फ्री हवाई यात्रा, मुहिम से बदली शिक्षा की तस्वीर

करम समर्पित करने का करमा पर्व, आदिकाल से चली आ रही मांझी समाज की परंपरा

नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ की ओर एक और कदम, बीजापुर और सुकमा में नवीन सुरक्षा कैम्प स्थापित

जापानी बुखार का बढ़ा खतरा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, जानिए इंसानों के लिए क्यों खतरनाक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.