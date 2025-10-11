ETV Bharat / state

नक्सल इलाके में जिला अस्पताल के स्टाफ का कमाल, समय से पहले जन्मे बच्चे की देखभाल कर बचाया

बीजापुर: नक्सलगढ़ इलाके में जिला अस्पताल के डॉक्टर्स ने कमाल किया है. अस्पताल के स्टाफ ने साबित कर दिया कि, सीमित संसाधनों में भी बड़ी से बड़ी चिकित्सा चुनौती पर विजय प्राप्त की जा सकती है. दरअसल, हाल ही में यहां की नवजात गहन चिकित्सा इकाई (NICU) में एक काफी अल्प वज़नी नवजात को बचाने की पहल की गई. जिसने न केवल चिकित्सकीय जगत को प्रभावित किया है, बल्कि पूरे जिले में आशा और विश्वास की नई किरण जगाई.

क्या है मामला जानिए: भट्टीगुड़ा (उस्कालेड) निवासी 25 वर्षीय ललिता गोटे को 28 जून की रात लगभग 9:30 बजे पेट में तेज़ दर्द और मूत्र रुकने की गंभीर शिकायत के साथ जिला अस्पताल बीजापुर में भर्ती किया गया. प्राथमिक जांच में पता चला कि वह 27वें सप्ताह की जुड़वां गर्भावस्था में थीं. यह स्थिति अत्यंत संवेदनशील थी, क्योंकि इतनी कम अवधि में जन्म लेने वाले नवजातओं के जीवित रहने की संभावना बहुत कम मानी जाती है.

यहां से स्टाफ ने शुरू की तैयारी: गंभीरता को भांपते हुए अस्पताल के चिकित्सकों ने तत्काल उच्च स्तरीय प्रबंधन प्रारंभ किया. गर्भवती की स्थिति पर निरंतर निगरानी रखी गई और इलाज के दौरान मातृ एवं भ्रूण दोनों के स्वास्थ्य को स्थिर करने का प्रयास किया गया. 29 जून 2025 की सुबह 4:25 बजे ललिता ने समय से पहले जुड़वां नवजातओं को जन्म दिया. पहले बच्चे का वजन मात्र 700 ग्राम और दूसरे का 750 ग्राम था. दोनों ही अत्यंत नाजुक स्थिति में थे.

एक बच्चे ने तोड़ा दम: दोनों नवजातों को तुरंत NICU में भर्ती किया गया था. तमाम प्रयासों के बावजूद एक नवजात को बचाया नहीं जा सका. इसके बाद भी स्टाफ ने हार नहीं मानी और दूसरे बच्चे को बचाने में लग गए. नवजात को बचाने के लिए डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ, तकनीकी कर्मचारियों और सहयोगी दल ने लगातार 100 दिनों तक दिन-रात सेवा दी. हर घंटे निगरानी, हर मिनट सावधानी और हर पल समर्पण का उदाहरण इस दौरान देखने को मिला.