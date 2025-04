ETV Bharat / state

बीजापुर में करंट लगने से CRPF जवान की मौत - BIJAPUR CRPF JAWAN DIED

बीजापुर जवान मौत ( ETV Bharat Chhattisgarh )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : April 22, 2025 at 6:53 AM IST | Updated : April 22, 2025 at 7:03 AM IST 2 Min Read

बीजापुर: बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में एक सीआरपीएफ जवान की मौत हो गई. ये मौत मुठभेड़ में नहीं हुई बल्कि करंट की चपेट में आने से जवान की मौत हो गई. यह मामला गंगालूर थाना क्षेत्र का है. घटना की पुष्टि बीजापुर एसपी जितेन्द्र यादव ने की है. करंट लगने से सीआरपीएफ जवान की मौत: जानकारी के अनुसार, हादसा सोमवार को गंगालूर स्थित सीआरपीएफ कैंप में हुआ. कैंप में जवान को करंट लग गया. करंट लगने के तुरंत बाद जवान को प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल बीजापुर लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जवान को मृत घोषित कर दिया.

Last Updated : April 22, 2025 at 7:03 AM IST