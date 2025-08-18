भागलपुर :बिहार में बिहुला- विषहरी पूजा की धूम है. सोमवार को सुहागिनें अपने सुहाग की दीर्घायु और मंगल के लिए धूप-दीप और डलिया अर्पित कर रही हैं. अंग प्रदेश में आज भी पौराणिक काल से चली आ रही बिहुला-विषहरी पूजा की परंपरा कायम है. इस दौरान मां मनसा (सांपों की देवी) की पूजा की जाती है. बिहुला-विषहरी की कहानी का केंद्र उत्तरवाहिनी गंगा के किनारे बसा शहर भागलपुर नाथनगर चंपानगर है. मां मनसा को शिव पुत्री और महादेव के गले में हार बने बैठे वासुकी की बहन कहा जाता है.

मां मनसा की पूजा का इतिहास: अंग प्रदेश के चंपानगर की बिहुला विषहरी कहानी की पौराणिक मान्यताएं हर ओर फैली हुई है. इसके तथ्य विक्रमशिला के अवशेषों में भी मिलते हैं. मां बिहुला के बारे में कहा जाता है कि पहली महिला थी जो कलयुग में जीवित आई और जीवित ही स्वर्ग को गई.

शिवभक्त चंद्रधर और मनसा पूजा की कहानी: नाथनगर चंपानगर मनसा मंदिर,अध्यक्ष संजय कुमार बताते हैं कि भगवान शिव ने अपनी पुत्री को पृथ्वी पर खुद को स्थापित करने के लिए अपने के एक अनन्य भक्त की परीक्षा लेने को कहा था. वह भक्त चंपानगर का एक नामी व्यापारी था. उसका नाम चंद्रधर था. लोग उसे चंदो सौदागर या चंद्रधर सौदागर के नाम से भी पुकारते थे. वह भगवान शिव को आराध्य मानता था और उन्हीं की पूजा करता था.

व्यापारी से पूजा कराना चाहती थी मां मनसा: चंदो सौदागर का व्यापार सिंहल द्वीप (लंका) और उससे भी आगे तक फैला हुआ था. वह रेशम का बड़ा व्यापारी था. भागलपुर के नामी रेशम को वह अपने जहाज पर लादकर गंगा नदी से होते हुए समुद्री मार्ग पकड़कर दूसरे देशों तक ले जाता था और वहां उसका व्यापार करता था. इस तरह भागलपुरी सिल्क आज नहीं बल्कि हजारों साल पहले भी काफी ज्यादा ख्यातिप्राप्त था और विदेशों तक इसकी मांग थी.

भगवान शिव के परम भक्त थे चंदो: अध्यक्ष संजय कुमार आगे कहा कि एक दिन चंदो सौदागर भगवान शिव पूजा की तैयारी कर रहे थे. उसी रात उन्हें सपना आया. उन्होंने देखा कि वे स्नान करने के लिए गंगा नदी में उतरे तभी उन्हें एक नारी छाया दिखाई दी. उस छाया से आवाज आई कि चंद्रधर तुम मेरी पूजा करो. मैं भगवान शिव की बेटी हूं. इसलिए एक बार तुम मेरी भी पूजा करो.उस छाया ने( माता मनसा विषहरी) अपना परिचय दिया कि वे स्नान करते हुए महादेव की टूटी जटा से उत्पन्न हुई भगवान शिव की बेटियां हैं जया विषहरी, दोतिला भवानी , पद्मा कुमारी, आदिकसुमिन और मैना विषहरी.

पृथ्वी लोक पर पूज्य होने की शर्त: मनसा विषहरी ने कहा है कि पिता श्री भगवान शिव ने मुझे कहा है कि चंपानगरी का चंदो सौदागर अगर तुम्हें पूजा दे देगा, तो तुम पूरे पृथ्वी लोक में पूज्य हो जाओगी. इस पर चंदो ने बस यही कहा कि वह महादेव को छोड़कर अन्य किसी की पूजा नहीं कर सकता. क्योंकि उसने भगवान शिव को अपना ईष्ट माना है.

सौदागर ने मां मनसा की पूजा करने से किया इनकार :"माता विषहरी की लोककथा" के अनुसार जब चंदो सौदागर ने उनकी पूजा करने से मना कर दिया, तो माता ने अंजाम बुरा होने की बात कही. इसके बाद चंद्रधर सौदागर अपने व्यापारिक अभियान पर निकल गए. उसके साथ उसके छह बेटे भी थे. चंदो सौदागर जब दूसरे देश व्यापार करने के लिए जाते थे, तो अपने साथ दर्जनों जहाज पर माल भरकर ले जाते थे. इसमें मुख्य रूप से रेशम रहता था. साथ ही सैकड़ों नाविक और मजदूर भी होते थे.

पूरे परिवार को झेलना पड़ा मां का क्रोध: कहा जाता है कि जब चंदो सौदागर अपने सभी नाव और बेटों के साथ गंगा नदी में आगे बढ़ते हुए जब त्रिवेणी पहुंचे. तभी मां मनसा विषहरी फिर से प्रकट होकर उनसे पूजा मांगने लगीं. इस बार भी चंदो सौदागर ने पूजा करने से मना कर दिया. इसके बाद क्रोध में आकर मानसा विषहरी ने एक के बाद एक सभी जहाजों को डुबो दिया. नाव के साथ चंदो सौदागर के छह बेटे और सभी नाविकों और रेशम के कपड़े नदी में समा गए. सिर्फ चंदो सौदागर ही बच गए. इसके बाद चंदो सौदागर ने किसी भी हाल में विषहरी की अब पूजा नहीं करने की ठान ली थी.

छह बेटों की मौत: चंदो सौदागर के छह बेटों की मौत के बाद उन पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन वह शिव भक्ति से नहीं डिगे. वे शिव की आराधना करते रहे. कई साल बीत गए, लेकिन चंदो सौदागर दुख से उबर नहीं पाए. उनका सबकुछ खत्म हो गया था. फिर कुछ सालों बाद उनके घर उम्मीद की एक किरण जली और चंद्रधर की पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया. जिसका नाम "बाला लखिंदर" रखा गया.

सातवें बेटे की शादी के बाद मौत: देखते-देखते बाला लखिंदर 15 साल का हो गया. अब चंदो सौदागर भी पहले की तरह अपने व्यापार पर ध्यान देने लगे और पहले से भी ज्यादा शिवभक्ति में डूब गए. इसी बीच एक दिन कोई सिद्ध पुरुष चंद्रधर सौदागर के घर पधारे और उन्होंने कहा कि बाला के शादी वाले दिन ही इस पर विपत्ति आएगी. अगर उस दिन वह विपत्ति से बच गया, तो फिर उसे कभी कुछ नहीं होगा.

बिहुला से हुई थी बाला की शादी: बाला लखिंदर जब 16 साल का हुआ तो उसकी शादी "बिहुला" नाम की एक कन्या के साथ तय हुई. शादी की तैयारी शुरू हो गई लेकिन चंद्रधर की चिंता बढ़ गई. शादी वाली रात बाला लखिंदर को सुरक्षित रखने के लिए उसने उपाय शुरू कर दिये. कहा जाता है कि चंद्रधर सौदागर ने विश्वकर्मा शिल्पी से बेटे की शादी की पहली रात के लिए लोहा का घर बनवाया, जो पूरी तरह सुरक्षित था. वहीं माता विषहरी ने विश्वकर्मा को डराकर उस घर के अंदर प्रवेश करने के लिए एक सूत भर जगह छोड़ देने को कह दिया था.

पति को सांप ने डसा: जब बाला लखिंदर और बिहुला शादी के बाद रात में लोहा का घर पहुंचे, तो उस एक सूत भर के जगह से नाग मनियार भी अंदर चला गया. उसे माता विषहरी ने भेजा था. इसके बाद रात के समय ही नाग मनियार ने बाला लखिंदर को डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई.

बिहुला ने नहीं मानी हार: इसके बाद विधवा बिहुला ने अपने पति को जीवित करने की ठानी. उन्हे खुद के सतीत्व और लगन पर भरोसा था. उसका यह मानना था कि जब उन्होंने कोई गलती नहीं कि तो दूसरों (चंद्रधर सौदागर) की गलती का दंड उसे क्यों मिला. बस इसी बात को लेकर वह अपने पति के शव के साथ एक मंजूषा (नावनुमा एक बक्सा जो नदी में तैरता हो) पर बैठकर बहती चली गईं.

बिहुला पहुंची देवलोक: महीनों तक गंगा नदी में मंजूषा के सहारे प्रवाहित होते हुए वह अंतिम छोर तक पहुंच गई. कहानी के अनुसार गंगा नदी के अंतिम छोर पर उसने मंजूषा को छोड़ दिया और अपने पति के शव को साथ लेकर एक योगिनी के साथ जंगल के अंदर चली गई. लोककथा के अनुसार योगिनी बिहुला को कामख्या मंदिर ले गई. वहां से उसने सशरीर देवलोक के लिए प्रस्थान किया और फिर माता विषहरी से मिली. बिहुला विषहरी पर लिखी किताब 'मनसा महात्म्य' में भी यह जिक्र किया गया.

मां मनसा ने दिये तीन वरदान: मां मनसा विषहरी से भी बिहुला ने फिर वही सवाल किया कि आखिर क्यों उसे ऐसा दंड मिला. बिहुला की निष्ठा और लगन देखकर मनसा देवी ने उसे तीन वरदान दिया. कहा जाता है कि बिहुला ने वरदान के माध्यम से मां मनसा विषहरी से अपने पति और उनके छह भाइयों की जिंदगी मांगी. ये सभी चंद्रधर सौदागर के बेटे थे. साथ ही चंद्रधर सौदागर के सारे धन और डूबे हुए जहाज भी वापस करने को कहा. इसके बाद गंगा नदी के रास्ते बिहुला अपने जीवित पति और उनके भाईयों को लेकर वापस चंपानगर लौटीं.

मां मनसा की होने लगी पूजा: इसके बाद बिहुला ने अपने ससुर यानी चंद्रधर सौदागर को मां मनसा विषहरी की पूजा करने के लिए भी राजी कर लिया. इस तरह से चंद्रधर ने माता विषहरी की पूजा की. लोककथा के अनुसार पृथ्वीलोक पर नाथनगर के चंपानगर में ही पहली बार मां मनसा विषहरी की पूजा हुई, जो चंद्रधर सौदागर ने की. वहीं सांप के काटने के बाद मौत होने पर बिहुला अपने पति का शव गंगा नदी में मंजूषा पर लेकर गई थी और छह महीने बाद बाला वापस जिंदा लौट आया. कहा जाता है तभी से यह मान्यता प्रचलन में आ गई कि सांप के डसने के बाद शव को जलाना नहीं चाहिए बल्कि उसे गंगा नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए.

शव गंगा में प्रवाहित करने की मान्यता: गंगा के किनारे बसे इलाकों में एक परंपरा प्रचलित है. इसके अनुसार सांप काटने से होने वाली मृत्यु पर शव गंगा नदी में बहा दिया जाता है. मान्यता है कि ऐसा करने से मनुष्य कुछ महीने या साल बाद जीवित होकर वापस आ जाता है. हालांकि, ऐसी किसी घटना का प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन इस मान्यता हैं.

कामख्या के पंचरत्न मंदिर में मरेईपूजा: तब से लोककथा पर आधारित विषहरी पूजा पूरे अंग प्रदेश में मनाई जाती है, उसका उल्लेख असमी लेखक धरणीकांत देव शर्मा की 'कामरूप कामख्या' पुस्तक में भी मिलता है. प्राचीन कवि दुर्गावर और मनकर की हस्तलिखित पद्मपुराण के अनुसार बेहुला-लखिंदर गाथा प्राचीन सुर में गायी जाती है. कामख्या के पंचरत्न मंदिर में मरेईपूजा अर्थात नागमाता मनसा का घट और नागफन स्थापित कर भद्रपद मास में प्रतिपदा या द्वितीय को यह पूजा अत्यंत धूमधाम से मनाई जाती है.

बंगाल में भी पूजा: वहीं बंगाल में भी मां मनसा विषहरी की पूजा का विधान है. कामख्या के पंचरत्न मंदिर में होने वाली मरेई पूजा ही अंग जनपद की मेढ़पूजा है. इसका अर्थ है कि माता मनसा विषहरी और बिहुला की कहानी सैकड़ों साल पुरानी है और गंगा नदी की लोकसंस्कृति का अहम हिस्सा है.

बिहुला ने ससुर चंदो को पूजा के लिए किया राजी: बाला लखेंद्र के पिता व सती बिहुला के ससुर चंद्रधर सौदागार भगवान भोलेनाथ की बात सुनकर मनसा देवी को पूजा देने को राजी हुए. चंद्रधर ने पूजन के लिए कलश स्थापित किया. इस दौरान स्वर्ग लोक से जया विषहरी, दुतिला विषहरी, पद्मा कुमारी, आदिकसुमिन व मैना विषहरी वहां पहुंच गईं. कलश पर पांचों बहन विषहरीकलश पर विराजमान हो गई. कुम्हार देवानंद ने बताया कि इसलिए प्रतीक के रूप में कलश पर पांचों बहन विषहरी की आकृति बनाई जाती है. चंद्रधर सौदागर द्वारा पूजन की परंपरा आज भी जारी है.

इस पंरपरा से नई पीढ़ी भी जुड़ रही: वहीं इतिहासकार आलोक कुमार मानते हैं कि यह महज परंपरा नहीं बल्कि समाज की नजर में विशिष्टता और गौरव का भी विषय है. इसलिए नई पीढ़ी भी इस पंरपरा जुड़ती चली जा रही है. समाजशास्त्र के प्राध्यापक आईके सिंह कहते हैं कि भारत परंपराओं और मूल्यों का देश है. यहां जितनी धार्मिक या अच्छी सामाजिक परंपराएं हैं तथ्य, साक्ष्य, लोक कल्याणकारी मान्याता आदि के आधार पर उसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं.

"इसलिए आधुनिकता हमारी अच्छी परंपराओं को मिटा नहीं पाती है. बिहुला विषहरी की कहानी को बंगाल में मनसा मंगल काव्य में जाना जाता है. एनएल डे ने अपनी किताब 'एनसिएंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया' में लिखा है कि बिहुला विषहरी की घटना चंपानगर में घटित है. विक्रमशिला विश्वविद्यालय के उत्खनन में धातु की बनी विषहरी की दो मूर्तियां भी मिली थीं."- आलोक कुमार, इतिहासकार

'भागलपुर से जुड़ी है बिहुला विषहरी की कहानी' : मनसा देवी मंदिर समिति संरक्षक विनय कुमार लाल कहा कि यह महज आस्था और परंपरा का संगम नहीं बल्कि इसमें इतिहास की झलकियां भी हैं. इसपर लगातार शोध भी हो रहा है. अब यह तथ्य सामने आने लगे हैं कि वाकई बिहुला विषहरी की कहानी भागलपुर क्षेत्र के इतिहास से जुड़ी है. पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक साक्ष्य भी सामने आ रहे हैं. शायद इसलिए भी विषहरी पूजा के दौरान पूरी कहानी का चित्रण मूर्तियों एवं परंपराओं के जरिये किया जाता है‌.

"हम लोग पांच पीढ़ी से ये गाथा सुनाते आए हैं. ये अंग जनपथ का मुख्य त्योहार है. यहीं से इनकी पूजा से शुरुआत हुई है. इसके प्रमाण भी हैं. 300-400 साल का प्रमाणिक कागज भी है."- विनय कुमार लाल, पूर्व पार्षद, मनसा देवी मंदिर समिति संरक्षक

"बिहुला पूजा मंजूषा कला के जरिये देश दुनिया में बिहुला विषहरी की परंपरा दस्तक दे रही है. हाल ही में रेलवे ने विक्रमशिला की पूरी रैक पर मंजूषा पेंटिंग करायी है. वहीं सिल्क, लिनन और हैंडलूम कपड़ों पर मंजूषा की प्रिंटिंग पहले से हो रही है .इन कपड़ों की विदेशों में भी मांग है."- हेमंत कुमार, मजूषा आर्टिस्ट

एक सप्ताह तक लगता है मेला: मनसा मंदिर मुख्य पंडित संतोष झा ने बताया कि सावन और भादो के महीने में पुराने जमाने के अंग जनपद (बिहार के भागलपुर, बांका, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया और लखीसराय , अब के झारखंड के गोड्डा साहिबगंज) में धूमधाम से मां मनसा विषहरी की पूजा होती है. इस दौरान करीब एक सप्ताह तक जगह-जगह विषहरी के मंदिरों के पास मेले भी लगते हैं. मेले में मां मनसा विषहरी और सती बिहुला से जुड़ी लोककथा झांकियों के माध्यम से दर्शायी जाती है.

सभी करने लगे मां मनसा की आराधना : पंडित संतोष झा कहते हैं कि लोकगाथा पर आधारित बाला-बिहुला-विषहरी पूजा पहले वर्ग विशेष की हुआ करती थी. धीरे-धीरे पारंपरिक तरीके से होनेवाली पूजा और लोकगाथा का महत्व बढ़ने लगा और लोगों की श्रद्धा-भक्ति भी. कुछेक क्षेत्रों में होनेवाली पूजा अब अलग-अलग तरीके से जिले के अधिकतर मोहल्ले में प्रतिमा स्थापित करके पूजा होने लगी.

"पहले केवल पूजा-अर्चना होती थी, लेकिन अब यह मेला के रूप में विकसित हो चुका है. धीरे-धीरे बिहुला-विषहरी पूजा का महत्व बढ़ता ही जा रहा है. खासकर युवाओं के बीच इस पूजा की लोकप्रियता बढ़ी है. इसे लेकर कई बार क्षेत्रीय से लेकर हिंदी फीचर फिल्म भी बन चुकी है."- संतोष झा, पंडित, मनसा मंदिर

आधी रात को खुलता है पट: इस पूजा में भक्तों के लिए आधी रात को मां विषहरी की प्रतिमा का पट खुलता है. इसको लेकर पारंपरिक तरीके से एक माह पहले ही मंदिरों में इसकी तैयारियां शुरू हो जाती है. मंदिरों में बिहुला विषहरी के लोकगीत गूंजने लगे थे. लंबे समय तक इस परंपरा को महज एक गाथा माना जाता रहा, लेकिन अब कई लेखक मान चुके हैं कि अंग प्रदेश का इतिहास इस गाथा का साक्षी है.

मां विषहरी की प्रतिमा वेदी पर स्थापित: रविवार देर रात चंपानगर स्थित प्राचीन विषहरी मंदिर सहित भागलपुर शहर के 91 से अधिक स्थानों पर भक्तिभाव से मां विषहरी की प्रतिमा वेदी पर स्थापित की गई. धूप-दीप, मंत्रोच्चार और परंपरागत अनुष्ठानों के बीच हुए इस आयोजन ने पूरे क्षेत्र में भक्ति और उल्लास का वातावरण बना दिया. मंगलवार को विषहरी का आह्वान कर डलिया अर्पित किया गया. मंदिरों में पहली डलिया चढ़ाने का पुण्य विशेष माना जाता है.

गाजे-बाजे के साथ निकलती है बारात: इसी दिन संध्या में अंग संस्कृति की अनुपम परंपरा बाला लखेन्द्र की बारात गाजे-बाजे और शोभायात्रा के साथ निकाली जाती है. देर रात विवाह की रस्में पूरी होंगी और भक्त विवाहोत्सव के साक्षी बनेंगे. संतोष झा ने बताया कि यहां की प्रतिमाएं मानसा की कथा पर आधारित होती हैं. मनसा देवी, उनकी बहनें मैना, बिहुला, पदमा देवी, भवानी, विषहरी सहित चांदो सौदागर, बासो सौदागर, नाग मणियार और अन्य चरित्रों की प्रतिमाएं विशेष रूप से बनाई जाती हैं.

"पूजा के दौरान मां विषहरी की महिमा गाई जाती है कि वे नागों की अधिष्ठात्री देवी हैं और सुहागिनों की रक्षा करती हैं. भक्त आस्था रखते हैं कि उनकी कृपा से परिवार सुरक्षित रहता है, जीवन में सुख-शांति बनी रहती है और कष्टों का निवारण होता है. 18 अगस्त को सुहागिनें अपने सुहाग की दीर्घायु और मंगल के लिए धूप-दीप और डलिया अर्पित कर रही हैं. इसी दिन मंजूषा भगत परंपरा अनुसार देवी का विसर्जन आरंभ होगा."- संजय कुमार, मनसा मंदिर,अध्यक्ष

