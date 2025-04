ETV Bharat / state

बिहार के इन जिलों में भयंकर बारिश का रेड अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ गिरेगा ठनका - BIHAR WEATHER

बिहार के 25 जिलों में जमकर होगी बारिश ( ETV Bharat )

Published : April 28, 2025 at 7:41 AM IST | Updated : April 28, 2025 at 7:46 AM IST

पटना: बिहार में पिछले कुछ दिनों से लोगों को गर्मी से राहत मिली है. आज भी बिहार के कई जिलों में जमकर बारिश हो सकती है. उत्तरी बिहार के जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है. इन स्थानों पर सोमवार (28 अप्रैल) को 50-60 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से हवा चलेगी. वहीं पटना सहित दक्षिण बिहार में तेज हवा के साथ आंधी-पानी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. बिहार के 25 जिलों में जमकर होगी बारिश: रविवार को भी पटना सहित लगभग सभी जिलों में हल्की बारिश हुई. उत्तर बिहार के कुछ जिलों में आंधी-बारिश के साथ ओले भी गिरे. आज भी लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी. बिहार के 25 जिलों में वज्रपात और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है.आपदा प्रबंधन विभाग ने बिहार के 25 जिलों में ठनका और ओलावृष्टि का हाई अलर्ट जारी किया है. इनमें मधुबनी, गया,भोजपुर, पटना, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, खगड़िया, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, लखीसराय, नवादा, वैशाली और सारण जिले शामिल हैं. इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी: समस्तीपुर, सहरसा, दरभंगा, मधुबनी जिले के कुछ भागों में अगले दो से तीन घंटे में तीव्र दर्जे की मेघ गर्जन, वज्रपात, ओलावृष्टि तथा वर्षा के साथ तेज हवा (हवा की गति 50-60 कि. मी. प्रति घंटे तक) की प्रबल संभावना है. ऐसे में मौसम को देखते हुए लोगों से आग्रह किया गया है कि वे सतर्क और सावधान रहें. यदि आप खुले में हो तो शीघ्रताशीघ्र किसी पक्के मकान की शरण लें। ऊँचे पेड़ और बिजली के खंभों से दूर रहें. किसान अपने खेतों में न जाए एवं मौसम सामान्य होने की प्रतीक्षा करे.

