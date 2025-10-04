ETV Bharat / state

बिहार में 4 दिनों तक तबाही मचाएगी बारिश, इन जिलों में रेड अलर्ट जारी

बिहार में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार 4 दिनों कर बारिश से राहत नहीं मिलेगी.

Bihar Weather Update
गोपालगंज में बारिश (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 4, 2025 at 7:05 PM IST

Updated : October 4, 2025 at 8:22 PM IST

पटना: मौसम विभाग ने बिहार में 4 दिनों तक मूसलाधार बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है. 2 जिलों में रेड के साथ कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. यह चेतावनी पटना मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है.

दो जिलों में रेड अलर्ट: आपदा प्रबंधन की ओर से मिली जानकारी के अनुसार 4 से 7 अक्टूबर तक भारी बारिश, वज्रपात और 40 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी-तूफान की प्रबल संभावना है. मुजफ्फरपुर और पश्चिम चंपारण जिले में रेड अलर्ट जारी किया गया है. 6 अक्टूबर को मधुबनी, सुपौल, अररिया में रेड अलर्ट जारी किया गया है.

इन जिलों में रेड अलर्ट: दूसरी ओर राज्य की राजधानी पटना के साथ-साथ वैशाली, गया, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, औरंगाबाद, सीतामढ़ी, शिवहर, मुंगेर, भोजपुर, सिवान, सारण, अरवल, जहानाबाद, मधुबनी, खगड़िया तथा सहरसा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

नदियों के जलस्तर में वृद्धि की संभावना: मौसम विभाग के अनुसार राज्य के उत्तरी और पूर्वी भाग में अति बारिश होगी. इसके साथ उत्तर बिहार के नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में अत्यंत भारी बारिश होगी. इस कारण नदियों के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की जा सकती है.

वज्रपात से मौत: जहानाबाद में शनिवार की शाम वज्रपात की घटना में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक दर्जन से अधिक लोग बुरी तरह से झुलसकर घायल हो गए. घायलों में आधा दर्जन से अधिक लोगों का इलाज शकुराबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है. गंभीर रूप से घायल लोगों को बेहतर उपचार के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल रेफर किया गया है.

एक दर्जन से अधिक लोग झुलसे: जहानाबाद शनिवार की शाम को शकुराबाद थाना क्षेत्र के उतरापट्टी गांव में अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई. वज्रपात की चपेट में आने से दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक दर्जन से अधिक लोग झुलसकर घायल हो गए.

इनकी मौत हुई: लाल से बिगहा गांव में भी वज्रपात से एक महिला की मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए. तीसरी घटना में मूर्ति विसर्जन करके लौट रहे कुछ युवक भी वज्रपात की चपेट में आ गए, जिससे तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी घायलों का इलाज फिलहाल सदर अस्पताल जहानाबाद में चल रहा है. मृतकों में देवंती देवी लाल बिगहा, सूरज बिंद उत्तर पट्टी, सीताराम बिंद उत्तर पट्टी शामिल है.

कैमूर में बारिश (ETV Bharat)

कैमूर में गहुअनवा नदी उफान पर: कैमूर में गहुअनवा नदी उफान पर है. नदी का पानी चैनपुर विधानसभा के चैनपुर, चांद, दुबे के सरैया, खनिया, सदौली, सहरेवा, मेढ़, लखमनपुर, डीह, गुलड़िया, बखारी देवी, रामगढ़, रमौली, सहित कई अन्य गांवों में नदी का तबाही मचा दिया है. चैनपुर थाना क्षेत्र के डीह भुजैना गांव में घर गिरने से सोती राम का पुत्र रामधार की मौत हो गयी. चैनपुर अंचलाधिकारी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि 'मेरे द्वारा घटनास्थल पर जाकर जांच की गयी है. सरकार से सहायता राशि दी जाएगी'

मुजफ्फरपुर में शहर जलमग्न: मुजफ्फरपुर में लगातार बारिश हो रही है. अधिकांश इलाकों में जलजमाव हो गया. स्टेशन रोड, धर्मशाला चौक, कलमबाग रोड, जवाहरलाल रोड, पड़ाव पोखर समेत दर्जनों मोहल्लों में पानी भर गया है. धर्मशाला चौक स्थित संतोषी माता मंदिर परिसर और आसपास की दुकानों में भी बारिश का पानी घुस गया.

मुजफ्फरपुर में बारिश (ETV Bharat)

गोपालगंज में बारिश: गोपालगंज में देर रात से मूसलाधार बारिश हो रही है. शहर के प्रमुख मार्ग जैसेजादोपुर रोड, हजियापुर रोड, थाना रोड और सदर अस्पताल के आसपास तालाब जैसा नजारा है. जलजमाव के कारण वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है. सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के पास भी जलजमाव हो गया है. मरीजों और उनके परिजनों को इलाज के लिए घुटने भर पानी में चलकर जाना पड़ रहा है.

गोपालगंज में बारिश (ETV Bharat)

"इमरजेंसी वार्ड में पानी पूरी तरह से भर गया है. इसी पानी के बीच में हमलोग काम कर रहे हैं. मरीज आ रहे हैं और इलाज हो रहा है." -डॉक्टर रामउग्रह, सदर अस्पताल

जिला प्रशासन का हाई अलर्ट: जिला प्रशासन ने संभावित बाढ़ को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है. तटबंधों की निगरानी की जा रही है, लेकिन शहर के अंदर जलजमाव से निपटने के लिए तत्काल कोई व्यवस्था नहीं है. जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा द्वारा जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को बंद रखने का निर्देश जारी किया गया है.

मोतिहारी में शहर-गांव जलमग्न: पूर्वी चंपारण में शुक्रवार की रात से बारिश हो रही है. जिले के अनुमंडलीय क्षेत्र मोतिहारी सदर, रक्सौल, ढाका, पकड़ीदयाल, चकिया, अरेराज में बारिश ने शहर से लेकर गांव तक की सड़कों को तालाब में बदल दिया. कई निचले इलाकों के घरों में पानी घुस गया है. कुछ परिवार तो अपना घर छोड़कर रिश्तेदारों या सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करने को मजबूर हो गए हैं. ग्रामीण क्षेत्रों की कच्ची-पक्की सड़कें पूरी तरह जलमग्न हो गई हैं.

मोतिहारी में बारिश (ETV Bharat)

बिजली गुल: स्थानीय बुजुर्गों का कहना है कि उन्होंने पिछले 30-40 सालों में इतनी लंबी अवधि तक लगातार और तेज गर्जना वाली बारिश नहीं देखी. बारिश शुरू होने के कुछ ही घंटों बाद रात करीब 2 बजे से शहर की बिजली गुल हो गई. कई क्षेत्रों में सुबह तक बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ गईं.

सतर्कता बरतने की अपील: खराब मौसम को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है. वज्रपात से बचने के लिए गाइडलाइन जारी किया गया है. विभाग के अनुसार बारिश के दौरान घर से बाहर नहीं निकलें, पेड़, बिजली खंभा, पुराने घर से दूर रहें.

किसानों से अपील: तटबंध क्षेत्र के निचले हिस्से में बसे लोगों को ऊंचे स्थान पर जाने की अपील की गयी है. नदी, तालाब, नहर या किसी भी जल स्त्रोत से बच्चों को दूर दूर रखें. किसानों से अपील है कि बारिश के दौरान खेती का काम ना करें. पशुओं को सुरक्षित स्थान पर बांधे.

हेल्पलाइन नम्बर जारी: आपदा विभाग ने किसी भी स्थिति के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है. राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र का हेल्पलाइन नम्बर 0612-2294204/205 है या फिर आपातकालीन सहायता नंबर 1070 पर कॉल कर सकते हैं.

