पटना: राजधानी समेत 28 जिलों में बादल छाए रहने के साथ मेघ गर्जन, वज्रपात की चेतावनी मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने जारी की है. वहीं सिवान और गोपालगंज में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है.

भारी बारिश का अलर्ट: अधिकतर स्थानों में 30-40 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है. 24 घंटे बाद अगले तीन दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री की बढ़ोतरी का पूर्वानुमान है. वहीं रविवार (31 अगस्त) को पटना सहित आस-पास के इलाकों में बादल छाए रहने के साथ बूंदाबांदी की स्थिति बनी रही. बादल और धूप के कारण लोगों को उमस का एहसास होता रहा. वहीं सोमवार (1 सितंबर) को सिवान और गोपालगंज के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है.

वज्रपात का अलर्ट: राजधानी पटना समेत 28 जिलों में ठनका गिरने का अलर्ट जारी किया गया है. साथ ही 30-40 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से हवा चलेगी. पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय,शेखपुरा, नवादा,नालंदा, जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल, पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर और गया में तेज हवा के साथ ठनका गिरने का अलर्ट जारी किया गया है.

भारी बारिश का अलर्ट: मौसम विभाग ने सिवान और गोपालगंज में भारी बारिश की चेतावनी दी है. वहीं समस्तीपुर, वैशाली जिले के कुछ भागों में अगले एक से तीन घंटे में हल्के से मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन तथा वज्रपात के साथ वर्षा होने की संभावना जतायी है. इस मौसम को देखते हुए लोगों से आग्रह किया गया है कि वे सतर्क और सावधान रहें. यदि खुले में हो तो शीघ्रताशीघ्र किसी पक्के मकान की शरण लें. ऊंचे पेड़ और बिजली के खंभों से दूर रहें. किसान अपने खेतों में न जाए और मौसम सामान्य होने की प्रतीक्षा करे.

प्रमुख शहरों की स्थिति: प्रमुख शहरों की वर्षा की स्थिति की बात करें तो पूर्वी चंपारण के पीपराकोठी में 82.4 मिमी, कोतवा में 48.2 मिमी, पताही में 38.2 मिमी, संग्रामपुर में 36.2 मिमी, सुगौली में 42.8 मिमी, मोतिहारी में 33.2 मिमी, रक्सौल में 34.6 मिमी और अरेराज में 30.4 मिमी बारिश दर्ज की गई है.

सिवान के सिसवन में 23.4 मिमी, गोपालगंज के फुलवरिया में 18.8 मिमी, सीतामढ़ी के ढेंगराब्रिज में 20 मिमी, गोपालगंज में 18.2 मिमी, बांका के शंभूगंज में 18.4 मिमी, गयाजी में 17.2 मिमी, खगड़िया के बालतारा में 16 मिमी, शिवहर में 16.8 मिमी और बक्सर के नवानगर में 15.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई है.

