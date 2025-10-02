ETV Bharat / state

अगले 4-5 दिन बिहार में भयंकर बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र, आंधी-तूफान-बाढ़ का खतरा

कॉसेप्ट फोटो ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : October 2, 2025 at 8:17 PM IST 3 Min Read

पटना : बिहार में एक बार फिर आसमान से आफत बरसने वाली है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) पटना ने चेतावनी जारी करते हुए साफ कर दिया है कि आने वाले चार से पांच दिन तक पूरे बिहार में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की संभावना बनी हुई है. यही नहीं, इस दौरान आंधी-तूफान, बिजली गिरने और अचानक पानी भरने (वाटर लॉगिंग व फ्लडिंग) जैसी स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं. विभाग ने इसे लेकर सभी जिलों को अलर्ट मोड पर रहने की सख्त हिदायत दी है. मौसम विभाग की चेतावनी, अभी और बरसेगा पानी : मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मौसम वैज्ञानिक आनंद शंकर ने इस संबंध में बिहार के मुख्य सचिव को पत्र भी जारी किया है और अलर्ट रहने के लिए कहा है. मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटे में ही बारिश ने कई जिलों में जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, सीतामढ़ी, दरभंगा और समस्तीपुर में जगह-जगह बहुत भारी बारिश हुई. ''बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे डिप्रेशन का असर सीधे बिहार पर पड़ रहा है. यह डिप्रेशन ओडिशा-आंध्र प्रदेश तट से नमी खींचकर बिहार की ओर ला रहा है, जिसके कारण यहां बारिश और ज्यादा तेज होने वाली है. इसके अलावा उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों में बने ऊपरी हवा के चक्रवातीय सिस्टम से भी नमी बिहार की ओर धकेली जा रही है. इन दोनों सिस्टम की वजह से अगले 4-5 दिनों तक बिहार लगातार भारी बारिश की चपेट में रहेगा.''- आनंद शंकर, आईएमडी पटना केंद्र के वैज्ञानिक मुख्य सचिव को भेजा गया पत्र (ETV Bharat)