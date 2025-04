ETV Bharat / state

बिहार में तबाही की बारिश से हाहाकार, 19 जिलों में चमकेगी आकाशीय बिजली - BIHAR WEATHER UPDATE

बिहार में मौसम का अलर्ट ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : April 12, 2025 at 7:44 AM IST | Updated : April 12, 2025 at 8:01 AM IST 3 Min Read

पटना: बिहार में मौसम के साफ होने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है. शनिवार को भी कई जिलों में आंधी, बारिश और वज्रपात को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, शनिवार सुबह मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और सारण समेत उत्तर बिहार के कई इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं. इन हवाओं के साथ बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की भी पूरी संभावना है. पूर्वी बिहार और सीमांचल में येलो अलर्ट जारी: इससे पहले मौसम विभाग ने पूर्वी बिहार और सीमांचल के कुछ हिस्सों के लिए ठनका गिरने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया था. लोगों को सावधानी बरतने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है. मौसम विभाग के अनुसार बिहार में अगले दो से तीन दिनों तक मौसम का मिजाज बिगड़ा रह सकता है. 15 अप्रैल तक आंधी, बारिश और वज्रपात के लगातार जारी रहने की संभावना जताई गई है. कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट: शनिवार की सुबह बेतिया, बगहा, रामनगर, नरकटियागंज, लौरिया, सिकटा और आसपास के इलाकों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन क्षेत्रों में तेज गर्जन के साथ वज्रपात और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.

Last Updated : April 12, 2025 at 8:01 AM IST