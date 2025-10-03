ETV Bharat / state

बिहार के 35 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, गिरेगा ठनका.. मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी

बिहार में बारिश ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : October 3, 2025 at 8:10 AM IST 3 Min Read

पटना: बिहार में मॉनसून ने पूरी तरह से अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है. गुरुवार से शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने कई जिलों में जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है. पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सीतामढ़ी और पटना जैसे जिलों में भारी बारिश ने तबाही मचाई है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले चार से पांच दिनों तक बारिश का यह कहर जारी रहेगा. रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी: आईएमडी ने शुक्रवार, 3 अक्टूबर को पश्चिम चंपारण, कैमूर और गया के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जहां काफी भारी बारिश की आशंका है. इसके अलावा, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद और नवादा में अति भारी बारिश के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. सीतामढ़ी, शिवहर, सारण, बक्सर, भोजपुर, जहानाबाद, शेखपुरा, जमुई और बांका में भी भारी बारिश की चेतावनी है. पटना सहित बाकी जिलों में मूसलाधार बारिश होगी. 7 अक्टूबर तक बारिश का सिलसिला: मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार, 7 अक्टूबर तक बिहार के विभिन्न हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होगी. कुछ स्थानों पर अति भारी और एक-दो स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश की आशंका है. इस दौरान तेज हवाओं और वज्रपात का खतरा भी बना हुआ है, जिससे जानमाल के नुकसान की आशंका बढ़ गई है. मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है. 4 अक्टूबर को रेड अलर्ट: 4 अक्टूबर को पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी और शिवहर में अत्यंत भारी बारिश की संभावना है, जिसके लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है. सिवान, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज में अति भारी बारिश होगी. वहीं, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, पटना, वैशाली और नालंदा में भारी बारिश का अनुमान है.