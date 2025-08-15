पटना: बिहार में 15 अगस्त को भी कई जिलों में बारिश की संभावना है. 12 जिलों में मौसम साफ रहेगा, लेकिन अन्य जिलों में बादल बरसेंगे. 2 जिलों पश्चिम चंपारण और गया में भारी बारिश की संभावना है. वहीं पटना समेत 24 जिलों में हल्की बारिश और ठनका गिरने की संभावना है.

बिहार के इन जिलों में बारिश: मौसम विभाग पटना के अनुसार शुक्रवार को बादल छाए रहेंगे. इसके साथ ही पटना, बक्सर, सिवान,भोजपुर, दरभंगा, जहानाबाद, अरवल, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, रोहतास, औरंगाबाद, नवादा,खेखपुरा और बेगूसराय में बारिश की संभावना है. 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा और ठनका का अलर्ट भी जारी किया गया है. वहीं प्रदेश के कई जगहों पर मौसम पूरी तरह से शुष्क और सामान्य भी बना रहेगा.

मानसून सक्रिय: मौसम विभाग ने उत्तर-मध्य और उत्तर-पूर्वी बिहार के कुछ ही जिलों में 15 अगस्त को लेकर अलर्ट जारी किया है. हालांकि, दक्षिण-मध्य और दक्षिण-पूर्वी बिहार में यह एक दो स्थानों तक ही सीमित रहने का अनुमान है.

गुरुवार का मौसम: गुरुवार को 5 जिलों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश हुई. इस दौरान सबसे अधिक सहरसा में 2.1 मिलीमीटर बारिश हुई. राज्य के अधिकतम तापमान में पांच डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हुई. बिहार में सबसे अधिक पारा पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में (34 डिग्री सेल्सियस) दर्ज किया गया. वहीं सबसे कम 25 डिग्री सेल्सियस गयाजी और वैशाली में रहा.

पटना का मौसम: गुरुवार की सुबह पटना में आसमान साफ था. सूर्य की तपिश के कारण अधिकतम तापमान में अचानक बढ़ोतरी हो गई. तापमान में 4.9 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई. पटना का अधिकतम तापमान 32.6 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

