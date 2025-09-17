ETV Bharat / state

राजस्व विभाग का कर्मचारी घूस लेते गिरफ्तार, निगरानी ने रंगे हाथ दबोचा

रंगे हाथ गिरफ्तार: शिकायत की पुष्टि होते ही निगरानी टीम ने जाल बिछाया. जैसे ही कर्मचारी ने शिकायतकर्ता से 20 हजार रुपये स्वीकार किए मौके पर ही उसे पकड़ लिया गया. अचानक हुई इस कार्रवाई से कैंप परिसर में अफरातफरी का माहौल बन गया.

कैम्प में घूस की मांग: जानकारी के मुताबिक, साहेबगंज नगर परिषद क्षेत्र के बैद्यनाथपुर पंचायत भवन में राजस्व कैम्प चल रहा था. इसी दौरान SVU (Special Vigilance Unit) को शिकायत मिली थी कि जमीन से जुड़े कागजात और प्रक्रियाओं को निपटाने के लिए संबंधित कर्मचारी रिश्वत की मांग कर रहा है.

लंबे समय से मिल रही थी शिकायत: घटना के बाद निगरानी टीम आरोपी को हिरासत में लेकर सीधे पटना रवाना हो गई, जहां आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से जमीन संबंधी कार्यों में घूसखोरी की शिकायतें आ रही थीं.

राजस्व विभाग का कर्मचारी घूस लेते गिरफ्तार (ETV Bharat)

निगरानी को मिली थी शिकायत: निगरानी विभाग के डीएसपी सत्यम कुमार ने बताया कि नवीन कुमार सिंह हमारे प्रवादी है. उनका आवेदन 15 सितंबर को प्राप्त हुआ था. जिसका सत्यापन 16 सितम्बर को किया गया था. आवेदन में दी गई बातें सत्य पायी गयी.

"वैदानपुर में 20 हजार रुपए घुस लेते राजस्व कर्मचारी रवि कुमार को पकड़ा गया है. राजस्व कर्मचारी ने एक लाख रूपये की डिमांड परिवादी से किया था, लेकिन 20 हजार पर बात बनी थी. रुपये लेते रंगे हाथ पकड़ा गया है. आगे की कार्रवाई की जाएगी." - डीएसपी सत्यम कुमार, निगरानी विभाग

