राजस्व विभाग का कर्मचारी घूस लेते गिरफ्तार, निगरानी ने रंगे हाथ दबोचा

मुजफ्फरपुर में निगरानी ने राजस्व कर्मचारी को घूस लेते गिरफ्तार किया है. कर्मचारी जमीन से जुड़े कागजात को लेकर रुपये मांगे थे.

राजस्व विभाग का कर्मचारी घूस लेते गिरफ्तार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 17, 2025 at 8:38 PM IST

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में निगरानी की कार्रवाई से राजस्व विभाग के कर्मियों के होश उड़ गए. टीम ने बुधवार को साहेबगंज अंचल क्षेत्र से राजस्व विभाग के कर्मचारी रवि कुमार को 20 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया.

कैम्प में घूस की मांग: जानकारी के मुताबिक, साहेबगंज नगर परिषद क्षेत्र के बैद्यनाथपुर पंचायत भवन में राजस्व कैम्प चल रहा था. इसी दौरान SVU (Special Vigilance Unit) को शिकायत मिली थी कि जमीन से जुड़े कागजात और प्रक्रियाओं को निपटाने के लिए संबंधित कर्मचारी रिश्वत की मांग कर रहा है.

रंगे हाथ गिरफ्तार: शिकायत की पुष्टि होते ही निगरानी टीम ने जाल बिछाया. जैसे ही कर्मचारी ने शिकायतकर्ता से 20 हजार रुपये स्वीकार किए मौके पर ही उसे पकड़ लिया गया. अचानक हुई इस कार्रवाई से कैंप परिसर में अफरातफरी का माहौल बन गया.

लंबे समय से मिल रही थी शिकायत: घटना के बाद निगरानी टीम आरोपी को हिरासत में लेकर सीधे पटना रवाना हो गई, जहां आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से जमीन संबंधी कार्यों में घूसखोरी की शिकायतें आ रही थीं.

निगरानी को मिली थी शिकायत: निगरानी विभाग के डीएसपी सत्यम कुमार ने बताया कि नवीन कुमार सिंह हमारे प्रवादी है. उनका आवेदन 15 सितंबर को प्राप्त हुआ था. जिसका सत्यापन 16 सितम्बर को किया गया था. आवेदन में दी गई बातें सत्य पायी गयी.

"वैदानपुर में 20 हजार रुपए घुस लेते राजस्व कर्मचारी रवि कुमार को पकड़ा गया है. राजस्व कर्मचारी ने एक लाख रूपये की डिमांड परिवादी से किया था, लेकिन 20 हजार पर बात बनी थी. रुपये लेते रंगे हाथ पकड़ा गया है. आगे की कार्रवाई की जाएगी." - डीएसपी सत्यम कुमार, निगरानी विभाग

ये भी पढ़ें: SDM ऑफिस का चपरासी घूस लेते गिरफ्तार, 1.60 लाख के साथ निगरानी ने पकड़ा

