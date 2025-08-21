ETV Bharat / state

बिहार में शख्स को 10 से 12 गोली मारी, मौत कन्फर्म होने तक अपराधी करते रहे फायरिंग - SAMASTIPUR SHOOTOUT

माधोडीह में कुख्यात अपराधी विक्रम गिरी की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई. अपराधियों ने 12 राउंड फायरिंग की जिससे इलाके में दहशत है-

समस्तीपुर में हत्या (ETV Bharat)
Published : August 21, 2025 at 4:08 PM IST

समस्तीपुर : बिहार के समस्तीपुर जिले में माधोडीह गांव में कुख्यात अपराधी विक्रम गिरी को अपराधियों ने गोलियों सो छलनी कर दिया. मामला उजियारपुर थाना क्षेत्र का है. गुरुवार दोपहर को जमानत पर छूटे कुख्यात अपराधी विक्रम गिरी पर अपराधियों ने एक दर्जन से ज्यादा गोलियां मारी. कई मिनट तक फायरिंग होने से इलाके में दहशत का माहौल फैल गया.

समस्तीपुर में हत्या : प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अपराधी बाइक पर सवार होकर आए और विक्रम गिरी को घर के पास घेर लिया. ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर अपराधी हथियार लहराते हुए फरार हो गए. बदमाश घेरकर कई मिनट तक गोलियों की बौछार करते रहे. उन्हें लग गया कि अब विक्रम की मौत हो गई तब वो वहां से फरार हो गए.

समस्तीपुर में हत्या
समस्तीपुर में हत्या (ETV Bharat)

विक्रम गिरी का आपराधिक इतिहास : मृतक विक्रम गिरी कुख्यात अपराधी था. वह हाल ही में एक हत्याकांड मामले में जेल से जमानत पर बाहर आया था. उस पर कई संगीन मामले दर्ज थे. विक्रम गिरी चर्चित फर्नीचर व्यवसायी नेपाली चौधरी हत्याकांड का भी मुख्य आरोपी था. उसकी आपराधिक दुनिया में लंबे समय से पकड़ रही है.

इलाके की नाकेबंदी कर सीमाएं सील : वारदात की जानकारी मिलते ही उजियारपुर और दलसिंहसराय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. इलाके में नाकेबंदी कर अपराधियों की तलाश शुरू की गई.

डीएसपी ने जांच के दिए निर्देश : दलसिंहसराय के डीएसपी विवेक कुमार शर्मा के अनुसार पुलिस कई बिंदुओं पर जांच कर रही है. मृतक का पुराना आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है. पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर अपराधियों पर कार्रवाई की बात कह रही है.

गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला इलाका : प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अपराधियों ने 10 से 12 राउंड फायरिंग की. मौके पर ही विक्रम गिरी की मौत हो गई. इस घटना ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

''पुलिस टीम मौके पर पंहुच मामले की जांच में जुट गई है. मृतक के आपराधिक इतिहास को देखते हुए कई बिन्दुओं पर जांच की जा रही है.''- विवेक कुमार शर्मा, डीएसपी, दलसिंहराय

