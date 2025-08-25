पटना : शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए हर साल राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया जाता है. इस बार 2025 के लिए देशभर से कुल 45 शिक्षकों का चयन हुआ है. इनमें बिहार के तीन शिक्षक भी शामिल हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत, नवाचार और समर्पण से न केवल विद्यालयों का स्वरूप बदला बल्कि बच्चों के भविष्य को नई दिशा देने का काम किया है. इन शिक्षकों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर, शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मानित करेंगी.

बिहार से तीन शिक्षकों का चयन : बिहार शिक्षा विभाग ने इस वर्ष छह नामों की सूची केंद्र को भेजी थी, जिनमें से तीन नामों का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए हुआ. कुमारी निधि, जो किशनगंज के एक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका हैं. दिलीप कुमार, सुपौल स्थित गर्ल्स हाई स्कूल के शिक्षक हैं. डॉ प्रमोद कुमार, सैनिक स्कूल नालंदा के शिक्षक हैं. इन तीनों ने अपने-अपने क्षेत्र में अलग-अलग नवाचार और शैक्षणिक सुधार किए हैं, जिन्हें केंद्र सरकार की चयन समिति ने सराहा और राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया.

कुमारी निधि, प्राथमिक शिक्षा में नवाचार की मिसाल : किशनगंज जैसे सीमावर्ती और अपेक्षाकृत पिछड़े इलाके में प्राथमिक शिक्षा को सशक्त बनाना किसी चुनौती से कम नहीं है. कुमारी निधि ने यहां पढ़ाई के साथ-साथ बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने और उन्हें कक्षा में सक्रिय बनाए रखने के लिए कई रचनात्मक पहल की. उन्होंने स्थानीय भाषाओं और खेल-खेल में पढ़ाई की तकनीक को अपनाया, जिससे बच्चों में सीखने की उत्सुकता बढ़ी. उनकी मेहनत का ही परिणाम है कि विद्यालय की नामांकन दर और बच्चों की सीखने की क्षमता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है.

दिलीप कुमार, बेटियों की शिक्षा के पैरोकार : सुपौल के गर्ल्स हाई स्कूल के शिक्षक दिलीप कुमार ने छात्राओं की पढ़ाई के साथ-साथ उनकी सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास पर विशेष जोर दिया. उन्होंने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देते हुए स्मार्ट क्लासरूम और ई-लर्निंग टूल्स को लागू किया. साथ ही बेटियों को उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रेरित करने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई. उनके प्रयासों से विद्यालय की बेटियों ने राज्यस्तरीय परीक्षाओं में बेहतरीन परिणाम दिए.

बिहार के चयनित शिक्षक (ETV Bharat)

डॉ. प्रमोद कुमार, सैनिक स्कूल नालंदा के प्रेरणास्रोत : सैनिक स्कूल नालंदा के शिक्षक डॉ. प्रमोद कुमार पढ़ाई को रोचक और सरल बनाने के लिए कई प्रयोगात्मक मॉडल तैयार किए. उनकी शिक्षण शैली छात्रों को केवल परीक्षा पास करने तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उन्हें अनुसंधान और नवाचार के लिए प्रोत्साहित करती है. उनकी देखरेख में कई छात्रों ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लिया और सम्मान अर्जित किया है.

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार : राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार शिक्षकों के समर्पण और समाज में उनकी भूमिका को मान्यता देने का प्रतीक है. इस सम्मान में चयनित शिक्षकों को राष्ट्रपति भवन में विशेष समारोह में सम्मानित किया जाता है. शिक्षकों को रजत पदक (सिल्वर मेडल) के साथ सर्टिफिकेट आफ रिकॉग्निशन प्रदान किया जाता है. इसके अलावा 1 लाख रुपए की नगद राशि भेंट की जाती है. इन शिक्षकों को विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों में प्रतिनिधित्व और नीति निर्माण में भागीदारी का अवसर भी मिलता है. यह पुरस्कार न केवल व्यक्तिगत सम्मान है, बल्कि पूरे विद्यालय, जिले और राज्य के लिए गर्व की बात माना जाता है.

शिक्षक दिवस पर होगा भव्य समारोह : हर वर्ष 5 सितंबर को भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान दार्शनिक डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है. इसी अवसर पर राष्ट्रपति देशभर के चयनित शिक्षकों को सम्मानित करते हैं. इस बार भी राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाला समारोह खास होगा, जिसमें विभिन्न राज्यों से आए शिक्षक अपने अनुभव और नवाचार साझा करेंगे. गौरतलब है कि बिहार से तीन शिक्षकों का राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होना राज्य की शिक्षा व्यवस्था के लिए उत्साहजनक संकेत है. प्रदेश के शिक्षा विभाग ने भी इसे बड़ी उपलब्धि बताया है.

