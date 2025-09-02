ETV Bharat / state

बिहार में 16 से 19 दिसंबर के बीच होगी TRE-4 की परीक्षा, शिक्षा मंत्री ने की घोषणा - TRE 4 EXAM

बिहार में शिक्षक भर्ती के तहत TRE-4 की परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो गया है. दिसबंर में परीक्षा होगी. आगे पढ़ें पूरी खबर..

Bihar Teacher Recruitment
शिक्षा मंत्री सुनील कुमार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 2, 2025 at 5:41 PM IST

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी. शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने TRE-4 की तारीख की घोषणा कर दी है. उन्होंने बताया कि 16 से 19 दिसंबर के बीच परीक्षा आयोजित होगी, जबकि परिणाम अगले साल जनवरी में घोषित होंगे.

