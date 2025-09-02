पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी. शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने TRE-4 की तारीख की घोषणा कर दी है. उन्होंने बताया कि 16 से 19 दिसंबर के बीच परीक्षा आयोजित होगी, जबकि परिणाम अगले साल जनवरी में घोषित होंगे.

अपडेट जारी है..