BPSC TRE-4 के बाद 5 की परीक्षा कब होगी? बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया पूरा प्लान

शिक्षा मंत्री ने शिक्षक बहाली को लेकर कहा कि TRE 4 अंत नहीं है. इसके बाद TRE 5 की भी परीक्षा होगी.

Bihar Teacher Recruitment
नालंदा में शिक्षा मंत्री (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 10, 2025 at 10:30 AM IST

3 Min Read
नालंदा: राजधानी पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर शिक्षा मंत्री ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि घबराने की जरूरत नहीं है. सरकार पूरा प्लान बना रहा है. उन्होंने बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर TRE 4 के बाद का प्लान भी बताया. इसके साथ ही कहा कि सरकार की वापसी के बाद अलग-अलग विभागों में 1 करोड़ नियुक्तियां की जाएगी.

2 लाख से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति: शिक्षा मंत्री सुनील कुमार सिंह ने नालंदा में मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस तरह की बहाली आती है, उसको देखते हुए हमने TRE 4 की घोषणा की थी. ये समझने की बात है कि 2 लाख 33 हजार से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है. 33 हजार से ज्यादा प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक ज्वाइन कर चुके हैं.

TRE 5 की भी बहाली होगी: बहाली निकालने से पहले आंकड़ा का अनुमान लगाया जाता है. TRE 4 में 26 हजार से ज्यादा बहाली होनी है. इसी तरह TRE 5 की भी बहाली होगी. इसको लेकर भी सीटों की संख्या जारी की जाएगी और बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा का आयोजन किया जाएगा.

"छात्र-छात्राओं से अनुरोध है कि TRE 4 अंत नहीं है. इसके बाद TRE 5 की भी परीक्षा होगी. अन्य विभागों में भी सरकारी नौकरियां निकाली जाएगी. जब हमारी सरकार की वापसी होगी तो एक करोड़ सरकारी नौकरियां और रोजगार दिया जाएगा." -सुनील कुमार सिंह, शिक्षा मंत्री, बिहार सरकार

'10 लाख नौकरी दी गयी': शिक्षा मंत्री ने कहा कि बिहार में जिस तरह से लाखों शिक्षकों की नियुक्तियां हुई. सिर्फ शिक्षा विभाग में पौने तीन लाख से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्तियां हुई है. सभी विभागों को मिलाकर पौने दस लाख के आसपास नियुक्तियां हुई है.

कार्यक्रम में नालंदा पहुंचे मंत्री: दरअसल, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार सिंह नालंदा मुख्यालय बिहार शरीफ के उदंतपुरी में स्थित सरदार पटेल मेमोरियल कॉलेज परिसर में बाबू ठाकुर महतो के प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम के अवसर पर शामिल होने नालंदा पहुंचे थे, जहां उन्होंने पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के सवाल पर मीडिया के सामने अपनी बात रखी.

Education Minister In Nalanda
पटना में प्रदर्शन: मंगलवार को पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों ने बहाली में सीट बढ़ाने की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया. अभ्यर्थी जुलूस निकाल कर सीएम आवास का घेराव करने के लिए जा रहे थे, इसी दौरान पुलिस ने उन्हें रोक दिया. इसके बाद छात्र उग्र हो गए. पुलिस को लाठी चार्ज करनी पड़ी और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया. छात्र नेता दिलीप कुमार सहित कई अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया गया.

