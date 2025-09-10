ETV Bharat / state

BPSC TRE-4 के बाद 5 की परीक्षा कब होगी? बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया पूरा प्लान

नालंदा में शिक्षा मंत्री ( ETV Bharat )

नालंदा: राजधानी पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर शिक्षा मंत्री ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि घबराने की जरूरत नहीं है. सरकार पूरा प्लान बना रहा है. उन्होंने बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर TRE 4 के बाद का प्लान भी बताया. इसके साथ ही कहा कि सरकार की वापसी के बाद अलग-अलग विभागों में 1 करोड़ नियुक्तियां की जाएगी. 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति: शिक्षा मंत्री सुनील कुमार सिंह ने नालंदा में मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस तरह की बहाली आती है, उसको देखते हुए हमने TRE 4 की घोषणा की थी. ये समझने की बात है कि 2 लाख 33 हजार से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है. 33 हजार से ज्यादा प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक ज्वाइन कर चुके हैं. नालंदा में शिक्षा मंत्री (ETV Bharat) TRE 5 की भी बहाली होगी: बहाली निकालने से पहले आंकड़ा का अनुमान लगाया जाता है. TRE 4 में 26 हजार से ज्यादा बहाली होनी है. इसी तरह TRE 5 की भी बहाली होगी. इसको लेकर भी सीटों की संख्या जारी की जाएगी और बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा का आयोजन किया जाएगा.