बिहार में BPSC शिक्षक की गोली मारकर हत्या, लहुलूहान हालत में किसी तरह पहुंचे थे अपने साथी के घर - BPSC TEACHER SHOT DEAD

दरभंगा में बेखौफ अपराधियों ने बीपीएससी शिक्षक को गोली मार दी. शिक्षक किसी तरह से जख्मी हालत में अपने साथी के घर पहुंचे थे.

BPSC teacher shot dead
BPSC शिक्षक की गोली मारकर हत्या (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 29, 2025 at 9:50 AM IST

दरभंगा: बिहार के दरभंगा जिले के मनीगाछी प्रखंड के उजान गांव में एक सरकारी स्कूल के प्रभारी हेडमास्टर की घात लगाये अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी. घटना गुरुवार देर शाम की है. शिक्षक राजेश कुमार ठाकुर उजायन पंचायत स्थित सोनपुर मधुपुर प्राथमिक विद्यालय के प्रभारी हेड मास्टर के पद पर थे.

दरभंगा में बीपीएससी शिक्षक की हत्या: उनका अपने गृह प्रखंड मधुबनी जिले के फुलपरास में ट्रांसफर हो गया था, लेकिन बीएलओ के प्रभार में रहने के कारण नए स्कूल में जॉइनिंग के लिए रिलीव नहीं हो पाए थे. राजेश की दो साल पहले टीआरई वन के तहत चयन हुआ था.

अपराधियों ने मारी गोली: जानकारी के अनुसार, राजेश कुमार ठाकुर अपने स्कूल से ब्लॉक जाने के लिए निकले थे. रास्ते में घात लगाए बैठे अपराधियों ने उन पर हमला कर दिया. बदमाशों ने करीब से गोली चलाई, जो उनकी कमर में लगी. गोली लगते ही शिक्षक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क किनारे गिर पड़े.

जख्मी हालत में साथी के घर पहुंचे थे शिक्षक: घायल शिक्षक ने हिम्मत दिखाते हुए किसी तरह अपने साथी के घर तक पहुंचकर लोगों को घटना की जानकारी दी. इसके बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें तुरंत इलाज के लिए पंडोल के निजी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच रेफर कर दिया. इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही बेनीपुर के एसडीपीओ आशुतोष कुमार मौके पर पहुंचे और मामले की पुष्टि की है.

"हत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि यह घटना आपसी रंजिश या पुरानी दुश्मनी का नतीजा हो सकती है."- आशुतोष कुमार,बेनीपुर के एसडीपीओ

TEACHER SHOT DEAD IN DARBHANGAबीपीएससी शिक्षकBIHAR TEACHER NEWSदरभंगा में हत्याBPSC TEACHER SHOT DEAD

