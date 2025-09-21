ETV Bharat / state

चिराग पासवान के नेता खान ब्रदर्स के घर से AK-47 के कारतूस और हथियार बरामद, बिहार STF की छापेमारी

खान ब्रदर्स रईस खान ( ETV Bharat )

सिवान: बिहार के सिवान में एसटीएफ ने खान ब्रदर्स के कई ठिकानों पर छापेमारी की. इस कार्रवाई में पुलिस को AK-47 के कारतूस और कई आधुनिक हथियार बरामद किए गए हैं. इस कार्रवाई की पुष्टि सारण रेंज के डीआईजी नीलेश कुमार ने की. उन्होंने बताया कि जिला पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई की है. उन्होंने बताया कि छापेमारी में 47 गोलियां और हथियार मिले. पांच घंटे तक छापेमारी: रविवार सुबह से ही खान ब्रदर्स रईस खान के यहां एसटीएफ समेत स्थानीय पुलिस ने पांच घंटे से ज्यादा देर तक छापेमारी की. डीआईजी ने छापेमारी के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गयी है. पुलिस को सूचना मिली थी कि काफी मात्रा में हथियार जमा किए गए हैं. सारण रेंज के डीआईजी नीलेश कुमार (ETV Bharat) "एसटीएफ और जिला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई की गयी. हथियार और गलत सामग्री जमा करने की सूचना मिली थी. छापेमारी में हथियार और अन्य द्रव्य की बरामदगी हुई है. इसकी जांच की जा रही है. पूछताछ के बाद एक और ठिकाने पर छापेमारी की गयी, जहां एके-47 के कारतूस और अन्य हथियार बरामद किए गए." -नीलेश कुमार, डीआईजी, सारण रेंज 4 लोग हिरासत में: डीआईजी ने बताया कि इस कार्रवाई में चार लोगों को हिरासत में लिया गया है. इसमें कुख्यात रईस खान, अफताब आलम, मुन्ना मिया और एक अन्य हैं. रईस खान 43 कांडों में आरोपी रहे हैं. अफताब आलम भी 6 केसों में आरोपी रहा है. मुन्ना मिया तीन मामले में आरोपी रहा है. पुलिस कर्मी की हुई थी हत्या: छापेमारी में बरामद हथियार को लेकर डीआईजी नीलेश कुमार ने बताया कि कुछ साल पहले पुलिस कर्मी की हत्या हुई थी. ऐसा लगता है कि यह हथियार पुलिस वालों का ही है. गिरफ्तार चारों आरोपी से पूछताछ की जा रही है. इसके बाद गिरफ्तारी की जाएगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी.

2023 की घटना: आपको बता दें कि 2023 में गुप्त सूचना के आधार पर सिवान पुलिस छापेमारी करने गई थी. दोनों तरफ से गोलीबारी भी हुई थी. ड्यूटी पर तैनात सिपाही वाल्मीकि यादव की गोली लगने से मौत हो गई थी. पुलिस के अनुसार हमला करने वाले हथियार भी लूटे थे. पुलिस को आशंका है कि वही हथियार बरामद किया गया है. खान ब्रदर्स रईस खान (ETV Bharat) रईस खान गया था जेल: इस घटना में आरोपी रईस खान ने खुद को निर्देश बताते हुए हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी. कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. जिसके बाद रईस खान ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था. कोर्ट के आदेश पर जेल से रिहा कर दिया गया था. दो भाई हैं खान ब्रदर्स: बता दें कि सिवान के खान ब्रदर्स अयूब खान और रईस खान दोनों की गिनती बाहुबलियों में होती है. पुलिस के अनुसार दोनों भाई कई आपराधिक घटना में संलिप्त रहे हैं. अयूब खान और रईस खान दोनों हत्या के मामले में जेल जा चुके हैं. अयूब खान पर ट्रिपल मर्डर: अयूब खान पर ट्रिपल मर्डर का आरोप है. साल 2022 में सिवान के विशाल सिंह, अंशु सिंह और प्रमोद सिंह की हत्या कर दी गयी थी. अयूब खान ने तीनों को टुकड़ों में काटकर नदी के किनारे दफना दिए थे. अयूब खान भी जेल जा चुके हैं. चिराग पासवान ने दिलायी सदस्यता: आपको बता दें कि 15 जनवरी 2025 को लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपनी उपस्थिति में खान ब्रदर्स दोनों भाईयों को पार्टी की सदस्यता दिलायी थी. सिवान के सहूली गांव में सदस्यता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. खान ब्रदर्स को सदस्यता दिलाते चिराग पासवान (ETV Bharat) रघुनाथपुर से चुनाव लड़ने की चर्चा: रईस खान इससे पहले एमएलसी का चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली थी. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में रघुनाथपुर से चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है. इससे पहले ही एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई कर दी. ये भी पढ़ें: इस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे खान ब्रदर्स! तारीख पर तारीख मिलने के कारण JDU से मोह भंग

