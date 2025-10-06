ETV Bharat / state

बिहार सरकार का बड़ा फैसला, इन दो तरह के शिक्षकों को मिलेगा सैलरी प्रोटेक्शन का लाभ

पटना: बिहार सरकार ने राज्य के लाखों शिक्षकों के लिए बड़ा तोहफा दिया है. शिक्षा विभाग ने घोषणा की है कि सक्षमता परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के लगभग 2.45 लाख शिक्षकों को अब वेतन संरक्षण (सैलरी प्रोटेक्शन) का लाभ मिलेगा. ये सभी शिक्षक पहले ही विशिष्ट शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं और विद्यालय में योगदान दे चुके हैं. अब उनके योगदान की तिथि से ही वेतन संरक्षण लागू होगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा.

कब से प्रभावी होगा नया वेतन संरक्षण: शिक्षा विभाग के अनुसार जिन शिक्षकों को अभी तक वेतन संरक्षण का लाभ नहीं मिला था, उन्हें अक्टूबर 2025 माह से वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा. साथ ही जिन शिक्षकों को पहले से यह लाभ मिल रहा है, उन्हें उनके योगदान की तिथि से ही वेतन वृद्धि का फायदा दिया जाएगा.

विशिष्ट शिक्षकों के लिए बड़ी खबर: इसके अलावा शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि तीसरी, चौथी एवं पांचवीं सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय शिक्षक, जो अब विद्यालय में योगदान देंगे, उन्हें भी वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किया जाएगा. यह निर्णय राज्य सरकार की उस नीति का हिस्सा है जिसमें शिक्षकों के अधिकारों और उनके आर्थिक सम्मान को मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है.

प्रधान शिक्षकों के लिए भी वेतन संरक्षण की घोषणा: शिक्षा विभाग ने प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षकों के लिए भी एक अहम निर्णय लिया है. हाल ही में राज्य के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 28 हजार 750 विशिष्ट शिक्षक/स्थानीय निकाय शिक्षक को प्रधान शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है. ये सभी नए प्रधान शिक्षक पहले विशिष्ट या स्थानीय निकाय शिक्षक थे. इन्हें भी अब वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा.

योगदान की तिथि से मिलेगा लाभ: शिक्षा विभाग ने तय किया है कि प्रधान शिक्षक के रूप में योगदान देने वाले सभी शिक्षकों को भी उनकी योगदान की तिथि से वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा. इसके साथ ही विभाग ने यह भी कहा है कि बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली-2024 के तहत वेतन संरक्षण से संबंधित अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी.