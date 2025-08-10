पटना : बिहार में सुरक्षा व्यवस्था को नई मजबूती देने के लिए अब बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल को सीआईएसएफ के तर्ज पर काम करने की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है. यह बल औद्योगिक क्षेत्रों, बड़े-बड़े संस्थानों, हवाई अड्डों और जल्द शुरू होने वाली पटना मेट्रो परियोजना की सुरक्षा संभालेगा. पुलिस मुख्यालय का मानना है कि इस कदम से न केवल संवेदनशील स्थानों की निगरानी व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि राज्य में अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था को भी नई गति मिलेगी.

औद्योगिक और संवेदनशील क्षेत्रों की होगी विशेष निगरानी : बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल को ऐसे स्थानों पर तैनात किया जाएगा जहां सुरक्षा की आवश्यकता सबसे अधिक है. इसमें बड़े औद्योगिक क्षेत्र, प्रमुख सरकारी प्रतिष्ठान, हवाई अड्डे और पटना मेट्रो के सभी स्टेशन व डिपो शामिल हैं. सीआईएसएफ की तरह यह बल भी हाई-टेक उपकरणों और आधुनिक प्रशिक्षण से लैस होगा.

सुधांशु कुमार, एडीजी, पीएचक्यू (ETV Bharat)

चार जिलों में भूमि अधिग्रहण पूरा : पुलिस मुख्यालय के एडीजी (आधुनिकीकरण) सुधांशु कुमार के अनुसार, पटना, मुजफ्फरपुर, गया और बेगूसराय जिलों में नए भवन, कंट्रोल सेंटर और विशेष इकाइयों के कार्यालयों के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा कर लिया गया है. इन जिलों में जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा.

''भवन निर्माण के साथ आवश्यक उपकरण, तकनीकी संसाधन और संचार सुविधाओं को उन्नत किया जा रहा है. बेहतर ढांचा मिलने से पुलिस बल की तैनाती, अपराध नियंत्रण और आपातकालीन सेवाओं की दक्षता में सुधार होगा.''- सुधांशु कुमार, एडीजी, पीएचक्यू

आधुनिक सुविधाओं से लैस प्रशिक्षण केंद्र : मुजफ्फरपुर के बीसैप-6 और बेगूसराय के मंझौल स्थित बीसैप-19 के लिए लगभग 32 एकड़ जमीन हस्तांतरित हो चुकी है. यहां पर आधुनिक सुविधाओं वाले प्रशिक्षण और संचालन केंद्र विकसित किए जाएंगे, जिससे बल की कार्यक्षमता और प्रतिक्रिया क्षमता में बढ़ोतरी होगी.

सीआईएसएफ के तर्ज पर काम करेगी बीसेप (ETV Bharat)

विशेष स्थानों पर होगी तैनाती : राज्य सरकार का लक्ष्य है कि बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल को हर उस स्थान पर तैनात किया जाए जहां सुरक्षा के लिए विशेष कौशल और त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता होती है. पुलिस मुख्यालय का दावा है कि यह पहल बिहार को सुरक्षा के मामले में देश के अग्रणी राज्यों की कतार में खड़ा कर देगी.

