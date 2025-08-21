ETV Bharat / state

सीतामढ़ी में राइस मिल व्यवसायी की गोली मारकर हत्या, बाइक से आए बदमाशों ने झोंका फायर - SITAMARHI MURDER

सीतामढ़ी में बाइक सवार अपराधियों ने राइस मिल व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी. उन्हें तीन गोलियां लगी जिससे उनकी मौत हो गई-

सीतामढ़ी में राइस मिल व्यवसायी की गोली मारकर हत्या
सीतामढ़ी में राइस मिल व्यवसायी की गोली मारकर हत्या (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 21, 2025 at 8:01 PM IST

2 Min Read

सीतामढ़ी : बिहार में चुनावी माहौल के बीच सीतामढ़ी में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. गुरुवार को डुमरा थाना इलाके में राइस मिल व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई . बाइक सवार बदमाशों ने सिर में गोली मारी थी.

सीतामढ़ी में व्यवसाई की हत्या : स्थानीय लोगों के अनुसार राइस मिल व्यवसायी मदन कुमार रोज की तरह तास खेल रहे थे. इस दौरान फोरलेन से दो बाइक पर आए अपराधियों ने सड़क किनारे गाड़ी रोकी और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. दो गोलियां मदन के सिर में और एक गोली पीठ में लगी जिससे वह मौके पर गिर पड़े.

ETV Bharat
जांच करती पुलिस (ETV Bharat)

इलाज के दौरान डॉक्टर ने किया मृत घोषित : घायल मदन को स्थानीय लोगों ने निजी क्लिनिक में भर्ती कराया लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सीतामढ़ी सदर अस्पताल भेजा गया.

जमीनी विवाद से जुड़ा मामला : मृतक के भाई और वर्तमान मुखिया रघुनाथ कुमार ने आरोप लगाया कि यह हत्या जमीनी विवाद को लेकर की गई है. डुमरा थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि अपराधियों को जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा. अभी पुलिस का आधिकारिक बयान आना बाकी है.

"मेरे भाई की हत्या जमीन विवाद में की गई है. इस मामले में पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. पुलिस कह रही है कि मेरे भाई के हत्यारों को वह जल्दी पकड़ लेगी."- रघुनाथ कुमार, मुखिया व मृतक का भाई

ये भी पढ़ें- बिहार में शख्स को 10 से 12 गोली मारी, मौत कन्फर्म होने तक अपराधी करते रहे फायरिंग

सीतामढ़ी : बिहार में चुनावी माहौल के बीच सीतामढ़ी में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. गुरुवार को डुमरा थाना इलाके में राइस मिल व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई . बाइक सवार बदमाशों ने सिर में गोली मारी थी.

सीतामढ़ी में व्यवसाई की हत्या : स्थानीय लोगों के अनुसार राइस मिल व्यवसायी मदन कुमार रोज की तरह तास खेल रहे थे. इस दौरान फोरलेन से दो बाइक पर आए अपराधियों ने सड़क किनारे गाड़ी रोकी और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. दो गोलियां मदन के सिर में और एक गोली पीठ में लगी जिससे वह मौके पर गिर पड़े.

ETV Bharat
जांच करती पुलिस (ETV Bharat)

इलाज के दौरान डॉक्टर ने किया मृत घोषित : घायल मदन को स्थानीय लोगों ने निजी क्लिनिक में भर्ती कराया लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सीतामढ़ी सदर अस्पताल भेजा गया.

जमीनी विवाद से जुड़ा मामला : मृतक के भाई और वर्तमान मुखिया रघुनाथ कुमार ने आरोप लगाया कि यह हत्या जमीनी विवाद को लेकर की गई है. डुमरा थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि अपराधियों को जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा. अभी पुलिस का आधिकारिक बयान आना बाकी है.

"मेरे भाई की हत्या जमीन विवाद में की गई है. इस मामले में पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. पुलिस कह रही है कि मेरे भाई के हत्यारों को वह जल्दी पकड़ लेगी."- रघुनाथ कुमार, मुखिया व मृतक का भाई

ये भी पढ़ें- बिहार में शख्स को 10 से 12 गोली मारी, मौत कन्फर्म होने तक अपराधी करते रहे फायरिंग

For All Latest Updates

TAGGED:

व्यवसायी की गोली मारकर हत्याSITAMARHI CRIMINALS SHOTMURDER IN SITAMARHIसीतामढ़ी में व्यवसाई की हत्याSITAMARHI MURDER

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explainer: बिहार में वाम का 'अमृत काल', आजादी से लेकर अबतक के सफर को विस्तार से समझिए

'मजबूत या मजबूर सरकार', लालू से मुकाबले के लिए बिहार में BJP क्यों जरूरी?

क्या आप जानते हैं कौन थे महारानी लक्ष्मीबाई के वकील जॉन लैंग? मसूरी में रस्किन बॉन्ड ने खोजी थी इनकी कब्र

क्या है ब्रोंको टेस्ट?, जानिए यो-यो टेस्ट से कितना अलग है?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.