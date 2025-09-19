ETV Bharat / state

'वोट चोरी' के खिलाफ युवा कांग्रेस का अभियान, बूथ पर जाकर वोटर लिस्ट का सत्यापन करेंगे पदाधिकारी

युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेशाध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता में दी जानकारी. कार्यकर्ताओं की ली बैठक.

Youth Congress Targets BJP
युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेशाध्यक्ष की पीसी (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 19, 2025 at 4:14 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस केंद्र की मोदी सरकार पर कथित वोट चोरी के मुद्दे पर हमलावर है. युवा कांग्रेस भी देशभर में बूथ पर जाकर वोटर लिस्ट का सत्यापन करने में जुटी है. इसी कड़ी में अब राजस्थान में भी बूथों पर वोटर लिस्ट का सत्यापन किया जा रहा है.

युवा कांग्रेस के पदाधिकारी अपने बूथ पर जाकर वोटर लिस्ट का सत्यापन कर रहे हैं. इस दौरान यह पता लगाया जा रहा है कि कहीं वोटर लिस्ट में मनमर्जी से नाम जोड़े या घटाए तो नहीं गए. प्रारंभिक चरण में उन लोकसभा और विधानसभा सीटों पर फोकस किया जा रहा है. जहां लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार का अंतर कम रहा है. युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभानु चिब और प्रदेशाध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया ने शुक्रवार को जयपुर में कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी है. उन्होंने युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की इस संबंध में बैठक भी ली.

देशभर में गूंज रहा है वोट चोरी का मुद्दा : युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभानु चिब ने कहा, आज देश में वोट चोरी का मुद्दा लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है. पूरे देश के लोग यह समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने या भाजपा की सरकार आई तो यह सब लोगों के वोट से नहीं हुआ, बल्कि वोट चोरी करके सत्ता हासिल की गई है. इस बात को राहुल गांधी तथ्यों के साथ बता रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और पीएम मोदी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर खेल कर रहे हैं.

पढ़ें : 'वह झूठे दावे करते हैं और फिर...', अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर साधा निशाना

मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में मनमानी का आरोप : उन्होंने आरोप लगाया कि इस बार मुख्य चुनाव आयुक्त भी पीएम मोदी ने बैकडोर एंट्री से बनाया है. पहले प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस का एक पैनल मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर फैसला लेता था, लेकिन इस पैनल से चीफ जस्टिस को बाहर किया गया और सरकार के किसी एक मंत्री को शामिल किया गया, ताकि यह न्यूट्रल पैनल नहीं हो और सरकार अपनी मर्जी से मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर फैसला ले सके. उन्होंने कहा कि जिस तरह झोल झोल करके मुख्य चुनाव आयुक्त बने, वो वैसा ही झोल करके भाजपा के लिए बैकडोर एंट्री से वोट बना रहे हैं.

महंगाई-बेरोजगारी से सरकार बेफिक्र : उन्होंने कहा- पिछले 11 साल से बेरोजगारी सर चढ़कर बोल रही है. नरेंद्र मोदी को फर्क क्यों नहीं पड़ रहा. क्या उन्हें बेरोजगार युवाओं का वोट नहीं चाहिए. वोट चाहिए तो युवाओं को बेरोजगार कैसे छोड़ सकते हैं. अब पता चला कि उन्हें युवाओं के लिए काम करने की जरूरत नहीं है. यही कारण है कि देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है. लोगों पर टैक्स की मार पड़ रही है. आज अपराध और ड्रग्स का चलन बढ़ रहा है. जो लोग वोट चोरी कर सरकार बनाएंगे. उन्हें लोगों से रिपोर्ट कार्ड लेने की जरूरत नहीं. उन्होंने कहा- अब वोट चोरों की वोट चोरी नहीं चलने देंगे.

वे बोले- इस मुहिम में यह पता लगाया जा रहा है कि भाजपा ने अवैध वोटर्स का नाम तो वोटर लिस्ट में नहीं जुड़वा लिया. भाजपा को वोट नहीं देने वाले लोगों के नाम तो मतदाता सूची से नहीं हटवा दिए गए. उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे परिवार होंगे. जो भाजपा को वोट नहीं देते. उस परिवार के सदस्यों के नाम अलग-अलग वोटर लिस्ट में जोड़ने का भी खेल चल रहा है. उन्होंने कहा कि 25 सितंबर से पहले इस तरह की चोरियां पकड़ी जाएगी और 25 सितंबर को युवा कांग्रेस के पदाधिकारी जनता के बीच अपनी बात रखेंगे.

इन सीटों पर युवा कांग्रेस का खास फोकस : अभिमन्यु पूनिया ने कहा कि जयपुर ग्रामीण की झोटवाड़ा विधानसभा सीट पर जांच की जाएगी. वहां कुछ बूथों पर संदेहास्पद बातें सामने आई हैं. उदयपुर शहर सीट को भी इसमें शामिल किया गया है. कुछ वोटर्स का नाम एक से ज्यादा जगह दर्ज होने की भी आशंका है. उन्होंने कहा, कई मकानों का नंबर जीरो दर्ज किया गया है. जहां 116 और 120 वोट होने की जानकारी आ रही है. इसे लेकर भी युवा कांग्रेस की टीम काम कर रही है.

तो देश में होती इंडिया गठबंधन की सरकार : उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस के पदाधिकारी अपने बूथ पर वोटर लिस्ट का सत्यापन करेंगे. कुछ बूथ पर काम शुरू कर दिया गया है. आने वाले समय में सत्यापन का काम पूरा करके सच्चाई जनता के सामने रखेंगे. जिस तरह से भाजपा ने मामूली अंतर से जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट जीती. कम अंतर से जीत वाली सीटों पर संदेह ज्यादा है. उन्होंने दावा किया कि आज देश में इंडिया गठबंधन की सरकार होती. राहुल गांधी जिस तरह से यह मुहिम चला रहे हैं. कांग्रेस का हर नेता इस मुहिम में शामिल है.

For All Latest Updates

TAGGED:

RAJASTHAN YOUTH CONGRESSCAMPAIGN ON VOTE CHORIVERIFY VOTER LISTराहुल गांधीCAMPAIGN ON VOTE CHORI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

21 सितंबर को लगेगा साल का अंतिम सूर्य ग्रहण, इस राशि वालों को हो सकता है आर्थिक नुकसान, कामकाज पर दिखेगा असर!

राजस्थान के प्रथम नेत्रहीन महाविद्यालय का शिलान्यास करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, सीएम भजनलाल भी करेंगे शिरकत

Explained : मंदिर बोर्ड के समर्थन में वाम सरकार ! भाजपा और कांग्रेस भी हैरान, समझें पूरा विवाद

पीएम मोदी का बांसवाड़ा दौरा : देश को 1 लाख 21 हजार करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की मिलेगी सौगात

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.