'वोट चोरी' के खिलाफ युवा कांग्रेस का अभियान, बूथ पर जाकर वोटर लिस्ट का सत्यापन करेंगे पदाधिकारी

युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेशाध्यक्ष की पीसी ( ETV Bharat Jaipur )

September 19, 2025

जयपुर: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस केंद्र की मोदी सरकार पर कथित वोट चोरी के मुद्दे पर हमलावर है. युवा कांग्रेस भी देशभर में बूथ पर जाकर वोटर लिस्ट का सत्यापन करने में जुटी है. इसी कड़ी में अब राजस्थान में भी बूथों पर वोटर लिस्ट का सत्यापन किया जा रहा है. युवा कांग्रेस के पदाधिकारी अपने बूथ पर जाकर वोटर लिस्ट का सत्यापन कर रहे हैं. इस दौरान यह पता लगाया जा रहा है कि कहीं वोटर लिस्ट में मनमर्जी से नाम जोड़े या घटाए तो नहीं गए. प्रारंभिक चरण में उन लोकसभा और विधानसभा सीटों पर फोकस किया जा रहा है. जहां लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार का अंतर कम रहा है. युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभानु चिब और प्रदेशाध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया ने शुक्रवार को जयपुर में कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी है. उन्होंने युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की इस संबंध में बैठक भी ली. देशभर में गूंज रहा है वोट चोरी का मुद्दा : युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभानु चिब ने कहा, आज देश में वोट चोरी का मुद्दा लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है. पूरे देश के लोग यह समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने या भाजपा की सरकार आई तो यह सब लोगों के वोट से नहीं हुआ, बल्कि वोट चोरी करके सत्ता हासिल की गई है. इस बात को राहुल गांधी तथ्यों के साथ बता रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और पीएम मोदी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर खेल कर रहे हैं. पढ़ें : 'वह झूठे दावे करते हैं और फिर...', अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर साधा निशाना मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में मनमानी का आरोप : उन्होंने आरोप लगाया कि इस बार मुख्य चुनाव आयुक्त भी पीएम मोदी ने बैकडोर एंट्री से बनाया है. पहले प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस का एक पैनल मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर फैसला लेता था, लेकिन इस पैनल से चीफ जस्टिस को बाहर किया गया और सरकार के किसी एक मंत्री को शामिल किया गया, ताकि यह न्यूट्रल पैनल नहीं हो और सरकार अपनी मर्जी से मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर फैसला ले सके. उन्होंने कहा कि जिस तरह झोल झोल करके मुख्य चुनाव आयुक्त बने, वो वैसा ही झोल करके भाजपा के लिए बैकडोर एंट्री से वोट बना रहे हैं.