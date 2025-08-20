ETV Bharat / state

बिहार के इस जिले के 2.83 लाख मतदाताओं का नाम कटा, 48 हजार वोटर्स गायब

बिहार SIR को लेकर चुनाव आयोग द्वारा मतदाता ड्राफ्ट सूची में समस्तीपुर के 2.83 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए.

Bihar SIR
समस्तीपुर के 2.83 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 20, 2025 at 2:06 PM IST

समस्तीपुर: बिहार चुनाव 2025 को लेकर मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण बिहार में लगभग 65 लाख मतदाताओं का नाम ड्राफ्ट सूची से हटाए गए. इसमें समस्तीपुर के 2.83 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं. जिसको लेकर जिला निर्वाचन आयोग ने उच्च न्यायलय के निर्देश के बाद SIR में कटे 2.83 लाख मतदाताओ के वजहों को सार्वजनिक किया है.

45 हजार मतदाता गायब: जारी लिस्ट में जिले के करीब 45 हजार मतदाता गायब (यानि अपने स्थान पर नहीं मिले) हैं, करीब 78 हजार की मौत हो चुकी है. इसके अलावे अन्य वजहों से भी सम्बन्धित लिस्ट में अंकित कर विभिन्न कार्यालय व मतदान केंद्रों के बाहर लगाया गया है.

जिला निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार समस्तीपुर में गहन पुनरीक्षण के दौरान 31 लाख 45 हजार 370 मतदाता सूचि में शामिल हुए. इसमें 28 लाख 61 हजार 378 मतदाताओं के गणना पपत्र प्राप्त हुए. करीब 2 लाख 83 हजार 922 मतदाताओं का गणना पात्र प्राप्त नहीं होने के कारण मतदाता सूचि से नाम काटा गया.

Bihar SIR
ड्राफ्ट सूची देखने पहुंचे मतदाता (ETV Bharat)

78 हजार मतदाता मृत: जिला निर्वाचन विभाग के आंकड़ों में इसके कारणों को सार्वजानिक किया गया है. इसके अनुसार इसमें करीब 78 हजार मतदाता मृत पाए गए. करीब 1.25 लाख मतदाता दूसरे जगह स्थानांतरित हो गए, वहीं करीब 45 हजार मतदाता यहां ऐसे थे जो इस पुनरीक्षण कार्य के दौरान अपने स्थान पर नहीं पाए गए.

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने कहा कि जिला निर्वाचन आयोग द्वारा 01 अगस्त 2025 तक के प्रकाशित प्रारूप सूचि में शामिल नहीं है. वैसे सभी निर्वाचकों की सूचि जिला अंतर्गत विधानसभा व मतदान केन्द्रवार कारण सहित लिस्ट को चस्पा दिया है.

"ऐसे सभी निर्वाचक जो प्रारूप सूचि में शामिल नहीं हैं, अपने ईपिक संख्या के माध्यम से इस सूचि में कारण सहित अपनी सम्बन्धित सूचना एवं जानकारी प्राप्त कर सकते है." -रोशन कुशवाहा, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ड्राफ्ट सूची जारी: बिहार में हो रहे मतदाता सूचि गहन पुनरीक्षण कार्य-2025 में कई खामियों को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर विरोधी खेमा चुनाव आयोग के खिलाफ आन्दोलन कर रहा. इस दौरान बिहार में कटे करीब 65 लाख मतदाताओं के मामले में कई सवाल उठ रहे. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट सूची जारी किया है.

सबसे ज्यादा पटना में नाम कटे: हटाए गए 65 लाख मतदाता में मृत व्यक्तियों के नाम करीब 22 लाख, स्थायी रूप से दूसरे स्थानांतरित करीब 36 लाख, और फर्जी वोटर करीब 7 लाख शामिल है. पटना से सबसे ज्यादा करीब 3.95 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए.

