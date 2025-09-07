ETV Bharat / state

बिहार में 41 जिंदा लोगों को BLO ने बताया मृत, गोपालगंज के नवका टोला गांव में आक्रोश

"मैं हर बार वोट डालता आया हूं. अभी जीवित हूं, फिर भी मेरा नाम काटकर मृत दिखा दिया गया. यह हमारे लोकतांत्रिक अधिकार का सीधा हनन है." - रामलाल यादव, मतदाता

गांव में आक्रोश: घटना सामने आने के बाद गांव में भारी आक्रोश का माहौल है. स्थानीय लोगों ने इसे न केवल प्रशासनिक लापरवाही बताया है, बल्कि इसे एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा करार दिया है. मतदाता सूची से नाम हटाए गए लोगों का कहना है कि वे हर चुनाव में मतदान करते आए हैं, कभी-कभी बाहर रहने के कारण नहीं कर पाते, लेकिन अब जब वे जीवित हैं, तो उन्हें मृत कैसे घोषित कर दिया गया?

41 जिंदा लोगों के नाम गायब: ये लोग वर्षों से मतदान करते आ रहे हैं, लेकिन बिना किसी सत्यापन के उनके नाम काटे जाने से उनके लोकतांत्रिक अधिकारों पर सवाल खड़ा हो गया है. 41 जीवित लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाने के इस मामले ने स्थानीय लोगों और राजनीतिक दलों में भारी आक्रोश और प्रशासनिक जांच की मांग को जन्म दिया है.

गोपालगंज: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग के विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण (SIR) अभियान में एक बड़ी चूक सामने आई है. गोपालगंज जिले के भोरे विधानसभा क्षेत्र के विजयीपुर प्रखंड के नवका टोला गांव में 41 जीवित लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं. इन्हें मृत घोषित कर दिया गया है, जबकि वे पूरी तरह स्वस्थ और सक्रिय मतदाता हैं.

बिहार वोटर लिस्ट बीएलओ ने मतदाता को बताया मृत (ETV Bharat)

तीन बूथों पर की गई गड़बड़ी: स्थानीय वामपंथी संगठन माले के नेताओं ने इस पूरे मामले में बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर), चुनाव आयोग और सत्तारूढ़ दल भाजपा पर मिलीभगत का आरोप लगाया है. माले नेता जितेंद्र पासवान ने बताया कि उन्होंने जब गांव में भ्रमण कर सच्चाई की पड़ताल की, तो पाया कि बूथ संख्या 183, 184 और 185 पर 41 जीवित लोगों के नाम मतदाता सूची से काटकर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है.

"यहां के बीएलओ पूरी तरह भाजपा समर्थक हैं. गरीबों, पिछड़ों और दलितों को वोट देने से रोकने की साजिश की जा रही है. ये लोकतंत्र की हत्या है." -जितेंद्र पासवान, माले नेता

बीएलओ पर केस दर्ज हो: माले नेता जितेंद्र पासवान ने चुनाव आयोग से इस गंभीर लापरवाही की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है और दोषी अधिकारियों व बीएलओ पर मुकदमा दर्ज करने की बात कही है. उन्होंने कहा कि माले और इंडिया गठबंधन इस अन्याय को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और जरूरत पड़ी तो आंदोलन किया जाएगा.

बिहार वोटर लिस्ट (ETV Bharat)

नाम जोड़ने की मांग: गांव के निवासियों का भी कहना है कि प्रशासन को तुरंत इस मामले में संज्ञान लेकर, सभी 41 लोगों के नाम पुनः मतदाता सूची में जोड़ने चाहिए, ताकि वे आगामी विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें.इस घटना ने चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

"जिन लोगों के नाम हटे हैं, उनके द्वारा फॉर्म-6 भरकर नाम पुनः जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. लगातार हम लोगों द्वारा यह प्रचार-प्रसार किया जा रहा है कि यदि किसी मतदाता का नाम सूची से कट गया हो या छूट गया हो, तो वह फॉर्म-6 भरकर जमा करें, ताकि उसका नाम दोबारा जोड़ा जा सके."-डॉ शशि प्रकाश, जिला निर्वाचन पदाधिकारी

