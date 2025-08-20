ETV Bharat / state

'8 से 10 दिनों में TRE 4 और STET को लेकर कर लेंगे फैसला' शिक्षक बहाली पर शिक्षा मंत्री का बयान - BIHAR SHIKSHAK BAHALI

बिहार में TRE 4 शिक्षक बहाली और STET परीक्षा पर सस्पेंस बरकरार है. शिक्षा मंत्री के बयान के बाद युवाओं की थोड़ी उम्मीदें बढ़ीं हैं.

शिक्षा मंत्री सुनील कुमार
शिक्षा मंत्री सुनील कुमार (ETV Bharat)
Published : August 20, 2025 at 4:10 PM IST

पटना : लंबे समय से बिहार में शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं की नजरें अब शिक्षा विभाग के फैसले पर टिकी हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर TRE 4 बहाली प्रक्रिया शुरू तो हुई, लेकिन STET परीक्षा को लेकर मामला अटक गया है. ऐसे में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बड़ा बयान दिया है.

नीतीश के निर्देश के बाद अटकी बहाली : बिहार के युवा लगातार मांग कर रहे हैं कि शिक्षक बहाली परीक्षा से पहले STET का आयोजन हो. इसके लिए आंदोलन किया जा रहा है. इसको लेकर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि पहले से करीब 3.45 लाख STET अभ्यर्थी हैं. फिर भी हम लोग STET परीक्षा पर मंथन कर रहे हैं. 8 से 10 दिन में निर्णय ले लिया जाएगा.

शिक्षा मंत्री सुनील कुमार (ETV Bharat)

''हम लोग विचार कर रहे हैं और 8 से 10 दिन में TRE 4 और STET को लेकर फैसला ले लेंगे. पहले से 3:45 लाख के करीब STET अभ्यर्थी हैं. लेकिन इसके बावजूद हम लोग STET परीक्षा को लेकर मंथन कर रहे हैं. और 8 से 10 दिन में फैसला ले लिया जाएगा. जब हम लोग विचार कर रहे हैं तो परीक्षा भी हो सकता है. TRE 4 के तहत बिहार में एक बार फिर से हजारों शिक्षकों की बहाली होने वाली है. चुनाव बाद TRE 5 की बहाली होगी.''- सुनील कुमार, शिक्षा मंत्री, बिहार

TRE4 में होगी बड़ी बहाली : शिक्षा मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि TRE 4 के तहत बिहार में हजारों शिक्षकों की बहाली होने वाली है. अनुमान है कि 50 हजार से अधिक शिक्षकों की भर्ती इस प्रक्रिया में हो सकती है. संभवत: चुनाव से पहले यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी.

अब तक सबसे ज्यादा बहाली : 2020 के बाद बिहार में सबसे अधिक शिक्षकों की बहाली हुई है. नियोजित शिक्षकों को राजकीय शिक्षक का दर्जा भी मिला है. आज की तारीख तक बिहार में 5 लाख से अधिक शिक्षक हो चुके हैं.

TRE 5 का भी प्लान तैयार : शिक्षा मंत्री ने बताया कि चुनाव के बाद 2026 में TRE 5 शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू की जाएगी. यानी बिहार के युवाओं के लिए आने वाले समय में बड़ा अवसर है. नई सरकार में युवाओं के लिए नौकरी दे दरवाजे खुलने वाले हैं.

