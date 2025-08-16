पटना: आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजयेपी की पुण्यतिथि है. इस मौके पर नई दिल्ली स्थित 'सदैव अटल' स्मृति स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी. इस दौरान भजन-गायन का भी आयोजन किया गया था. जहां बिहार के मधुबनी की रहने वाली सान्वी पाठक और समृद्धि पाठक ने मैथिली 'जय जय भैरवी' गाया. जिस सुनकर पीएम समेत तमाम गणमान्यों ने दोनों की तारीफ की.

पीएम ने बढ़ाया हौसला: अटल जी की श्रद्धांजलि सभा में सान्वी पाठक और समृद्धि पाठक के गीत (मैथिली भजन) को सुनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच पर आकर उनकी सराहना की और हौसला बढ़ाया. यह प्रस्तुति राष्ट्रीय मंच पर मिथिला की समृद्ध संस्कृति और मातृभूमि की ध्वनि का गौरवपूर्ण प्रतीक बनी.

पीएम मोदी ने अटल जी को श्रद्धांजलि दी (ETV Bharat)

क्या हैं भजन के बोल?: सान्वी और समृद्धि के गाए भजन 'जय जय भैरवी' के बोल हैं, 'जय जय भैरवि असुर भयाउनि. पशुपति भामिनी माया. सहज सुमति वर दियउ गोसाउनि. अनुगति गति तुअ पाया. वासर रैनि सबासन शोभित, चरण चन्‍द्रमणि चूड़ा. कतओक. दैत्‍य मारि मुख मेलल, कतओ उगिलि कएल कूड़ा, सामर बरन नयन अनुरंजित, जलद जोग फुलकोका, कट-कट विकट ओठ पुट पांडरि, लिधुर फेन उठ फोंका. घन-घन-घनय घुंघरू कत बाजय, हन-हन कर तुअ काता, विद्यापति कवि तुअ पद सेवक, पुत्र बिसरू जनि माता.'

विद्यापति ने लिखा था 'जय जय भैरवी': बता दें कि यह गीत मैथिली के सर्वोपरि कवि विद्यापति ने लिखा है. मिथिला में शुभ मौकों पर यह गीत अनिवार्य रुप से गाया जाता है. यह कविता माता दुर्गा को समर्पित है और मैथिली भाषा में लिखी गई है.

बीजेपी सांसद नित्यानंद राय ने वीडियो शेयर कर सान्वी पाठक और समृद्धि पाठक की तारीफ की है. उन्होंने कहा कि बिहार की बिटियाओं ने बढ़ाया मान-सम्मान. अटल जी की प्रार्थना सभा में, हमारी मिथिला की होनहार बेटियों ने अपनी मधुर आवाज में मैथिली भजन प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया. इस भावपूर्ण प्रस्तुति को सुनकर स्वयं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दोनों कलाकारों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया.

अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धासुमन अर्पित करते पीएम मोदी (ETV Bharat)

''यह हमारे प्रदेश और मिथिला की सांस्कृतिक धरोहर का गर्वपूर्ण क्षण है, जब हमारी परंपरा और संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर इतनी ऊंचाई मिली. बिहार की बिटियाएँ आज पूरे देश का नाम रोशन कर रही हैं.'' - नित्यानंद राय, केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री

'सदैव अटल' स्मृति स्थल पर पीएम मोदी (ETV Bharat)

जेडीयू नेता निखिल मंडल ने भी एक्स हैंडल पर वीडियो शेयर कर सान्वी और समृद्धि की गायिकी की सराहना की है. उन्होंने लिखा, 'बिहार की होनहार बेटियों ने अपनी मधुर आवाज में मैथिली भजन प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया. इस प्रस्तुति को सुनकर स्वयं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दोनों कलाकारों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया. यह हमारे बिहार प्रदेश और मिथिला की सांस्कृतिक धरोहर का गर्वपूर्ण क्षण है.'

