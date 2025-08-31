रोहतास : बिहार के रोहतास में आपराधिक वारदातों का सिलसिला जारी है. लूट, हत्या और दुष्कर्म की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है. इसी बीच बड़ी खबर सामने आई है कि बेखौफ बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर एक शख्स की जान ले ली. इस वारदात में दो अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं. घटना शिवसागर इलाके की है.

तीन लोगों को लगी गोली : जानकारी के मुताबिक शिवसागर थाना क्षेत्र के चंदवा गांव में जोखन साह, कमलेश पासवान और अनिल खेत से लौट रहे थे. इसी दौरान बाइक सवार तीन बदमाश पहुंचे और अंधाधुंध फायरिंग कर दी. गोली लगने से कमलेश पासवान गंभीर रूप से घायल हो गए. जोखन साह को सीने में गोली लगी जिससे उनकी मौत हो गई. अनिल के हाथ में भी गोली छूकर निकल गई.

जांच करती पुलिस की टीम (ETV Bharat)

ग्रामीणों ने दबोचे अपराधी : फायरिंग के बाद ग्रामीणों ने मौके पर ही दो अपराधियों को पकड़ लिया. भीड़ ने दोनों की जमकर पिटाई कर दी. बाद में पुलिस को सौंप दिया गया. पुलिस की ओर से बताया गया कि ग्रामीणों की पिटाई में दोनों अपराधी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. उन्हें इलाज के लिए सासाराम सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

घटनास्थल से बरामद हुई बाइक : पुलिस ने मौके से अपराधियों की एक बाइक बरामद की है. अधिकारियों का कहना है कि वारदात के पीछे पुरानी रंजिश की आशंका है. पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है. एसडीपीओ दिलीप कुमार ने कहा कि अपराधियों की पहचान कर ली गई है और मामले में कड़ी कार्रवाई होगी.

हम खेत से लौट रहे थे इस दौरान बाइक पर सवार तीन बदमाशों ने आकर फायरिंग शुरू कर दी. जिसमें पहले कमलेश पासवान की पीठ में गोली लगी. बीच बचाव करने के दौरान जोखन को सीने में गोली मार दी गई. जिससे जोखन की मौत हो गई. वहीं अनिल के बाएं हाथ को छूते हुए गोली गई है.''- स्थानीय प्रत्यक्षदर्शी

प्रत्यक्षदर्शी ने सुनाया खौफनाक मंजर : प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि हम सभी गांव में पैदल खेत पर जा रहे थे तभी बाइक सवार तीन लोग आए और दनादन फायरिंग शुरू कर दी. इस घटना में तीन लोगों को गोली लगी जिसमें एक की मौत हो गई है.

पुलिस कर रही जांच, कार्रवाई का भरोसा : एसडीपीओ दिलीप कुमार ने कहा कि पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है. अपराधियों को जल्द गिरफ्तार कर मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी.

''शिवसागर इलाके से गोलीबारी की घटना सामने आई है, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है. ग्रामीणों के द्वारा दो अपराधियों को पड़कर पिटाई भी की गई है, जो गंभीर रूप से घायल हैं. उनका इलाज सदर अस्पताल में कराया जा रहा है. अपराधियों की शिनाख्त की जा रही है. जाचोपरांत मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी.''- दिलीप कुमार, SDPO-1

