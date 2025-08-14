ETV Bharat / state

'गिरिराज सिंह खुद आतंकवादी..' RJD सांसद ने बोला हमला- 'उनके बयान बिहार में आग लगाने वाले' - SUDHAKAR SINGH

राजद सांसद सुधाकर सिंह ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को आतंकवादी बताया. आरोप लगाया कि उनके बयान बिहार में आग लगाने वाले होते हैं-

सुधाकर सिंह, सांसद, आरजेडी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 14, 2025 at 10:12 PM IST

रोहतास : बिहार के रोहतास में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आगमन को लेकर सियासी हलचल चरम पर है. इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं का दौरा शुरू हो गया है. इसी कड़ी में आज राजद सांसद सुधाकर सिंह पहुंचे और मीडिया से बातचीत में भाजपा नेता गिरिराज सिंह पर तीखा हमला बोला.

गिरिराज सिंह पर ‘आतंकवादी’ का आरोप : सुधाकर सिंह ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को आतंकवादी करार दिया. आरोप लगाया कि वे हमेशा अपने बयानों से बिहार के भीतर आग लगाने का काम करते हैं. उनका हर बयान समाज को तोड़ने वाला होता है.

राजद सांसद सुधाकर सिंह
राजद सांसद सुधाकर सिंह (ETV Bharat)

भाजपा में बयानबाजी की होड़ : राजद सांसद ने कहा कि भाजपा नेताओं में समाज तोड़ने वाले बयान देने की होड़ मची हुई है. गिरिराज सिंह के बयान से हमेशा तनाव और विद्वेष फैलता है.

अर्बन नक्सल टिप्पणी से गरमाया माहौल : गिरिराज सिंह ने हाल ही में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को अर्बन नक्सल कहा था. यह बयान सासाराम से मतदाता अधिकार यात्रा की शुरुआत पर दिया गया था.

भाजपा पर घबराहट का आरोप : सुधाकर सिंह का कहना है कि राहुल गांधी की यात्रा से भाजपा घबराई हुई है. इसी वजह से अनाप-शनाप बयान देकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है.

गिरिराज को बताया आतंक फैलाने वाला : सुधाकर सिंह ने कहा कि गिरिराज सिंह खुद आतंक फैलाने वाले आतंकवादी हैं. उनके शब्द ही बिहार में आग लगाने के लिए काफी हैं.

''गिरिराज को कंट्रोवर्सी में रहने की आदत है हमेशा अपने बयानों से बिहार के अंदर आग लगाने का काम करते है. मंत्री ने हमेशा समाज को तोड़ने के लिए राजनीति की है. अब चूंकि बिहार में राहुल गांधी की यात्रा होनी है, ऐसे में भाजपा के लोग घबरा गए हैं और अनाप शनाप बयान दे रहे हैं. गिरिराज सिंह स्वयं आतंकवादी है.''- सुधाकर सिंह, सांसद, आरजेडी

