सासाराम: बिहार सरकार राज्य के जमीन के अभिलेखों में सुधार और अपडेट के उद्देश्य को लेकर खासकर रैयतों के लिए 16 अगस्त से 20 सितंबर तक राजस्व महाअभियान चला रही है. इसके लिए पंचायत स्तर पर कैंप लगा कर म्यूटेशन, जमाबंदी, परिमार्जन सहित अन्य दस्तावेजों में त्रुटि को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है लेकिन जमीनी स्तर पर लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है और लोग अपने हाथों में जमीन के दस्तावेज लेकर दर-दर की ठोकर खा रहे हैं.

विभाग का दावा विफल: विभाग के दावे के मुताबिक प्रत्येक पंचायत के सरकारी या अन्य सरकारी भवन में विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं. वहीं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से गठित टीम घर-घर जाकर लोगों को उनकी जमाबंदी की प्रति देने का भी स्पष्ट निर्देश है ताकि रैयतों को कार्यालय के चक्कर न काटने पड़े लेकिन बावजूद रैयतों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है. प्रखंड के दहाऊर पंचायत में यही स्थिति है. जहां काफी संख्या में लोग शिविर में पहुंचे तो जरूर लेकिन उन्हें प्राप्ति रसीद तक नहीं दी गई.

"राजस्व महा अभियान को लेकर शिविर तो लगाए गए हैं लेकिन कर्मियों के द्वारा जानबूझकर लापरवाही बरती जा रही है ताकि लोगों को अंचल कार्यालय जाना पड़े और चढ़ावा चढ़ाना पड़े, तब जाकर किसी कार्य का निष्पादन होता है."- उमाशंकर सिंह, किसान

क्या बोले रैयत?: वहीं महेंद्र प्रताप सिंह कहते हैं कि शिविर सिर्फ मजाक बनकर रह गया है. सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि कर्मचारियों को लोगों के घर पर जाना हैं लेकिन टीम लोगों के दरवाजे तक नहीं पहुंची. शिविर में कागजात जमा किया गया तो कोई प्राप्ति रसीद तक नहीं दी गई. सिर्फ फोन पर मैसेज आया है. उन्होंने कहा कि सीओ से शिकायत की तो सिर्फ आश्वासन मिला लेकिन अभी तक समाधान नहीं हुआ है.

क्या बोले सीओ?: अंचलाधिकारी से जब कर्मचारियों के डोर टू डोर नहीं जाने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने भी माना कि कई जगहों पर कर्मचारी नहीं जा पाए हैं. उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम के कारण कर्मियों का जाना संभव नहीं हो पाया लेकिन शिविर के माध्यम से लोगों के आवेदन लिए जा रहे हैं.

"बरसात के मौसम के कारण गांव देहात में कर्मियों का जाना संभव नहीं हो पाया लेकिन शिविर के माध्यम से लोगों के आवेदन लिए जा रहे हैं. लोगों की शिकायत पर गंभीरता से कार्रवाई होगी."- अविनाश कुमार, अंचलाधिकारी, डेहरी

बिहार में राजस्व महाअभियान: असल में रैयतों के लिए सरकार की तरफ से राजस्व महा अभियान की शुरुआत की गई है. इस अभियान के अंतर्गत डिजिटाइज्ड जमाबंदी में त्रुटि सुधार, उत्तराधिकार नामांतरण, बंटवारा नामांतरण और छुटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन किया जा रहा है. साथ ही नाम खाता, खेसरा रकबा और लगान जैसी अशुद्धियों को भी ठीक किया जा रहा है.

