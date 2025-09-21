ETV Bharat / state

रोज 15 हजार कॉल, साइबर फ्रॉड के केस दर्ज करने में बिहार देश में चौथे स्थान पर

पटना: बिहार में आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू), साइबर अपराधों और आर्थिक अपराधों के खिलाफ एक नोडल संस्था के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है. यह इकाई साइबर ठगों पर शिकंजा कसने के साथ-साथ आम लोगों में जागरूकता फैलाने में भी सक्रिय है. गृह विभाग द्वारा प्रदत्त विशेष अधिकारों और आधुनिक तकनीक के उपयोग से साइबर अपराधियों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जा रहा है.

पुलिस अधिकारियों का साइबर प्रशिक्षण: साइबर अपराधों से निपटने के लिए पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को लगातार प्रशिक्षित किया जा रहा है. मई 2025 से अब तक 825 पुलिस उपाधीक्षकों, निरीक्षकों और अवर निरीक्षकों को साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण दिया गया है. इसके अलावा, 9 से 10 सितंबर 2025 को सी-डैक के सहयोग से 61 पुलिस कर्मियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग टूल्स पर दो दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जो जांच प्रक्रिया को और सशक्त बनाएगा.

बिहार में साइबर अपराध (ETV Bharat)

सामाजिक जागरूकता के लिए अभियान: आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर हसनैन खान ने बताया कि साइबर जागरूकता के लिए सामाजिक स्तर पर निरंतर अभियान चलाए जा रहे हैं. 8 सितंबर 2025 को वीमेंस कॉलेज, पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में छात्राओं और शिक्षकों को डिजिटल सुरक्षा की जानकारी दी गई. ऐसे आयोजनों का उद्देश्य लोगों को ऑनलाइन खतरों से बचाने के लिए जागरूक करना है.

साइबर पोर्टल और त्वरित कार्रवाई: साइबर अपराध में उपयोग होने वाले मोबाइल और उपकरणों को ब्लॉक करने की प्रक्रिया को तेज किया गया है. जनवरी से जुलाई 2025 तक 4,788 मोबाइल और अगस्त में 749 मोबाइल ब्लॉक किए गए. इसी अवधि में 3,566 मोबाइलों की IMEI नंबर ब्लॉक की गई, जबकि अगस्त में 211 नंबर ब्लॉक हुए. यह कदम अपराधियों की गतिविधियों को सीमित करने में कारगर साबित हो रहा है.

साइबर प्रहार अभियान की सफलता: साइबर प्रहार अभियान के तहत जनवरी से जुलाई 2025 तक 152 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि अगस्त में 12 अभियुक्त पकड़े गए. यह अभियान साइबर अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई का हिस्सा है, जिससे अपराध की दर को नियंत्रित करने में मदद मिल रही है.

सोशल मीडिया पर कड़ी नजर: सोशल मीडिया पर फर्जी प्रोफाइल और भ्रामक पोस्टों पर भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है. जनवरी से जुलाई 2025 तक 371 और अगस्त में 39 पोस्ट/प्रोफाइल को हटाया गया. इससे साइबर अपराधियों की ऑनलाइन गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिली है.