'ट्रांसजेंडर बन सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री', किन्नर समुदाय ने PM मोदी से मांगा टिकट

सवाल: राज्य में किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन हो गया है लेकिन राज्य के जितने भी राजनीतिक दल हैं वहां किन्नरों के लिए कोई जगह नहीं है. महिला, युवा और विभिन्न जाति के मोर्चा है लेकिन कोई किन्नर मोर्चा नहीं है?

ऐसा होगा तो हमें बहुत खुशी होगी और किन्नर लोगों को उनका अधिकार मिलेगा. जिस तरीके से देश में नरेंद्र मोदी सरकार हर शोषित और वंचित तबके के हित में काम कर रही है तो भारत में सबसे शोषण और वंचित तबका किन्नर समुदाय है. वह प्रधानमंत्री से प्रार्थना करेंगे की किन्नर समुदाय के लोगों को भी चुनाव में टिकट दें.

राजन सिंह: हम लोग चुनाव लड़े हैं लेकिन बिहार में एनडीए सरकार है. उन्हें एनडीए सरकार से बहुत आशा है क्योंकि एनडीए सरकार ने ही किन्नरों के अधिकार सुनिश्चित किए हैं और उन्हें किन्नर कल्याण बोर्ड का सदस्य बनाया है. एनडीए सरकार ने ही ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट पास किया.किन्नरों को सबसे अधिक सम्मान एनडीए सरकार ने ही दिया है. ऐसे में वह चाहेंगे कि जिस तरीके से देश में राष्ट्रपति आदिवासी समुदाय से हैं और प्रधानमंत्री पिछड़ा वर्ग से हैं, उसी प्रकार बिहार में कोई ट्रांसजेंडर मुख्यमंत्री बन जाए.

सवाल: चुनाव का समय है और अपनी बातों को रखने के लिए सदन सबसे बेहतरीन माध्यम है, तो क्या चुनाव लड़ने की भी योजना है?

हमारी लड़ाई अपने अधिकार को पाने की है. समाज कल्याण विभाग के जो अधिकारी हैं, उनका किन्नरों के साथ कोई संपर्क नहीं है. इसीको लेकर हमने बिहार सरकार को 100 करोड़ का नोटिस भेजा है और एक सप्ताह के भीतर बोर्ड को 100 करोड़ रुपया देने का डायरेक्शन दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया है कि बिहार में किन्नर कल्याण बोर्ड की स्थापना हो चुकी है और बिहार सरकार का कोई भी विभाग या कर्मचारी किन्नर समुदाय से भेदभाव करेगा तो उस पर कानूनी करवाई किया जाएगा.

राजन सिंह: किन्नर कल्याण बोर्ड का बजट 350 करोड़ रुपए का है. लेकिन यह बोर्ड पेपर पर चलता है. विभाग में जो अधिकारी बैठते हैं वह यह पैसा अपने चाय समोसा के नाश्ता में खत्म कर देते हैं. किन्नर लोगों को कहां शिक्षा मिल रही है? किन्नर लोगों के लिए कहां अस्पताल बन रहा है? किन्नर लोगों के लिए कौन सा विश्वविद्यालय खुल रहा है? जब यह सब काम ही नहीं हो रहा है तो किन्नर बोर्ड का पैसा कहां जा रहा है, किसकी जेब में जा रहा है, यह समझने की जरूरत है.

सवाल: उत्तर प्रदेश के बाद देश में बिहार दूसरा ऐसा राज्य बना जहां किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन किया गया, लेकिन पैसे को लेकर भी बोर्ड में कुछ विवाद है?

आज भी हर जगह ट्रांसजेंडर के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और सड़क पर सबसे अधिक ट्रांसजेंडर लोगों के साथ ही सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहे हैं. कोई सुनने वाला नहीं है. सदन में ट्रांसजेंडर समाज का कोई भी प्रतिनिधि नहीं है, जो उनकी आवाज उठा सके. ट्रांसजेंडर समाज के साथ बहुत बड़ा भेदभाव हो रहा है. यह भेदभाव हर राज्य में है.

राजन सिंह: ना, कोई कर्मचारी नहीं है. सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि समाज कल्याण विभाग के लोग ही ट्रांसजेंडर्स से भेदभाव करते हैं. आजादी के 75 वर्ष बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट पास किया और ट्रांसजेंडर को अधिकार दिया. लेकिन इसके बाद भी आज भी हर कार्यालय में ट्रांसजेंडर लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है.

सवाल: क्या कोई कर्मचारी आपके अधीन नहीं है जिसके माध्यम से आप निर्देश प्रेषित कर सकें?

राजन सिंह: हम लोग तो अभी घूम ही रहे हैं क्योंकि बिहार सरकार ने किन्नर कल्याण बोर्ड तो बना दिया, लेकिन ऑफिस ही नहीं दिया है. ना इस बोर्ड के अधीन कोई कर्मचारी हैं. बोर्ड के गठन को 1 महीने हो गए हैं लेकिन अभी तक कार्यालय नहीं मिला है. जब हम लोग को कार्यालय नहीं मिला है तो बिहार के लाखों किन्नर लोगों के दिनचर्या की समस्या का समाधान कैसे करेंगे? बाकी तो कोई किन्नर लोगों के लिए ग्रीवेंस रखने का सिस्टम नहीं है. बोर्ड का गठन हो चुका है लेकिन कार्यालय नहीं है तो कागजों में ही बोर्ड चल रहा है.

राजन सिंह: बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड इसके लिए निर्देश जारी करता है. इसके बाद जिले में जो हमारे नोडल ऑफिसर हैं जो जिला के डीएम होते हैं, वह प्रमाण पत्र के लिए आवेदन मांगते हैं. जो आवेदन आता है उसके ऊपर ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र जारी करते हैं. उसके बाद जो लोग होते हैं, वह उस प्रमाण पत्र के कॉपी के साथ अपने क्षेत्र के लोकल इलेक्टोरल ऑफिसर के पास जाते हैं और वहां उनका नाम और जेंडर अपडेट होता है.

ट्रांसजेंडर पहचान के साथ वोटर आईडी नहीं है. जब तक ट्रांसजेंडर लोगों को बिहार सरकार ट्रांसजेंडर पहचान पत्र जारी नहीं करेगी, तब तक उनका लिंग परिवर्तन नहीं होगा और यही कारण है कि जिन लोगों का वोटर आईडी है वह पुरुष या महिला के तौर पर है.

राजन सिंह: सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि बिहार के अंदर जो लाखों ट्रांसजेंडर हैं, उनमें से किसी का भी SIR नहीं हुआ होगा. 80% ट्रांसजेंडर लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड ही नहीं है और 20% जिन लोगों के पास है वह या तो पुरुष पहचान के तौर पर है या महिला पहचान के तौर पर है.

सवाल: बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके पहले SIR संपन्न हुआ है, क्या किन्नरों का वोटर आईडी बना है?

100 करोड़ का लीगल नोटिस: किन्नर कल्याण बोर्ड के सदस्य डॉक्टर राजन सिंह ने ₹100 करोड़ का लीगल नोटिस बिहार सरकार को भेजा है. राजन सिंह चुनावी राजनीति में पूर्व में सक्रिय रहे हैं और अब बोर्ड के सदस्य के रूप में सेवा दे रहे हैं. लेकिन फिर भी सरकार के खिलाफ ही इन्होंने मोर्चा खोल दिया है. ईटीवी भारत ने राजन सिंह से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए और सरकार से कई सवाल भी पूछ डाले.

पटना: बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है. लेकिन किन्नर कल्याण बोर्ड ने सक्रिय रुख अपनाया है. बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी बोर्ड या आयोग के किसी सदस्य ने सरकार को ही लीगल नोटिस भेजा है. वहीं बोर्ड के सदस्य राजन सिंह ने कहा कि हमें हमारा हक चाहिए. जिस तरीके से देश में राष्ट्रपति आदिवासी समुदाय से हैं और प्रधानमंत्री पिछड़ा वर्ग से हैं, उसी प्रकार बिहार में कोई ट्रांसजेंडर मुख्यमंत्री बन जाए. साथ ही उन्होंने पीएम मोदी से बिहार चुनाव में किन्नर समुदाय के कम से कम पांच सदस्यों के लिए टिकट की मांग भी की है.

राजन सिंह: किन्नरों से आशीर्वाद लेना सभी को पसंद है और सभी सम्मान लेना चाहते हैं. किन्नरों का वोट सभी राजनीतिक दलों को पसंद है. वोट लेकर सरकार बनाते हैं लेकिन आज तक किसी राजनीतिक दल ने एक भी किन्नर को चुनाव में टिकट नहीं दिया है और यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और यह किन्नर समुदाय के साथ भेदभाव का सबसे बड़ा उदाहरण भी है.

"हम किन्नरों के लिए 5 सीट की मांग करते हैं, क्या हमें 5 सीट भी नहीं दी जा सकती? हम विपक्ष से कहेंगे कि उन्हें जो पांच सबसे कठिन सीट लगती है उस पर किन्नर उम्मीदवार उतार दें और सत्ता पक्ष से भी यही अपील करेंगे. वह दावा के साथ कहते हैं कि अगर कोई राजनीतिक दल किन्नर को टिकट देते हैं तो किन्नरों का उन्हें आशीर्वाद मिलेगा और उनकी सरकार बनेगी."- राजन सिंह , सदस्य, बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड

सवाल: टिकट देने से पहले आबादी देखी जाती है तो बिहार में किन्नर समाज की आबादी कितनी है?

राजन सिंह: आबादी के लिए सर्वे ही नहीं हुआ है, जब सर्वे होगा तो पता चल जाएगा. ऐसे अभी किन्नर समाज की आबादी बिहार में 5 लाख से अधिक है. उनका मानना है कि ठीक से सर्वे हो तो 20 से अधिक विधायक किन्नर समाज से बनेंगे.

सवाल: बिहार में जाति सर्वे में किन्नर समाज को जाति के कॉलम में रख दिया गया था जिस पर काफी विवाद हुआ था?

राजन सिंह: किन्नर कोई जाति नहीं है, यह एक लिंग है. ईश्वर और प्रकृति ने तीन ही लिंग बनाया है महिला, पुरुष और किन्नर. उन्होंने कहा कि मुगल काल से ही किन्नर समाज को दबाने का काम शुरू हुआ. किन्नर लोगों को शिक्षा से वंचित कर दिया गया. किन्नर समाज सबसे मेहनती समाज है और आजादी के बाद जो लोग बहुत लंबे समय तक शासन में रहे, कांग्रेस और अन्य पार्टी के लोगों ने जब राज किया, उन्होंने ट्रांसजेंडर समाज के अस्तित्व को मिटाने की कोशिश की.

नीतीश कुमार (ETV Bharat)

हमें खुशी और गर्व है कि एक गरीब मां के बेटे नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया और किन्नर समाज के अधिकारों को सुनिश्चित किया. आज एनडीए सरकार ने उन्हें ट्रांसजेंडर बोर्ड का सदस्य बनाकर राज्य मंत्री का दर्जा दिया.

सवाल: आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं, कैसे मिली डॉक्टरेट की उपाधि?

राजन सिंह: वह शुरू से ट्रांसजेंडर समुदाय के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते रहे हैं. इसके अलावा पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने दक्षिणी दिल्ली सीट पर चुनाव भी लड़ा था. ट्रांसजेंडर समाज से होकर भी वह पढ़े हैं और पोस्टग्रेजुएट तक पढ़ाई की है. इन्हीं सब बातों को लेकर मध्य प्रदेश की एक सरकारी यूनिवर्सिटी की ओर से डॉक्टर की मानद उपाधि दी गई. वह चाहते थे बिहार में चुनाव लड़े लेकिन सरकार ने उन्हें बोर्ड में अलग जिम्मेदारी दी है तो उसको अभी निभाएंगे. आगे वह बिहार में चुनाव लड़ने की योजना पर हैं.

सवाल: आप दिल्ली विश्वविद्यालय में 2016 में छात्र संघ चुनाव भी लड़ चुके हैं?

राजन सिंह: दिल्ली विश्वविद्यालय में 2016 छात्र संघ चुनाव में सबसे अधिक वोट से जीत हासिल की थी. आर्यभट्ट कॉलेज का छात्र था. लेकिन उसका दूसरा पहलू यह था कि चुनाव जीतने के बाद जब उनके ट्रांसजेंडर पहचान उजागर हुए तो उन्हें यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया. दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतिहास है कि उनके मुस्कुराने पर ₹500 का जुर्माना का निर्देश आ गया था. यूनिवर्सिटी से बड़े अक्षर में नोटिस आया था कि राजन सिंह कहीं मुस्कुराते पाए जाए तो ₹500 का जुर्माना लिया जाए.

सवाल: आपने यह सब भेदभाव झेला है, ऐसे में बिहार में ट्रांसजेंडर स्टूडेंट के लिए आप क्या कर रहे हैं?

राजन सिंह: बिहार सरकार आज भी ट्रांसजेंडर को पढ़ाई में सपोर्ट नहीं कर रही. सरकार की योजना है कि बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा क्वालीफाई करने पर मेंस की तैयारी के लिए छात्र-छात्राओं को ₹50000 की छात्रवृत्ति राशि दी जाती है. छात्रवृत्ति लेने के लिए महिला और पुरुष का कॉलम है जबकि ट्रांसजेंडर का कोई कॉलम नहीं है. बिहार सरकार महिलाओं की स्थिति मजबूत करने के लिए ₹10000 की सहायता राशि दे रही है लेकिन ट्रांसजेंडर के लिए कुछ नहीं है. ऐसे में ट्रांसजेंडर को अधिकार सरकार नहीं देगी तो ट्रांसजेंडर जाएंगे कहां.

बिहार में इतनी घोषणाएं हो रही हैं तो कुछ घोषणाएं ट्रांसजेंडर समाज के लिए भी सरकार कर दे. नीतीश कुमार जब दोबारा सरकार बनाएंगे तो आशीर्वाद देने के लिए सबसे पहले ट्रांसजेंडर ही जाएंगे. उनका प्रयास है कि जितने भी कॉलम होते हैं जिसमें लिंग की पहचान देनी होती है उसमें महिला पुरुष के साथ ट्रांसजेंडर का भी ऑप्शन अनिवार्य हो. हमारी लड़ाई पहचान की लड़ाई है और इसके लिए ट्रांसजेंडर तैयार है. हर नौकरी में ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षण चाहिए.

सवाल: ट्रांसजेंडर कम्युनिटी गोल्ड में काफी निवेश करते हैं और काफी सोना पहनना पसंद करते हैं?

राजन सिंह: जमीन खरीदने का हमें अधिकार नहीं है. एसआईपी में निवेश करने का अधिकार नहीं है. शादी करने का अधिकार नहीं है. शिक्षा पाने नहीं दिया जाता. ऐसे में क्या किया जाए. सोना चमकता है तो ऐसा लगता है कि हम लोग चमक रहे हैं. सोने के माध्यम से अपनी चमक को कहीं ना कहीं छोड़ने की कोशिश करते हैं. सबसे महत्वपूर्ण है कि किन्नर समाज के पास पैसा नहीं होता कि सोना खरीदें लेकिन किसी को आशीर्वाद फल जाता है तो वह सोना दे जाता है. ट्रांसजेंडर खरीदते नहीं है बल्कि लोग उन्हें उपहार में देते हैं. लोग ट्रांसजेंडर को प्यार करते हैं मगर सियासी लोग नफरत करते हैं और हक नहीं देते.

राजन सिंह (ETV Bharat)

सवाल: किन्नर कल्याण बोर्ड अब आगे कैसे काम करेगा?

राजन सिंह: किन्नर समाज के लिए बना बिहार सरकार का किन्नर कल्याण बोर्ड बिहार के अंदर में 350 करोड़ रुपया आवंटित है. इस बार हम अपना अधिकार नहीं छोड़ने वाले हैं. बिहार के किन्नरों के कल्याण के लिए बना बोर्ड किन्नरों के कल्याण के लिए काम करेगा. हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे. मान सम्मान पहचान की लड़ाई लड़ेंगे और चाहे संपत्ति में हक हो या निवेश का अधिकार सब कुछ लेकर रहेंगे और इसके लिए लड़ाई जारी रहेगी.

क्या है किन्नर कल्याण बोर्ड: किन्नर कल्याण बोर्ड एक ऐसा संस्थागत तंत्र है, जिसे राज्य सरकारों द्वारा गठित किया जाता है ताकि किन्नर समुदाय की समस्याओं का समाधान हो और उनके सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाई जा सकें. इसका उद्देश्य है कि किन्नरों को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके.

कैसे काम करता है किन्नर कल्याण बोर्ड: यह बोर्ड एक नीतिगत और परामर्शी निकाय के रूप में काम करता है. इसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरह के सदस्य शामिल होते हैं, ताकि योजनाएं व्यावहारिक और समुदाय की जरूरतों के अनुरूप बन सकें. बोर्ड बैठकों के जरिए निर्णय लेता है और विभिन्न विभागों के साथ मिलकर योजनाओं को लागू करता है.

किन्नर कल्याण बोर्ड का मुख्य काम है: किन्नरों की समस्याओं की पहचान करना, उनके लिए विशेष योजनाएं और नीतियां तैयार करना, किन्नरों के शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में सुविधाएं सुनिश्चित कराना, जागरूकता अभियान चलाकर समाज की मानसिकता बदलना और सरकारी योजनाओं तक किन्नरों की सीधी पहुंच बनाना.

बोर्ड के सदस्य किन कामों में कर सकते हैं योगदान: गैर सरकारी सदस्य सीधे समुदाय से जुड़े होते हैं. वे यह बता सकते हैं कि किस स्तर पर क्या कठिनाई है और किस तरह की योजना प्रभावी होगी. वे किन्नरों के लिए स्वरोजगार, कौशल विकास प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रम और स्वास्थ्य शिविरों जैसी पहल को आगे बढ़ा सकते हैं. वहीं, सरकारी सदस्य विभागीय स्तर पर योजनाओं का बजट, नीति और संसाधन उपलब्ध कराने में मदद करते हैं.

किन्नर समुदाय की चुनौतियां: शिक्षा में भेदभाव और अवसर की कमी, सम्मानजनक रोजगार न मिलना, स्वास्थ्य सुविधाओं, विशेषकर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच न होना, सामाजिक बहिष्कार और हिंसा का सामना करना और पहचान और अधिकारों की कमी.

