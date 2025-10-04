ETV Bharat / state

पटना में बारिश का कहर, 10 फीट तक धंसी 3 साल पुरानी सड़क, प्रशासन ने क्षेत्र किया सील

पटना में सड़कें धंसी ( ETV Bharat )

Published : October 4, 2025

पटना: राजधानी पटना में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. शनिवार की सुबह बारिश के कारण मीठापुर सब्जी मंडी के पास बने नाले पर स्थित तीन साल पुरानी सड़क अचानक धंस गई. करीब 10 फीट तक सड़क का हिस्सा धंस जाने से वहां से गुजर रही दो गाड़ियां इसमें फंस गईं. हालांकि, स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से वाहनों को बाहर निकाल लिया गया. मरम्मती कार्य में जुटी टीम: घटना के बाद जिला प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. पूरे क्षेत्र को घेराबंदी कर यातायात रोक दिया गया. प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए धंसी हुई सड़क के आसपास बैरिकेडिंग कर दी है ताकि कोई वाहन या राहगीर वहां से न गुजर सके. मौके पर नगर निगम की टीम भी राहत और मरम्मती कार्य में जुटी है. पटना में 10 फीट सड़क धंसी (ETV Bharat) गुणवत्ता पर सवाल: स्थानीय निवासी रंजीत कुमार ने घटना पर सवाल उठाते हुए कहा 'यह अचानक धंसाव नहीं हो सकता. सड़क नाले पर बनायी गयी है. इसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़े होते हैं. इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिरकार यह हादसा क्यों हुआ. आसपास के दुकानदारों का कहना है कि नाले की सफाई और मरम्मत लंबे समय से नहीं हुई थी. लगातार बारिश के कारण दबाव बढ़ा और सड़क धंस गई. पटना में सड़कें धंसी (ETV Bharat)