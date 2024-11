ETV Bharat / state

BPSC टीआरई 3 का रिजल्ट जारी लेकिन वेबसाइट क्रैश, कई घंटों से परेशान हैं कैंडिडेट

By ETV Bharat Bihar Team

पटना : BPSC ने TRE-3 के लिए कक्षा 1 से 8 तक का रिजल्ट जारी कर दिया है और परीक्षा में 38900 अभ्यर्थी सफल हुए हैं. लेकिन अभ्यर्थी परेशान है क्योंकि बीपीएससी का सर्वर ठप पड़ गया है. वेबसाइट नहीं खुल पा रहा है जिसके कारण अभ्यर्थी रिजल्ट नहीं देख पा रहे हैं. शुक्रवार शाम से ही यह स्थिति बनी हुई है और देर रात तक यही स्थिति है. अभ्यर्थी बीपीएससी के वेबसाइट www.bpsc.nic.in पर जा रहे हैं तो 'this site can't be reached' दिखाई पड़ रहा है और वेबसाइट नहीं खुल रहा है. ऐसे में अभ्यर्थी नहीं देख पा रहे हैं कि वह सफल हुए हैं या नहीं.

एक से आठ में 38900 अभ्यर्थी हुए सफल : गौरतलब है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने तीसरे चरण की शिक्षक बहाली के लिए कक्षा 1 से 8 तक के लिए आयोजित हुई लिखित परीक्षा का रिजल्ट शुक्रवार शाम जारी कर दिया है. कुल 38900 अभ्यर्थी सफल हुए हैं. कक्षा 6 से 8 में 16989 अभ्यर्थी सफल हुए है. वहीं कक्षा 1 से 5 में 21911 अभ्यर्थी सफल हुए है. नए रोस्टर क्लीयरेंस के बाद कक्षा 1 से 5 के लिए वैकेंसी की संख्या 25505 थी जबकि कक्षा 6 से 8 के लिए वैकेंसी की संख्या 18973 थी. ऐसे में 44478 पदों की वैकेंसी में 38900 अभ्यर्थी सफल हुए हैं. 5578 सीटें खाली रह गई हैं.