IPL की तर्ज पर बिहार में BPL, इन 6 टीमों में खेलते दिखेंगे वैभव, ईशान, मुकेश और आकाशदीप - BPL 2025

पटना में होगा BPL का आयोजन ( ETV Bharat )

पटना: आईपीएल के सीजन 18 के समाप्त होने के बाद बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने पटना में BPL यानी बिहार प्रीमियर लीग टूर्नामेंट का आयोजन करने का फैसला लिया है. बीपीएल गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया कि बिहार प्रीमियर लीग के लिए बीसीसीआई से मंजूरी मांगी गई थी, जिसकी मंजूरी मिल गई है. ये टूर्नामेंट 1 से 25 जून के बीच प्रस्तावित है, जिस पर काम जारी है. सिंह ने कहा कि फ्रेंचाइजीज के लिए निविदा निकली थी, जिस पर काम चल रहा है. जैसे ही फ्रेंचाइजीज फाइनल होंगे, वैसे ही टीम पर काम और खिलाड़ियों के ऑक्शन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.



6 टीमों के बीच होगा मुकाबला: बिहार प्रीमियर लीग के गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने बताया कि बिहार की 6 टीमों के बीच टूर्नामेंट में मुकाबला होगा. टीमों को बिहार के 6 जोन में बांटा गया है. "बिहार के 6 अलग-अलग इलाकों के नाम पर टीम के नाम रखे गए हैं. अब इन सभी टीमों की नीलामी की जाएगी". संजय कुमार सिंह, गवर्निंग काउंसिल अध्यक्ष, बीपीएल बीपीएल गवर्निंग काउंसिल से बातचीत (ETV Bharat) टीमों के नाम: पाटलिपुत्र पैंथर्स

शाहाबाद सुल्तान्स

मिथिला किंग्स

सीमांचल सोल्जर्स

अंगिका टाइगर्स

मगध मास्टर्स फ्रेंचाइजी के लिए राशि निर्धारित: संजय कुमार सिंह ने बताया कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने 6 टीमों के लिए 5 करोड़ रुपये प्रति टीम की निविदा निकाली थी. कई कंपनी मालिकों ने संपर्क किया, लेकिन उन्होंने 5 करोड़ की राशि को ज्यादा बताया और इसे कम करने का अनुरोध किया. "वैभव सूर्यवंशी से बड़ा खिलाड़ी अभी बीपीएल टीम में नहीं दिख रहा है. इसलिए फ्रेंचाइजी की राशि कम करने पर विचार किया गया है और इसको लेकर बीसीए की बैठक दिल्ली में हुई है. तमाम सुक्षावों के बाद पुराना टेंडर रद्द कर दिया गया और नए सुक्षावों पर काम हो रहा है". संजय कुमार सिंह, अध्यक्ष, बीपीएल गवर्निंग काउंसिल कौन-कौन से खिलाड़ी होंगे शामिल: ईटीवी भारत से बातचीत में संजय ने सिंह ने बताया कि वैभव सूर्यवंशी बिहार की टीम से खेलते हैं, इसीलिए वो बिहार के बड़े क्रिकेटर हैं. इसके अलावा बिहार के रहने वाले ईशान किशन, मुकेश कुमार, अनुकूल राय, आकाशदीप यह लोग बिहार के रहने वाले हैं और क्रिकेट में बड़े नाम हैं. उनकी उपलब्धता को हम लोग देख रहे हैं. तमाम खिलाड़ियों के नाम को लेकर हम लोग बीसीसीआई को पत्र लिख रहे हैं. क्योंकि ये लोग रहने वाले बिहार के हैं, लेकिन बिहार की बाहर की टीमों के साथ खेल रहे हैं.

