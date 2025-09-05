ETV Bharat / state

तेजस्वी के डांस पर उपेंद्र कुशवाहा बोले-'ऐसे तो देश का सबसे बड़ा डांसर PM बन जाता'

पटना में उपेंद्र कुशवाहा ने महारैली में विपक्ष पर हमला किया. तेजस्वी-राहुल पर तंज कसा और 2026 परिसीमन की मांग दोहराई.

पटना में महारैली को संबोधित करते उपेंद्र कुशवाहा
पटना में महारैली को संबोधित करते उपेंद्र कुशवाहा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 5, 2025 at 5:45 PM IST

पटना: पटना के मिलर स्कूल मैदान में शुक्रवार को आयोजित संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला. उन्होंने तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि गंगा किनारे नाचने से कोई मुख्यमंत्री नहीं बन जाता है. अगर ऐसा होता तो देश का सबसे बड़ा डांसर प्रधानमंत्री होता. कुशवाहा ने कहा कि इस तरह की हरकतों से तेजस्वी यादव की छवि जनता के बीच और खराब हो रही है.

महारैली में उपेंद्र कुशवाहा का तीखा हमला: कुशवाहा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' पर भी तंज कसा. उन्होंने कहा कि यह यात्रा जीरो से शुरू हुई और जीरो पर ही खत्म हो गई. उन्होंने दावा किया कि बिहार की जनता पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और यह पूरी तरह विफल रही. उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि विपक्ष जनता को बरगलाने की कोशिश करेगा, लेकिन उन्हें सच्चाई के साथ खड़े रहना है.

पटना में उपेंद्र कुशवाहा (ETV Bharat)

नीतीश कुमार को फिर से सीए बनाने की अपील: रैली के दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि बिहार के विकास में उनकी भूमिका सराहनीय रही है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे गांव-गांव जाकर लोगों को एनडीए के पक्ष में मजबूत करें और आगामी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएं.

"तेजस्वी यादव आजकल गंगा किनारे नाचते हैं. अगर अच्छा नाचने से कोई सीएम नहीं बन जाता है. ऐसे तो देश का प्रधानमंत्री अच्छा डांसर ही होता है. वैसा करने से उनकी छवि और खराब हो रही है." -उपेंद्र कुशवाहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी

पटना में महारैली में सभा को संबोधित करते उपेंद्र कुशवाहा
पटना में महारैली में सभा को संबोधित करते उपेंद्र कुशवाहा (ETV Bharat)

एनडीए के सहयोगी दलों को भी दी चेतावनी: उपेंद्र कुशवाहा ने सिर्फ विपक्ष ही नहीं, बल्कि एनडीए के सहयोगी दलों भाजपा और जदयू को भी स्पष्ट संदेश दिया. उन्होंने कहा कि जिस तरह शोषित समाज दल को नेतृत्व संकट के कारण नुकसान हुआ, वैसे ही अगर समय रहते उत्तराधिकारी तय नहीं किए गए तो जनता दल यूनाइटेड को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है. उन्होंने जदयू को संकेत देते हुए कहा कि अब समय है कि नेतृत्व को लेकर स्पष्टता लाई जाए.

राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा
राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा (ETV Bharat)

काराकाट लोकसभा हार पर भाजपा को घेरा: काराकाट लोकसभा क्षेत्र की हार को लेकर कुशवाहा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि एनडीए ने वहां सेल्फ गोल किया था, जिसके कारण शाहाबाद क्षेत्र में करारी हार झेलनी पड़ी. उन्होंने दावा किया कि उस समय भी कार्यकर्ता पूरी तरह उनके साथ थे और आज इस रैली में भी उनकी भारी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है.

उपेंद्र कुशवाहा
उपेंद्र कुशवाहा (ETV Bharat)

मोदी और नीतीश की सराहना: अपने भाषण में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सराहना की और कहा कि देश और राज्य दोनों के विकास में उनका योगदान अहम रहा है. उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार ने बिहार को नई दिशा दी है, और यह सिलसिला आगे भी जारी रहना चाहिए.

उपेंद्र कुशवाहा
उपेंद्र कुशवाहा (ETV Bharat)

लोकसभा सीटों के परिसीमन की मांग पर जोर: रैली का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2026 में प्रस्तावित लोकसभा सीटों के परिसीमन को लेकर जन जागरण करना था. कुशवाहा ने कहा कि यह कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है. हम चाहते हैं कि बिहार को जनसंख्या के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व मिले. इसके लिए हम पहले भी कई रैलियां कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे.

