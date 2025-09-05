ETV Bharat / state

तेजस्वी के डांस पर उपेंद्र कुशवाहा बोले-'ऐसे तो देश का सबसे बड़ा डांसर PM बन जाता'

पटना में महारैली को संबोधित करते उपेंद्र कुशवाहा ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : September 5, 2025 at 5:45 PM IST 4 Min Read