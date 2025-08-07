पटना : बिहार की राजनीति में एक बार फिर वीआईपी चीफ मुकेश सहनी चर्चा के केंद्र में हैं. 'सन ऑफ मल्लाह' के रूप में पहचाने जाने वाले सहनी 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले 60 सीटों और डिप्टी सीएम पद की मांग कर महागठबंधन पर दबाव बना रहे हैं. लेकिन उनकी यह रणनीति केवल गठबंधन की राजनीति नहीं, बल्कि मल्लाह समाज के वोट बैंक को साधने की कोशिश भी है. एनडीए की भी उन पर नजर है. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर मल्लाह वोट की ताकत क्या है और क्या मुकेश सहनी सच में उसके प्रतिनिधि बन पाए हैं?

सियासी ताकत से ज़्यादा चर्चा में क्यों रहते हैं सहनी : मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी को बने अभी सात साल हुए हैं, लेकिन उन्होंने खुद को एक प्रभावशाली नेता के तौर पर पेश करने की कोशिश लगातार की है. वे अब तक दो लोकसभा और एक विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं. 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ रहे और 11 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें 4 उम्मीदवार जीते. हालांकि खुद सहनी हार गए और बाद में उनके विधायक बीजेपी में चले गए.

तीन चुनाव, लेकिन जीत दूर की बात : मुकेश सहनी को 2019 के लोकसभा चुनाव में 1.66%, 2020 के विधानसभा में 1.52% और 2024 लोकसभा चुनाव में 2.71% वोट मिले. इसके बावजूद एनडीए ने उन्हें विधान परिषद भेजा और मंत्री भी बनाया. अब वे महागठबंधन के साथ हैं और 60 सीटों पर दावेदारी के साथ डिप्टी सीएम पद की मांग कर रहे हैं.

मल्लाह वोटरों की हकीकत और संख्या : जातीय गणना के अनुसार बिहार में मल्लाह जाति की आबादी 34 लाख से अधिक है जो कुल जनसंख्या का 2.36% है. यदि इससे जुड़ी सभी उपजातियों को जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा करीब 59 लाख (5.9 मिलियन) हो जाता है. यानी बिहार की करीब 9-10% आबादी इस समाज की है. इससे अनुमान लगाया जाता है कि यह समाज 75 से अधिक विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभा सकता है.

इन जिलों में है निषाद समाज का असर : मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, भागलपुर और खगड़िया जैसे जिलों में मल्लाह समाज की अच्छी पकड़ है. हाजीपुर, सुगौली, कल्याणपुर, बरारी और महाराजगंज जैसे सीटों पर इनका वोट परिणाम बदलने की ताकत रखता है.

2020 में कितनी राजनीतिक भागीदारी मिली : 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू से दो और राजद से एक मल्लाह समाज के विधायक जीतकर आए. वहीं, राज्यसभा में भी तीन सदस्य – भाजपा के हरि सहनी, वीआईपी से भीष्म सहनी और निर्दलीय बंशीधर व्रजवासी इस समाज से आते हैं. लोकसभा में भाजपा के राजभूषण चौधरी इस समाज से सांसद हैं और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री भी बनाए गए हैं.

एकजुट नहीं होने से बिखर रही ताकत : राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार मल्लाह समाज की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी एकजुटता की कमी है. इस जाति को 15 अलग-अलग उपजातियों में बांटा गया है जिससे राजनीतिक पहचान कमजोर होती है. मत्स्य जीवी संस्थान चलाने वाले ऋषिकेश कश्यप का मानना है कि जब तक समाज एक नहीं होगा, भागीदारी सीमित ही रहेगी.

नीतीश कुमार और मछुआरा आयोग की राजनीति : बिहार सरकार ने हाल ही में मछुआरा आयोग का पुनर्गठन किया है. हालांकि यह आयोग पहले भी बना था लेकिन निष्क्रिय था. चुनावी साल में इस आयोग का गठन यह संकेत देता है कि सत्ता पक्ष भी मल्लाह वोट को साधने में जुट गया है. जदयू प्रवक्ता अरविंद निषाद का कहना है कि समाज को सबसे ज्यादा राजनीतिक हिस्सेदारी नीतीश कुमार ने ही दी है.

सहनी की दावेदारी पर उठे सवाल : अरविंद निषाद और सहनी के पूर्व सहयोगी मुकेश निषाद का मानना है कि सहनी मल्लाह समाज के असली प्रतिनिधि नहीं हैं. अब तक उनके किसी उम्मीदवार ने समाज से जीत दर्ज नहीं की है. वहीं मुकेश निषाद का दावा है कि बिहार की 125 सीटों पर मल्लाह जाति का असर है, लेकिन जातीय बिखराव से राजनीतिक ताकत कमजोर पड़ती है.

बढ़ती चर्चा, सीमित पकड़ : मल्लाह या निषाद जाति की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत मजबूत है. लेकिन राजनीति में इनकी भागीदारी अभी भी सीमित है. मुकेश सहनी खुद को इस समाज का चेहरा बनाने की कोशिश में हैं, लेकिन अब तक उनकी सफलता सीमित रही है. आने वाले चुनावों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सहनी इस बार सच में मल्लाह वोटों को अपने पक्ष में मोड़ पाएंगे या फिर ये सिर्फ चुनावी शोर तक ही सीमित रह जाएगा?

