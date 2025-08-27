पटना : बिहार में जननायक के नाम पर सियासत का दौर तेज है और इसी कड़ी में अब बिहार वोटर यात्रा में भी इस मुद्दे की गूंज सुनाई दे रही है. कर्पूरी ठाकुर को जननायक की उपाधि गरीबों के लिए किए गए काम, सुचिता और सादगी के कारण मिली थी, लेकिन आज वही उपाधि चुनावी रणनीति का हिस्सा बन गई है.

आज भी चर्चा में कर्पूरी के ऐतिहासिक फैसले : कर्पूरी ठाकुर ने कई फैसले लिए जो आज भी सियासत में चर्चा का विषय हैं. 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरीलाल कमिशन लागू कर राज्य में पिछड़ों को नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की. युवाओं को रोजगार देने के लिए गांधी मैदान में कैंप लगाकर 9000 से ज्यादा इंजीनियर और डॉक्टर को एक साथ नौकरी दे दी. आज तक इतनी बड़ी संख्या में इंजीनियर और डॉक्टर बहाल नहीं हुए हैं.

जदयू के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह से खास बातचीत

किसानों और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को मिली राहत : 1971 में मुख्यमंत्री बनने के बाद किसानों को राहत देते हुए गैर लाभकारी जमीन पर माल गुजरी टैक्स को बंद कर दिया. चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी सचिवालय में लिफ्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते थे लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने सुनिश्चित किया कि चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी भी लिफ्ट का इस्तेमाल कर सकें.

सुचिता और सादगी की मिसाल थे कर्पूरी ठाकुर : निजी कार्य में सरकार की ओर से दी गई सुविधा का इस्तेमाल नहीं करते थे. उपमुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष जैसे पदों पर रहते हुए भी जब कर्पूरी ठाकुर का निधन हुआ तो उनके पास न घर था न गाड़ी. कर्पूरी ठाकुर जीते जी अपने परिवार के किसी सदस्य को राजनीति में नहीं आने दिए.

'जननायक की तुलना नहीं हो सकती' : जदयू के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह का कहना है कि आज लोगों को नकल करने की आदत हो गई है. किसी को भी जननायक कर्पूरी ठाकुर के समक्ष करने की कोशिश की जाती है तो यह न्याय संगत नहीं होगा. राजनीतिक जीवन के जो मापदंड हैं उनमें कर्पूरी ठाकुर एकदम साधारण परिवार में जन्म लेकर सड़क से लेकर सदन तक तार्किक ढंग से अपनी बात रखने वाले नेता थे.

कांग्रेस ने राहुल को बताया 'जननायक'

कर्पूरी जी की सादगी का किस्सा : वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर की सादगी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि फुलवारी शरीफ जेल में हम लोग बंद थे. जिस कमरे में मैं था, कर्पूरी जी ने आकर कहा कि मैं आप ही के साथ रहूंगा. मैंने कहा आपके लिए तो पूरा जेल प्रशासन खड़ा है, लेकिन उन्होंने नहीं माना और मेरे साथ ही आकर रहे.

कर्पूरी ठाकुर के पास नहीं था घर और गाड़ी : उपमुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और लंबे समय तक विधायक रहने के बाद भी कर्पूरी ठाकुर के पास न घर था न गाड़ी. उन्हें झोपड़ी का लाल कहा जाता था. कर्पूरी सड़क पर भी उतने ही प्रभावशाली थे जितने सदन में.

वोटर अधिकार यात्रा में 'जननायक' राहुल के स्वागत का पोस्टर

'लोगों ने दिया था जननायक का खिताब' : वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि- ''लोगों ने ही कर्पूरी ठाकुर को जननायक की उपाधि दी थी. उनके काम, इमेज और प्रतिष्ठा के कारण उन्हें यह खिताब मिला. आज भी बिहार के बड़े नेता चाहे लालू प्रसाद यादव हों या नीतीश कुमार, कर्पूरी ठाकुर को असली वारिस बताते हैं.''

राहुल-तेजस्वी को जननायक कहने पर उठे सवाल : राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को जननायक कहा जा रहा है, इस पर वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि इसमें कोई सत्यता नहीं है. यह सिर्फ चुनावी लाभ लेने की कोशिश है. एक बड़े नेता की तस्वीर लोगों के बीच लाने का प्रयास हो रहा है.

जननायक के नाम पर सियासत

पहले भी जननायक के नाम पर होती रही है सियासत : जदयू नेताओं ने पहले भी ऐसे पत्र जारी किए जिनमें लालू प्रसाद यादव का जिक्र था कि उन्होंने कर्पूरी जी को गाड़ी देने से यह कहकर मना कर दिया था कि मेरे जीप में तेल नहीं है. जननायक ऐसे थे जिनके पास अपनी एक गाड़ी तक नहीं थी. आज एक बार फिर जननायक के नाम पर सियासत शुरू हो गई है. कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को जननायक बता रहे हैं. सांसद पप्पू यादव तेजस्वी यादव को जननायक कहने से नहीं हिचक रहे हैं. क्योंकि जननायक के नाम पर आज भी अति पिछड़ा वोट बैंक जिस तरफ जाता है, चुनाव में उसी की जीत होती है.

