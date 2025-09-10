ETV Bharat / state

बिहार पुलिस में बड़ा फेरबदल, इस जिले के बदल दिए गए सभी थाना प्रभारी, देखें लिस्ट

जहानाबाद में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है. 47 पुलिस पदाधिकारियों का तबादला किया गया है, जिसमें 19 थानाध्यक्ष भी शामिल हैं.

JEHANABAD POLICE TRANSFER
बिहार पुलिस विभाग में फेरबदल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 10, 2025 at 12:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जहानाबाद: अब जिले में पुलिस निरीक्षक के दो पद को बढ़ाकर पांच कर दिया गया है, जिसमें सदर अंचल निरीक्षक ओम प्रकाश को बनाया गया है. मखदुमपुर अंचल निरीक्षक योगेश चंद्र को बनाया गया और काको अंचल निरीक्षक मनोज कुमार तिवारी को बनाया गया है. घोषी के अंचल निरीक्षक विश्वनाथ भगत को बनाया गया है. हालांकि साइबर और महिला प्रभारी को तबादला से फिलहाल मुक्त रखा गया है.

47 पुलिस पदाधिकारियों का तबादला: जहानाबाद जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पुलिस विभाग ने 47 पुलिस पदाधिकारियों का तबादला किया है, जिसमें 19 थानाध्यक्ष शामिल हैं. पुलिस अधीक्षक ने सभी अधिकारियों को तत्काल नए पद पर योगदान करने का निर्देश दिया है. सदर थाना के दिवाकर कुमार मखदुमपुर के नए प्रभारी बने जबकि ओम प्रकाश सदर अंचल निरीक्षक बने.

मखदुमपुर थाना प्रभारी बने दिवाकर कुमार विश्वकर्मा: पुलिस अधीक्षक ने सभी स्थानांतरित अधिकारियों को तत्काल नए पद पर योगदान करने का निर्देश दिया है. यह कदम पुलिसिंग में गति और पारदर्शिता लाने के लिए उठाया गया है. सदर थाना में पदस्थापित दिवाकर कुमार विश्वकर्मा को मखदुमपुर थाना का नया प्रभारी बनाया गया है. मखदुमपुर थाना प्रभारी ओम प्रकाश को सदर अंचल निरीक्षक बनाया गया है.

घोसी थाना प्रभारी बने परमानंद लाल करण: शकुराबाद थाना में पदस्थापित मोहन प्रसाद को सदर थाना का प्रभारी,हुलासगंज थाना प्रभारी पंकज कुमार को टेहटा ,टेहटा थाना में पदस्थापित सुमन को कड़ौना ,कड़ौना थाना प्रभारी पवन कुमार दास को ओकरी ,घोषी थाना प्रभारी ददन प्रसाद को कल्पा ,सदर अंचल निरीक्षक परमानंद लाल करण को घोसी का थाना प्रभारी बनाया गया है.

काको थाना में पदस्थापित शिशुपाल को परसबिगहा थाना, सदर थाना में पदस्थापित राजेश कुमार को अनुसूचित जनजाति थाना प्रभारी, टेहटा थाना प्रभारी आलोक कुमार यातायात थाना प्रभारी बनाया गया है. पुलिस केंद्र में पदस्थापित राहुल कुमार को काको का थाना प्रभारी ,अनंत कुमार को शकुराबाद, अरविंद किशोर को हुलासगंज, रंजीत कुमार को भेलावर थाना का प्रभारी बनाया गया है.

कड़ौना थाना प्रभारी पवन कुमार दास को ओकरी थाना का प्रभारी, मखदुमपुर थाना में पदस्थापित अजीत कुमार को उमता थाना ,पाली थाना प्रभारी कृष्णानंद दो को वाणावर, पुलिस केंद्र में पदस्थापित संजय कुमार को सिकरिया,नीरज कुमार को विष्णुगंज, श्याम किशोर पांडेय को पाली थाना का प्रभारी बनाया गया है.

ये भी पढ़ें

बिहार में बड़े पैमाने पर IPS का तबादला, देखें पूरी लिस्ट

बिहार में 10 IAS अधिकारियों का हुआ तबादला, देखें पूरी लिस्ट

बिहार पुलिस में बड़ा फेरबदल! पटना के 18 थानेदारों का हुआ ट्रांसफर, देखें लिस्ट

For All Latest Updates

TAGGED:

BIHAR POLICE TRANSFERJEHANABAD POLICEजहानाबाद पुलिसJEHANABAD NEWSJEHANABAD POLICE TRANSFER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

परिहार सीट पर BJP की जीत की हैट्रिक, 2025 में जलेगी RJD की 'लालटेन'? जानें समीकरण

2025 में NDA शासन का अंत, तेजस्वी यादव बनेंगे पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री : सुधाकर सिंह

जब-जब बदला पाला, लालू और नीतीश ने बदली सत्ता की तस्वीर, क्या 2015 के नतीजे को दोहराने की तैयारी में है महागठबंधन?

'मां' के बहाने महिला वोटरों पर निशाना, बिहार में सरकार बनाने में कितनी अहम है आधी आबादी की भूमिका?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.