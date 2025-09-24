ETV Bharat / state

बिहार पुलिस में बंपर वैकेंसी, ग्रेजुएट भी कर सकते हैं आवेदन, जान लें पूरी डिटेल

बिहार पुलिस में निकली बंपर वैकेंसी ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : September 24, 2025 at 12:50 PM IST 2 Min Read

पटना: बिहार पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI) बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है. एसआई भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 26 सितंबर से शुरू होकर 26 अक्टूबर तक पूरी की जाएगी. जो भी अभ्यर्थी ग्रेजुएशन उतीर्ण हैं, वह इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती के जरिए सब-इंस्पेक्टर के कुल 1799 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. बिहार पुलिस में भर्ती के लिए निकला विज्ञापन: बिहार पुलिस सब-ऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन (BPSSC) की तरफ से पुलिस अवर निरीक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है. अधिसूचना के अनुसार कुल 1799 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 26 सितंबर से शुरू की जाएगी. इसकी निर्धारित अंतिम तिथि 26 अक्टूबर 2025 है. जो भी अभ्यर्थी पुलिस विभाग में नौकरी करना चाहते हैं और इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं, वे ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियस वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाकर तय तारीफ में फॉर्म भर सकते हैं. बिहार पुलिस में बंपर वैकेंसी (ETV Bharat) बहाली के लिए पात्रता: इस बहाली में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए या किसी भी स्टेट के अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए फॉर्म भर सकते हैं. उम्मीदवार ने 1 अगस्त 2025 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो.