पटना: बिहार में अवैध हथियार और कारतूस के सप्लाई नेटवर्क को तोड़ने के लिए पुलिस ने सबसे बड़ा अभियान शुरू कर दिया है. खास तौर पर मृत लाइसेंसधारकों और लाइसेंसी दुकानों से गैरकानूनी तरीके से उठाई गई गोलियों की ब्लैक मार्केटिंग पर फोकस किया जा रहा है.

डीजीपी का बड़ा निर्देश: पुलिस मुख्यालय से सभी एसडीपीओ को आदेश जारी किया गया है कि अपने-अपने क्षेत्र में मौजूद सभी लाइसेंसी हथियार दुकानदारों की गतिविधियों की गहन जांच की जाए. डीजीपी विनय कुमार ने कहा है कि बिहार में 150 से ज्यादा लाइसेंसी हथियारों की दुकानें संचालित हो रही हैं और इनका एक साल का पूरा रिकॉर्ड खंगालकर रिपोर्ट दी जाए.

"जांच में यह देखा जाएगा कि इन दुकानों से किसने, कब और कितनी मात्रा में गोलियां खरीदीं. इन गोलियों का इस्तेमाल कहां हुआ और कितने खोखे जमा किए गए. जांच पूरी होने के बाद दोषी दुकानदारों और व्यक्तियों पर कठोर कार्रवाई होगी."-विनय कुमार, डीजीपी, बिहार

ऑपरेशन हथियार जाल शुरू (ETV Bharat)

कारतूस सप्लाई रोकना है मकसद: डीजीपी ने साफ कहा कि अपराधियों तक कारतूसों की आपूर्ति रोकना इस अभियान का मुख्य लक्ष्य है. उन्होंने बताया, हथियार तो अपराधी कहीं से भी बना लेते हैं, लेकिन गोलियां बनाना आसान नहीं है. ऐसे में अगर गोलियों की सप्लाई चैन तोड़ दी जाए, तो अपराध पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है. मृत लाइसेंसधारकों के नाम पर गोलियां खरीदने वालों और उन्हें ब्लैक मार्केट में बेचने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी.

खगड़िया और पूर्णिया से मिला बड़ा सुराग: इस सख्ती की शुरुआत उन मामलों के सामने आने के बाद हुई, जिनमें खगड़िया और पूर्णिया में मृत लाइसेंस धारकों के नाम पर बड़ी मात्रा में गोलियों की खरीदी की गई है. खगड़िया में तो मामला इतना गंभीर था कि जांच में मृत व्यक्ति के नाम से दर्जनों राउंड गोलियां उठाई गईं. पूर्णिया में एक गन हाउस से मृत लाइसेंसधारी के नाम पर 200 से ज्यादा राउंड गोलियां बेची गईं.

ऑपरेशन ‘हथियार जाल’: बिहार पुलिस ने इस साल जून तक चलाए गए ऑपरेशन में 2,000 से ज्यादा अवैध हथियार, 13,000 से अधिक गोलियां और 30 से ज्यादा अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. पिछले साल यह आंकड़ा और भी बड़ा था, जिसमें 4,981 अवैध हथियार और 23,451 कारतूस जब्त किया गया था. 64 मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ था. पुलिस के मुताबिक मुंगेर, नालंदा, पटना और बेगूसराय जैसे जिलों में सबसे ज्यादा बरामदगी हुई है.

मिनी गन फैक्ट्री पर भी शिकंजा: मुंगेर से लेकर पटना तक कई जगहों पर चल रही मिनी गन फैक्ट्रियों पर छापेमारी की जा रही है. इन फैक्ट्रियों में देसी कट्टा, पिस्टल और राइफल बनाने का गोरखधंधा लंबे समय से चल रहा था. पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई में इन फैक्ट्रियों को ध्वस्त किया और बड़ी मात्रा में हथियार व कारतूस बरामद किए.

पुलिस की चेतावनी, अब बचना मुश्किल: पुलिस ने साफ कर दिया है कि इस नेटवर्क में शामिल कोई भी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा. मृत लाइसेंसधारक के नाम पर गोलियां खरीदना, उन्हें किसी और को देना या ब्लैक मार्केट में बेचना सीधे-सीधे कानून के दायरे में आता है. ऐसे मामलों में न केवल लाइसेंस रद्द होगा, बल्कि दोषियों पर कड़ी धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा.

जिलों में बढ़ी चौकसी: खगड़िया और पूर्णिया के मामलों के बाद अब सभी जिलों की पुलिस चौकन्नी हो गई है. दुकानों के स्टॉक और बिक्री के रिकॉर्ड की गहन जांच की जा रही है। एसडीपीओ स्तर पर बनाई गई टीमें दुकानों का भौतिक सत्यापन कर रही हैं, ताकि कोई भी गड़बड़ी छिपी न रह सके. डीजीपी ने साफ कहा है कि जब तक इस चेन को पूरी तरह तोड़ नहीं दिया जाएगा, तब तक कार्रवाई जारी रहेगी.

