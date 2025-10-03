बिहार में बड़े पैमाने IPS और DSP का तबादला, देखें लिस्ट
बिहार चुनाव से पहले अधिकारियों के तबादले बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं. शुक्रवार को आईपीएस अधिकारी समेत डीएसपी का तबादला किया गया है.
Published : October 3, 2025 at 9:00 PM IST
पटना: बिहार में बड़े पैमाने पर आईपीएस अधिकारी और डीएसपी का तबादला किया गया. शुक्रवार को गृह विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गयी है. बिहार चुनाव को लेकर आयोग के निर्देश पर बड़े पैमाने पर प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारी का तबादला किया जा रहा है.
तीन आईपीएस का तबादला: बिहार सरकार के गृह विभाग ने तीन आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है. इसमें 2010 बैच के आईपीएस हिमांशु शंकर त्रिवेदी को पटना नागरिक सुरक्षा में पुलिस अधीक्षक-सह-सहायक निदेशक बनाया गया है. हिमांशु इससे पहले बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-11 जमुई में कमांडर के पद पर थे.
- यहां देखें आईपीएस का लिस्ट: Bihar IPS Transfer
अशोक कुमार सिंह मानवाधिकार आयोग में एसपी: आईपीएस अधिकारी अशोक कुमार सिंह (2012) को मानवाधिकार आयोग में एसपी की जिम्मेदारी दी गई. अशोक सासाराम में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस (महिला) के कमांडर के पद पर तैनात थे. आईपीएस अधिकारी रविश कुमार (2018) को पुलिस मुख्यालय, पटना में पुलिस अधीक्षक (कार्मिक-2) की जिम्मेदारी मिली है. भागलपुर नाथनगर में सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय में प्राचार्य थे.
डीएसपी का तबादला: आईपीएस के साथ-साथ डीएसपी स्तर पर भी कई अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है. इनमें आशुतोष कुमार को पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा, पटना में पदस्थापित किया गया है. राजेश कुमार राय को पुलिस उपाधीक्षक, मद्य निषेध, राज्य स्थापना नियंत्रण (वीडियो निगरानी शाखा) में भेजा गया है. इसके साथ ही ललन कुमार को पुलिस उपाधीक्षक, चक्र, रोहतास के पद पर पदस्थापित किया गया है.
- यहां देखें डीएसपी का लिस्ट: Bihar DSP Transfer
चुनावी माहौल में बड़ा कदम: राजधानी पटना और आसपास के जिलों में इन दिनों चुनावी हलचल तेज हो गई है/ प्रशासन और पुलिस तंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती भीड़ नियंत्रण, विधि-व्यवस्था और निष्पक्ष चुनाव कराने की है. इसी को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों के तबादले को लेकर यह कदम उठाया गया है. नए पदों पर अधिकारियों से अपेक्षा की जा रही है कि वे सख्ती और सतर्कता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे.
- यहां देखें डीएसपी का लिस्ट: Bihar DSP Transfer
कानून-व्यवस्था पर फोकस: बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से साफ संदेश दिया गया है कि चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था किसी भी कीमत पर बिगड़ने नहीं दी जाएगी। इस दौरान शराबबंदी कानून का सख्ती से पालन कराना, चुनावी आचार संहिता पर निगरानी रखना और अपराधियों पर नकेल कसना प्रमुख जिम्मेदारी होगी. डीएसपी और आईपीएस अधिकारियों का यह तबादला भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है.
- यहां देखें डीएसपी का लिस्ट: Bihar DSP Transfer
स्थानीय स्तर पर सक्रियता: तबादले के बाद अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में तुरंत कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं. पुलिस मुख्यालय का मानना है कि चुनाव से पहले हर स्तर पर सक्रियता बढ़ाना बेहद जरूरी है. विशेषकर पटना, रोहतास और शराबबंदी से जुड़े इलाकों में पुलिस की सतर्कता से सीधे चुनावी माहौल प्रभावित होगा.
ये भी पढ़ें: बिहार में कई IAS अधिकारियों का तबादला, पटना को मिला नया कमिश्नर, चंद्रशेखर गए नीतीश के पास